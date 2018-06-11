上一次遊南京，已是三十年多前的事了，當年住的是落成不久的金陵飯店；今次重遊，雖然有眾多酒店可以選擇，我們還是訂了金陵飯店，算是懷舊吧。其實，金陵飯店多次翻新和擴建，再入住也沒甚麼舊可懷了，至於酒店四周的景物，更加是面目全非。無論如何，這個選擇還是對的，因為金陵飯店就在新街口地鐵站上面，而我們打算遊覽的地方幾乎全都是地鐵可達的，方便得很。

除了交通方便，新街口站有二十四個出口，通向多個大型商場，餐廳數以百計，種類繁多，平的貴的，中的西的，任君選擇。我們抵達南京那天，便立刻到新街口站德基廣場的南京大排檔吃午飯，這店的鹽水鴨做得真好，軟中帶點韌性，介乎鮮肉與臘肉之間，鹹香而有鮮味；接著幾天在其他地方也吃了兩三次鹽水鴨，都不及這間店的。

照片由作者提供 南京大排檔的鹽水鴨

這次在南京留了六天，看得最多的是博物館，有些遊客必到的景點我們反而沒去，例如中山陵和玄武湖；雖然去了夫子廟和秦淮河，但那裏最吸引我們的不是各式店舖，而是位於秦淮河畔的中國科舉博物館（文首圖片）。這個博物館規模相當大，建成不久，而且設計獨特，位於地下，共三層，有十一個展覽廳，詳盡介紹了中國歷代的科舉考試，對科舉制度有興趣如我者，定必看得十分過癮。

照片由作者提供 中國科舉博物館一角

遊覽南京的博物館，當然不能不去南京博物院。這裏展品豐富，有不少精品，以中國歷史為主線，仔細看的話，可以在這裏花一整天；我們不是每個展覽廳都看得仔細，所以只是逗留了一個早上。欣賞古代文物本來是風雅之事，可惜那天是星期日，不少父母帶同孩子來參觀，卻又不加管束，很多小孩子到處喧嘩笑鬧，跑來跑去，令我們遊興大減。

照片由作者提供 南京博物院展出的銀縷玉衣

內子愛讀《紅樓夢》（正在讀第四次），因此，南京有一個博物館她一定不會錯過︰江寧織造博物館。這個博物館開放了不過幾年，規模不算大，但也有可觀之處。曹雪芹的曾祖父、祖父和父親都曾任江寧織造（官職全名是「江寧織造郎中」或「江寧織造員外郎」），《紅樓夢》裏的大觀園即以江寧織造府為原型；江寧織造博物館內有一個很大的展覽以曹雪芹和《紅樓夢》為專題，紅樓夢迷會看得很開心。

照片由作者提供 江寧織造博物館內有關《紅樓夢》的巨型動畫

南京另一個值得遊覽的博物館是六朝博物館。魏晉南北朝的三百多年是個混亂動盪的時代，造就了很多出色的人物；「六朝」指建都於建康的孫吳、東晉、和南朝的宋、齊、梁、陳，建康即今之南京，六朝博物館設於南京，當然是適合不過了。這個博物館的設計很有心思，對六朝的介紹分門別類，很有系統，鉤勒出一個很清楚的大圖像。參觀完這個博物館，我對魏晉南北朝的興趣大增。

照片由作者提供 六朝博物館內展出的一件精品：東晉銅鐎斗

本來沒打算參觀南京大屠殺紀念館（全名是「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」），因為不想看太沉重的東西，但由於有充裕的時間，終於還是參觀了。果然是非常沉重，看後心裏不舒服，但展覽內容不算煽情，而且資料詳盡，有很多放大了的歷史圖片，不少是我們未見過的，總算是開了眼界。那天參觀的人頗多，但沒有人高聲談話或嬉笑，顯然是對受害者表示尊重。

照片由作者提供 南京大屠殺紀念館外巨型塑像

我們也參觀了明孝陵和南京城牆，但這兩個地方沒有甚麼特別值得寫的。值得寫的，倒是一個既非博物館，也不是古代建築的地方：南京圖書館。這個圖書館藏書及各種文獻一千一百萬餘冊，是中國第三大圖書館（僅次於中國國家圖書館和上海圖書館）。我們一進入這圖書館，便被裏面的設施吸引，例如一個介紹莎士比亞的大型展示版，圖文並茂，對象是中小學生；此外，館內有很多高科技設施，令查閱書籍和資料非常方便，有不少則是為了鼓勵小朋友多看書而設。

照片由作者提供 南京圖書館的設施之一

這六天在南京自由行，到過很多不同類型的地方和場所，乘過各式交通工具，走過不少大街小巷，我見到的南京市容整潔，充滿生氣；我刻意觀察南京市民的言行，亦多次問路，每次都得到友善的指引（所問者包括各式人等，例如街道的清潔工人），令我對南京市民的印象甚佳，覺得他們大都文明有禮。

我們離開南京後，遊了周莊、西塘和烏鎮三個水鄉，並在上海留了兩天。這些地方和南京一樣整潔，也見不到甚麼野蠻或不文明的行為；在上海和南京的地鐵，我多次見到年輕人讓座與老人和小孩，一些老人家沒有接受讓座，很有禮貌地說自己不需要坐下。當然，我看到的只是片面，而且我不知道我見到的中國人的政治見解，但至少在行為上，他們是不斷進步。三十多年前我在北京和南京乘巴士時見不到人排隊，巴士一到所有人蜂擁而上，搶著上車，但現在大多數人都懂得排隊了（在地鐵尤其如此），這就是進步。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎