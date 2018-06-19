《埃及神話故事》：法老爸爸，請把美麗的娜芙蒂蒂許配給我

文：黃晨淳

古埃及的女性通常有著清楚的角色定位，她們負責料理家務和養育小孩，有時也要從事粗重的勞動工作。不過，在法律上，女性擁有和男性相同的權利。妻子若是遭到丈夫的虐待，甚至可以提出控訴，令丈夫接受審判。

在政治上，古代埃及就有傳奇的婦女，她們的故事不僅讓人們津津樂道，而且名垂青史。

女法老——哈特謝普蘇特

在埃及的諸多建築中，有一座頗負盛名的卡納克神廟。這座神廟係由許多個神殿所構成，神殿之外，還有獻禮廳與多柱堂等建築。不論在神殿或是獻禮廳中，都可看到大小不一的石雕像，所雕者或是神話人物，或屬帝王英姿。這樣的雕像在卡納克神廟裡約有八萬多尊，由這個龐大的數字，便已能想像出神廟氣勢之大。

卡納克神廟之美，在於神廟內一根根拔地擎天的巨柱；時至今日，廊柱上的屋頂雖已崩塌，但石柱依舊完好矗立；當置身巨柱之下，陽光穿柱而過，陰影斜躺地面，一時間，彷彿這些石柱也有了生命，柱與柱之間，乍見人影晃動，也不知是哪位法老王的魂靈不散，依舊遊走於神廟之際，依依不捨這人間華屋。也許就正是那位在石碑上刻著「曉喻世人，我築此廟，斗量赤金，如量黃沙……卡納克有此建築，乃使世人眼界大開」的帝王！

在卡納克神廟石碑上刻下如此豪語的帝王，也是埃及歷史上最富傳奇色彩的女法老——哈特謝普蘇特女王（西元前1479-前1458年在位）。按照埃及的傳統，君主必須是男性，但她卻獨攬大權，自立為王。

哈特謝普蘇特是埃及偉大法老王圖特摩斯一世的唯一嫡出女兒，由於古代埃及非常重視王位繼承者的純潔性，因此哈特謝普蘇特便嫁給同父異母的兄弟圖特摩斯二世，與他並行統治。但哈特謝普蘇特有著堅韌的性格，一開始便把實際的大權掌握在自己的手裡，圖特摩斯二世成了名義上的王。圖特摩斯二世登王位五年便亡，亦沒有生下兒子，於是，王位的繼承又出現問題。

最後，人們選定一個也叫圖特摩斯的王族青年與哈特謝普蘇特一道統治。但是，哈特謝普蘇特並不滿足於此，她把這位青年送到卡納克神廟裡當僧侶，並派人監視，從而使自己成為唯一的埃及女王。她的這種作法激起朝臣的不滿，尤其是那些支持圖特摩斯的人，眼看就要釀成一場宮廷傾軋。

在這種情況下，聰慧的哈特謝普蘇特便抬出了阿蒙神。她宣稱：阿蒙神為產生一位埃及的神聖統治者，裝扮成圖特摩斯一世的模樣，到哈特謝普蘇特生母阿莫斯王后的臥室裡去。阿莫斯王后並不知情，便把他當作自己的丈夫來接待。阿莫斯王后懷孕末期，由兩位女神領到產房。孩子生下之後，另外幾個女神把她獻給阿蒙神，阿蒙神承認她是自己的女兒。哈特謝普蘇特講述這個故事，意在證明自己的當政純粹出自神的旨意，而且自己便是神的親生女兒。

然而，圖特摩斯三世及其追隨者不甘示弱，亦抬出神來對抗。他們說：在圖特摩斯三世還是一個小孩時，便在卡納克神廟任僧侶。在一次節日中，他跟其他僧侶站在一起，僧侶們抬著太陽神乘坐的船，環繞著廟宇行走。忽然，這隻船停在他面前不動了。他換了一個位置，站到別的地方，船繼續環繞廟宇行走，可是，當走到他面前時，又停住不動了。這種情景接連發生了三次。於是，僧侶們聲稱，按阿蒙神的意志，他應成為埃及的國王。

儘管雙方都抬出了神諭，為贏得統治權尋求依據，但最後還是哈特謝普蘇特勝利了，她平穩地統治埃及17年直到辭世。

哈特謝普蘇特雖是女兒身，其治績武功卻十分突出。她追求和平政策，努力健全經濟體制，不喜對鄰邦征戰，而且還開採了新的土耳其玉礦，派遣商務探險隊遠征朋特。

她曾誇下豪語，聲稱「凡淪為廢墟者，我一一重建。」因此連卡納克神廟在內的大小建築，她均下令予以整修。最後，她為自己在底比斯尼羅河西岸的沙山上，構築了一座莊嚴華美的陵寢。爾後的埃及王們亦步亦趨，也把他們的陵寢修建在附近。這些帝王陵寢總計多達六十餘座，後人因之稱為「帝王谷」。

雖然在她的祭殿內，壁畫中的她藉由假鬍子和各種王權象徵，讓自己呈現出男性的形象；但她傳奇的一生，實比男性法老更讓後人感佩。

Photo Credit: eviljohnius @Flickr CC BY 2.0

一代佳人——娜芙蒂蒂

1912年12月某日，一支德國考古隊在上埃及的特勒阿瑪納荒涼的荒漠裡考察。他們在一處古城的遺址挖掘，突然，一個工人氣喘吁吁地跑到帳篷裡，叫醒正在小憩的考察隊長，向他報告發現了一座房屋的地基。

隊長急忙趕到現場，指揮大家小心翼翼地挖掘房屋周圍土渣。後來大家意外地發現了一個如同人體膚色的脖頸露於地面，考古隊員戰戰兢兢地清除附著在上面的塵土，一個倒置著的真人般大小的女子胸像赫然呈現在眼前。雕像眉目俊秀，安詳端莊，又濃又黑的眉毛下面有著一對用銅料鑲成的眼眶，眶內用雪花膏作眼白，閃亮的水晶石作眼珠，配上鮮紅的嘴唇和嘴角邊一絲微笑，使雕像顯得更為動人；雕像頭戴綴有彩帶的淺藍色王冠，細長的脖子下面掛著色彩繽紛的胸飾；可以看出，這是一位身材苗條、雍容華貴的古典美人。考古學家們研究發現，她，就是三千多年前古埃及歷史上大名鼎鼎、才貌蓋世的娜芙蒂蒂（Nefertiti）的雕像。

娜芙蒂蒂意為「絕代佳人」。關於她，還有一段曲折浪漫的故事。

娜芙蒂蒂從小就聰明貌美，通曉天文等科學。她的父親是朝政大臣，協助法老管理朝政。娜芙蒂蒂一出生，祭司們便預言她以後會成為王后，並且大有作為。果然，她很小就幫助父親處理朝政，推行改革，顯露出超凡的政治才華。

在娜芙蒂蒂11歲時，她已經出落得如出水芙蓉般俊麗無雙。有一天，王子阿肯那頓到娜芙蒂蒂家拜訪老臣，看見了娜芙蒂蒂，驚豔之餘，竟呆得說不出話來，回家便得了相思病，天天哀求法老王把娜芙蒂蒂許給他。法老最後應允了，當年就為王子和娜芙蒂蒂舉行婚禮。翌年，法老去世，王子阿肯那頓繼任了王位，這就是古埃及第18王朝的阿肯那頓法老（西元前1352—前1336年在位）。

阿肯那頓繼任法老後，極力推行改革；不論在政治、社會以及文藝等方面都積極改革。同時，他又是一位才華橫溢的詩人，而娜芙蒂蒂的聰明才智也在此時展露開來，幫助丈夫料理國事。他們將埃及治理得井井有條，閒空時就吟誦詩歌，生活得十分美滿幸福。

阿肯那頓是埃及歷史上有名的「異教法老」，他反對當時非常盛行的阿蒙神和其他諸神，而唯崇阿頓神為國神，他所創立的新宗教更是世界史上首度出現的一神信仰。他還把首都從底比斯北遷至特勒阿瑪納，並在此地製造出許多風格新穎的藝術作品。當然，這些都是受到了妻子娜芙蒂蒂的啟示。王后不但是位傑出的女政治家，同時也是個賢內助，她總是幫助丈夫推行政策，讓埃及人過著平安富足的生活。

王后娜芙蒂蒂生了六個女兒，可惜沒有一個兒子。不久，阿肯那頓法老去世了，娜芙蒂蒂十分悲傷。她立了圖坦卡蒙（西元前1336—前1327年在位），當時這個法老才12歲；娜芙蒂蒂將三女兒嫁給他，國政大事還是由她掌控。

三年後，年幼的法老在阿蒙祭司和貴族勢力的壓力下，不得不終止阿肯那頓法老所推行的宗教改革，恢復了原來阿蒙神及眾神的地位，並將首都遷回底比斯。絕代佳人娜芙蒂蒂十分失望，不久便去世了。

娜芙蒂蒂死後，圖坦卡蒙法老叫人按她本人的面貌精心雕成石像，將它放在前法老的墓前。沒想到這雕像沉睡了三千多年後，如今被德國考古隊發掘出土。

而在圖坦卡蒙統治的九年內，大部分時間均是由軍隊將領荷倫赫布和老臣阿伊掌握大權。這兩人在圖坦卡蒙以18-19歲之齡早逝後，繼續治理埃及。圖坦卡蒙的木乃伊顯示出他頭顱有傷，因此有些專家認為他可能遭阿伊謀殺；若不是他那座保存安好、金碧輝煌的陵墓在西元1922年被發現，他幾乎已完全被遺忘了。

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書籍介紹

本文摘錄自《埃及神話故事（修訂新版）》，好讀出版

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作者：黃晨淳

神祕的古國，不朽的傳說

那些關於埃及諸神、巨獸與凡人的經典故事

搭配埃及壁畫、照片與手繪插圖

本書蒐集埃及的創世神話和流傳已久的眾神故事，並介紹著名遺跡的興建由來，豐富的民間傳說故事，更特別收錄具有道德啟示的智慧文學等。

聆聽尼羅河畔的亙古呢喃

呈現古埃及眾神的神祕傳說

太陽船日升日落、奧塞里斯死而復生，

古埃及循環不息的宗教觀，如同尼羅河川流不止的河水

遊走埃及三千年歷史

透析「死亡之書」和「魔蠍大帝」的由來

窺探民間故事及文學的不朽智慧

●創世神話：赫利奧坡利斯、孟斐斯、赫爾摩波利斯

●埃及的眾神：太陽神拉、冥神奧塞里斯、母性之神伊希斯、智慧神圖特、尼羅河神哈比

●神的遺跡：金字塔、獅身人面、唱哀歌的石像

●古老的傳奇故事：法老王的故事、埃及豔后

●智慧文學：「聰明的妻子」、「頌神詩歌」、「解夢」

Photo Credit:好讀出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航