原民會首次公告「傳統領域」：日月潭孔雀園BOT得先問過邵族人

（中央社）

原民會今天公告首波傳統領域劃設範圍，其中包含南投邵族部落土地，公告後，日月潭孔雀園觀光飯店BOT開發案將適用《原基法》，須取得原民同意才可開發使用。

原住民族委員會發布新聞稿指出，將公告首波原住民族土地範圍，包含邵族及新北市烏來區泰雅族忠治等4部落原住民族土地範圍，都將成為首波官方認證的傳統領域。

原民會表示，此次公告範圍內公有土地上的重大開發行為，均適用《原住民族基本法》第21條，也就是須依法諮商，取得當地原住民族同意後才可進行開發利用。因此，原民會此波公告也可讓邵族部落有權行使諮商同意權，讓爭議多時的日月潭周圍孔雀園與向山BOT開發案解套。

原民會主委夷將拔路兒告訴中央社記者，去年一共有268個部落向原民會申請傳統領域劃設，相關程序走完後就會陸續公告。他也提到，包含花蓮縣秀林鄉的銅門部落、台東縣達仁鄉南田部落及新竹縣尖石鄉全鄉的部落，都可望成為下一波的公告對象。

原民會表示，原住民族土地或部落範圍土地劃設程序是由部落或民族自主調查，並經部落內部充分討論後提報，經原民會會商土地管理機關後定案。劃設成果核定公告後，如有新事證或相關資料，仍得依相關規定程序申請辦理變更。

根據原民會資料，依邵族民族議會所提報之調查成果，邵族之原住民族土地或部落範圍土地中，公有土地（即原住民傳統領域土地）面積有8,095.47公頃；新北市烏來區泰雅族部分，根據部落所提出的調查成果，公有土地面積為3,463.28公頃。此次公告劃設範圍圖示均已登載於原民會網站。

「這是首次由政府與部落共同推動完成之劃設工作，充分展現部落自主性及主體性，更是原住民族土地權益保障之里程碑」。

邵族劃設範圍為例：

Photo Credit: 原民會

《民視》報導，日月潭背後龐大觀光商機，財團積極介入，要把已經關園的日月潭孔雀園，改為BOT開發成觀光大飯店，預計能帶給南投縣18億收入，但是當地原族民邵族不同意，雙方角力戰多年，原民會這次出面解套。原民會主委夷將・拔路兒表示，「過去，南投縣政府一直認為公有土地一直還沒有公告，都不讓邵族人進行諮商同意權。」

邵族人民為何如此反彈？原民會解釋，孔雀園、向山一帶，是他們祖靈的安息地，不容許人為破壞。原民會協助邵族，共同劃設傳統領域土地後，首次公告邵族公有土地範圍，共8,095公頃，財團不能任意開發。

夷將・拔路兒強調，「逐步公告以後最重要的是原基法的精神，只要有重大的開發案，都要進行當地族人的諮商同意。」邵族議長巴努・巴嘎暮暮：「總算有一個告慰，你知道嗎，停止任何開發，不要再污染，做什麼沒有污染的都可以。」

《聯合報》報導，但是南投縣政府觀光處長王源鍾表示，對於原民會的公告表示尊重，縣政府會持續與原住民族進行溝通，希望能兼顧原住民權益以及地方發展。

邵族民族議會專員石承弘則指出，當初南投縣政府推動BOT案，都沒有問過邵族的意見，也沒有諮詢過邵族民族議會以及長老們的意見，而孔雀園開發案要興建飯店，他們認為會破壞環境，因此持反對立場。

石承弘說，在召開公聽會以及環評會時，縣政府提出所謂的族人意見都只是隨便找個族人詢問，這些人根本不具有代表性，他認為整個程序要重來，也要求縣府要和他們諮商溝通，傾聽邵族的意見。

「邵族民族議會」也呼籲，明（12）日早上8點，就是「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重要設施BOT案」第三次闖關環評。

《我們的島》報導，日月潭孔雀園，原本是縣府管理的小型禽鳥公園，關閉後計畫以BOT方式，開發觀光飯店。邵族頭目袁百宏指出，「我今天要訴求的，是希望政府能落實原基法第21條，所以南投縣政府不諮詢、不尊重，邵族人當然要抗議，要吶喊，拒絕孔雀園BOT。」

飯店開發案在2016年完成招標，進入環評階段，部落族人丹長老指責侵害傳統領域，南投縣府當時回應，傳統領域未完成劃設，開發單位將會以回饋協助。環評會中，開發廠商說明會針對邵族做一些回饋，例如提供學童獎助學金。與會環保人士也呼籲，必須思考日月潭高度開發下，引發的環境問題，不能以單一個案來審查。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜