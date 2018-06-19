《埃及神話故事》：富人得到最珍貴的禮物，是窮人的木碗

文：黃晨淳

很久以前，埃及有個窮人，他很正直儉樸，對自己貧窮的現實很滿足。每天傍晚，他都要感謝萬能的太陽神，使他能夠掙到幾個錢。每天晚飯後，他總和妻子、兒女坐在簡陋的家門口，一家人談笑風生，愉悅地唱歌跳舞。

在這個窮人家不遠的地方，有一個富人。他家的房子像宮殿一樣豪華，室內佈置得富麗堂皇，徹夜燈火通明。但是裡面從來沒有歌聲和笑聲，因為這個富人總是滿腹牢騷，怨天尤人，故而他的妻子和兒女總是躲著他。

富人總是獨自一人坐在敞開的窗邊，鬱鬱寡歡。因為他夜復一夜地這樣坐著，所以不免注意到這個窮人和他的妻子兒女是何等的歡樂。兩家近在咫尺，卻有天壤之別。

不久，富人開始嫉妒了起來，就像所有懷有妒忌心的人一樣，他感到不破壞這個窮人的幸福，他自己就不得安寧。但是，怎麼辦呢？最快、最保險的辦法就是斷絕窮人的生計，因為空著肚子，誰還會有心思唱歌和歡笑呢？

於是，一天早晨他到窮人工作的陶器作坊，請求坊主解僱這個窮人。

「他一家人都是無賴，」富人對坊主說，「他們每天夜裡都大喊大叫，吵吵嚷嚷，令我不得安寧。」因為他有錢有勢，坊主欣然答應了他的請求，解僱了這個窮人。當天夜裡，那簡陋的房子裡沒有傳出歡笑聲。富人看在眼裡，喜在心頭，幸災樂禍地上床睡覺了。

幾天後，窮人想盡方法尋找工作，但是沒有找到。不久，他的一點微薄積蓄也快用完了。一天早晨，妻子對他說：「這是家中最後一點錢了，拿去給孩子們買些煮豆吃吧！以後就得靠太陽神的恩賜了。」

窮人拿起一只破木碗出去買煮豆。在回家的路上，他一不小心跌了一跤，把剛買的一碗煮豆全撒在地上。他懊惱地看著腳邊的一灘豆泥。現在空著雙手去見妻子兒女還有什麼意義呢？但他還是把碗拾起來，心想，說不定這碗會有用處的。

他用一把乾土把碗抹淨，然後把碗扣在頭上，向河邊走去，希望在那兒找個臨時工作。

他在河邊看見一條船，船上坐著幾個人，正要啟航。他忙問船主是否還需要幫手，剛好船上缺人，於是他就上了船。

幾個小時後，船正在河中心行駛時，突然起了風暴，船撞毀在一個原始部落居住的小島上。船上的人，有的淹死了，有的安全游到了小島上。那個窮人也游到小島上，倖免一死。

他們剛一爬上岸，島上的人就立刻將他們圍住，把他們帶去見部落的酋長。當時正是中午，烈日炎炎，酋長坐在一個大帳篷下乘涼，他懷疑地看著站在他面前的一隊人。由於窮人頭上頂著一只木碗，特別引人注目，酋長的眼睛立刻盯住了他。

「你是怎麼到我的島上來的？」酋長粗聲粗氣地問道。

「命運的安排。」窮人簡短地回答。

「你頭上戴著的奇怪玩藝兒是什麼東西呀？」

「木碗。」窮人說著，把碗摘下來遞給了酋長。

從來沒有見過木碗的酋長，好奇地把碗拿在手裡翻來轉去。「你為什麼把它戴在頭上？」

「遮陽光。」窮人回答。

酋長咕噥了一聲，不完全相信。他將木碗扣在自己的頭上，在灼熱的太陽下踱了幾圈，他的確感到涼爽一些。

「這木碗我要了。」他一邊對窮人說，一邊向涼篷走去坐下，「至於你的報酬，這個島上你喜歡什麼，就可以給你什麼。」

「我只想回到妻子的身旁。」窮人說。

「我一定會安排，」酋長說，「既然我要了你的東西，我不能讓你空手回家。」

他把手伸進旁邊一個草籃裡，抓出一把紅寶石、綠寶石和翡翠。「你可以用這些晶瑩閃亮的石頭哄你的孩子們玩。」說著，他把這些耀眼的寶石扔進了窮人用襤褸的長袍撐起的裙兜裡，然後指示手下安全地把窮人送到岸邊，叫一條路過的船把他渡到對岸。

窮人一上岸就直接往市場走去，為妻兒買了各種食品。當晚，他們吃過一頓節日般豐盛的晚餐以後，歌聲笑語又從他簡陋的泥屋裡飛揚出來。

富人聽到了歡笑聲，他猜想可能窮人找到了臨時工作，於是毫不介意地上床睡覺了。

然而，歡聲笑語不斷地傳到他的耳朵裡，強烈的妒忌之心又死灰復燃。一天夜裡，他假惺惺地帶著友好鄰居的誠摯和關懷，來到窮人家訪問是什麼事使得他家的境況發生了如此大的變化。

忠厚老實的窮人不疑有他，便將自己的經歷全部告訴了他。窮人最後感激地說：「感謝太陽神！我一家再也不會挨餓了！」

富人冷漠地聽完這個故事，貪婪和妒忌像烈火一樣在心中燃燒，他回到家中，通宵達旦地坐在敞開的窗邊，悶悶不樂地冥思苦想。黎明時，他突然想出一個好主意：為什麼自己不去小島一趟呢？他奸詐地想：「那個酋長僅僅為了一只破木碗就給窮人這麼多寶石，假如我給他帶上好的東西，他豈不是會給我更多的寶物？」

想到這裡，等家裡的人起床後，他便下令宰了90隻火雞、鵝和鴿子，拔毛烤熟，裝進幾個草籃子，又在另幾個籃子裡裝滿了奶油、雞蛋、熱麵包和鮮奶酪，然後租了一條船將他的禮物送到那個小島。

他一上岸就被部落的人圍住，把他帶到正坐在草棚下乘涼的酋長面前。

「你是怎麼到我島上來的？」酋長粗聲粗氣地問。

「我朝思暮想地盼望見到您，向您致意。」富人笑著說，奴顏婢膝地鞠躬作揖。

「這些籃子裡裝的是什麼呀？」酋長問道，並用疑惑的眼神望著籃子。

「一點兒薄禮，請您笑納。」富人諂媚地說。沒等再問，他就把籃子一個一個地打開，放在酋長面前。

酋長把手伸進各個籃子，品嚐著籃子裡的東西，一邊吃，一邊讚嘆，而且還滿意地哼著。

然後他把剩下的東西分給族人。他們狼吞虎嚥地吃著籃子裡的食品，也表示滿意和感謝。酋長轉身對滿懷希望站在一旁的富人說：「瞧，你的禮品很受歡迎。為表示我對你的誠摯謝意，我要把島上最珍貴的東西送給你。」

說著，從他身邊一個籃子裡掏出窮人的木碗，鄭重地交給富人。

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書籍介紹

本文摘錄自《埃及神話故事（修訂新版）》，好讀出版

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作者：黃晨淳

神祕的古國，不朽的傳說

那些關於埃及諸神、巨獸與凡人的經典故事

搭配埃及壁畫、照片與手繪插圖

本書蒐集埃及的創世神話和流傳已久的眾神故事，並介紹著名遺跡的興建由來，豐富的民間傳說故事，更特別收錄具有道德啟示的智慧文學等。

聆聽尼羅河畔的亙古呢喃

呈現古埃及眾神的神祕傳說

太陽船日升日落、奧塞里斯死而復生，

古埃及循環不息的宗教觀，如同尼羅河川流不止的河水

遊走埃及三千年歷史

透析「死亡之書」和「魔蠍大帝」的由來

窺探民間故事及文學的不朽智慧

●創世神話：赫利奧坡利斯、孟斐斯、赫爾摩波利斯

●埃及的眾神：太陽神拉、冥神奧塞里斯、母性之神伊希斯、智慧神圖特、尼羅河神哈比

●神的遺跡：金字塔、獅身人面、唱哀歌的石像

●古老的傳奇故事：法老王的故事、埃及豔后

●智慧文學：「聰明的妻子」、「頌神詩歌」、「解夢」

Photo Credit:好讀出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航