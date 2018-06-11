中國各省卡車串連大罷工，司機為何高喊「打倒共產黨」

中國各地卡車司機因不堪忍受高油價，花樣繁多的過路、過橋費，以及各地交警和部門的層層盤剝，8日起在多省發動罷工，強調「已經忍無可忍，沒有退路」，甚至有地方卡車司機已喊出「打倒共產黨」。中國官媒至今未報導此事。

陝西知情人士對《自由亞洲電台》透露，今次發起全國卡車司機罷工，因目前油價持續上漲，而運費則在降低。此外，除了各地設卡收取過路費，卡車司機們更面對各地交警隨意攔截、查超載，動輒罰款。

罷工的卡車司機們要求降低油價、提高運費，並要求交警及運管部門，停止對大卡車的隨意罰款行為。卡車司機也在微信上貼出政府十宗罪，要求當局回答。包括：

行駛證是國家辦的15年，為什麼要求報廢，十幾萬至五十幾萬的車一下子變成一萬多了，我們怎麼活？

查車的時候到底他們是交警還是協警，收黑錢的是交警還是協警還是冒充的？

為什麼一輛車，會遇到交警與路政兩個部門的處罰？

交警的罰款任務到底是怎麼訂的，這是為了罰款，還是為了治超？

罰款不開單，開單就扣分，這是在執法還是在搶劫？

綜合《自由亞洲電台》和網路上的消息，包括江西、上海、湖北、安徽、重慶、山東、貴州等多個省份的卡車司機自8日起開始罷工，大批卡車集結在高速、國道和停車場。

為了協調行動，卡車司機組成「瓦崗寨」聯盟（隋朝末年反抗隋煬帝暴政的反抗軍），要求外地卡車司機不要前往裝卸貨物，以便爭取「卡友」整體權益。更激烈的手段還有罷工司機呼籲外地卡車不要進入山東，不聽勸返者將被砸車。

據《維權網》報導，原定罷工6月10號開始，但上合會議召開地山東等地8號已經最先開始，罷工區域遍及山東、江西、上海、湖北、安徽、重慶、貴州、河南等許多省份。9號起，各地大批卡車司機駕駛卡車集結在高速公路、國道和停車場進行罷工。

影片中也顯示，有罷工司機高喊「打倒共產黨」並要求「提加運費」的口號。

「打倒共產黨，提加運費，即日提加運費。上海市嘉定區XX停車場開始罷工，開始維權。全國都在罷工，都罷工了啊，外面砸了十幾輛了啊，都停下了，砸爛了，人都砸扒下了。合肥開始罷工了。看啊看啊，現在成都貨車大罷工，現場直播。」

目前中國官媒還未報導此事，但由於官方的強力壓制，使得卡車司機之間的協調有障礙，因此無法讓更多卡車司機參與罷工。

而中國官方已實施嚴厲的資訊管制，從10日上午9點開始，關於卡車司機罷工的資訊已被刪除。許多媒體在8日罷工後也全面維穩，為了防止罷工消息傳播，各地官方一片靜默，中國交通運輸部也尚未評論此事件。

《自由亞洲電台》報導也提到，因受到官方恐嚇以及協調方面有困難，中國目前有載貨汽車1,500萬輛，按一般每車至少兩名駕駛員計算，全國至少有3,000萬卡車司機，但大多數都未能同步參與罷工。

罷工期間適逢上海合作組織青島峰會舉辦日期，中國官方媒體近日不斷對青島峰會進行報導，卻不曾提及公車司機集體罷工一事。此外，中國官方也針對網路上出現罷工留言進行嚴厲的「資訊管控」。據中國網友指出，只要於微博、微信等社群網站或社交軟體貼出與此事相關的留言與文章，都會被政府給「強制」刪除。

這次罷工發生在塔式起重機（又稱塔式吊車，簡稱塔吊）司機的大罷工不久。今年4月底開始，中國各地塔吊司機曾發起「五一大罷工」，近20個省份40多個城市的塔吊司機紛紛拉出橫幅，喊口號要求加薪，部分司機被當局約談和抓捕。

對於此起彼落的全國性罷工潮，有中國民眾表示，接下來因產能過剩而被政府強行瘦身倒閉的鋼鐵、水泥、煤炭和電力等企業的失業工人，也會紛紛仿效而罷工。中國全民罷工的時代已來臨，這將動搖中共的腐敗統治。

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核稿編輯：楊之瑜