來自光裡的話語 ：《看不見的台灣》

文：林怡秀

在西方數千年傳統裡，視覺始終是思想成立的先決條件。此一邏輯已經影響我們怎麼理解事物，也迫使我們永遠只能在光存在的保證下和光消失的威脅下進行思索。而今，說話解放了思想，思想終能擺脫視覺的宰制。

——莫里斯・布朗肖（Maurice Blanchot）

今年六月，導演林明謙推出個人第一部紀錄長片《看不見的台灣》，這部作品自初期便在拍攝團隊完全無法預期的各種情況中逐步展開，拍攝工作與被紀錄的內容同步發生，且不同於多數紀錄片眼見為憑的視覺性訊息傳遞，在這部片中，被討論與紀錄的對象絕大部分是滿佈天際、需要通過人間傳訊者（阿寶師、美玲、尪姨秋燕、貫譽）帶來訊息的多位能量體（九皇子、媽祖、鄭成功、阿立祖、林府九千歲、城隍爺⋯⋯），一如此片英文名稱「A Journey with Invisible Friends」，此片紀錄的是一段不存在於視覺範圍中的旅程。

「當時的我想逃到別人的故事裡、逃到美玲的故事裡，但怎麼逃最後都逃不開自己的過去、祖先，這些都要去一一面對，這就是拍攝的兩年來我所走的路。」

2016年初，導演林明謙當時正處在人生低潮的暗影中，在得知美玲（媽祖傳訊者）因家族業力影響、導致弟弟接連過世的個人故事後，決定在台灣南部紀錄宮廟祭典、靈媒美玲的故事，但在各方神明與傳訊者的引領下，討論主軸卻直接轉向、回到林明謙家族裡最不願面對的問題，甚至在後期來到長期存在於台灣的族群議題討論。

Photo Credit：牽猴子 導演從原本來拍紀錄片，結果卻變成在辦法會。

《看不見的台灣》的影片開場由開拍日的一早開始，拍攝團隊在多處廟宇接訊、奉令處理事務的快節奏片段剪接展開，導演的旁白與說明字卡幾乎貫穿著整部影片。

對於這些來自於天界能量體的大量資訊，導演也在片頭直接表示自己與觀眾一般充滿著各種疑問，而這些無法以鏡頭捕捉的角色，也僅能以阿寶師（九皇子傳訊者）、貫譽（天語翻譯者）為介面，但祂們何時出現、如何移動、會引導出什麼內容，都非拍攝團隊可以預料的範圍。

當人是多元之人（one with many，而不是二元），能夠觀看眼睛聽到的一切，聽聞耳朵看見的一切，那麼，我們就不會面臨必須在說與看之間做抉擇的難題了。（註1）

這場歷時兩年的拍攝工作從神靈指示導演首先需要處理自身問題為起點，過程中歷經2016年4月2日於桃園舉行、為渡化台南維冠大樓受難者的火鳳凰儀式，同年8月11日登上新聞版面的「台南市鹿耳門鎮門宮國姓爺托夢要求在法會中代為向原住民道歉」事件，2018年8月25日起連續舉行三日的三朝醮法會（因前次法會過程疏失的反彈聲浪後，重新向當年因鄭成功所率軍隊佔領，與統治過程中被屠殺的西拉雅族道歉、並超渡亡靈）。

而在過程中，導演林明謙也在無意間「公親變事主」，成為協助處理這場延宕了300年的和解、三朝醮法會的主辦者，他在影片旁白中說：「原本來拍紀錄片，結果卻變成在辦法會」。

因為甚至連鏡頭也無法捕捉神靈能量體的形象，影片中的旁白、傳訊者、甚至高度後設性的呈現拍攝團隊工作狀態（打板、開會、與工作人員討論看不見的存在）成為必要之舉，他們既是傳遞訊息的介面，同時也在其中表達出自己的想法。

但在本片中所談「看不見」的部分，除了上述的「能量體」之外，更有一部份來自較為抽象的價值討論，如人物的歷史評價、文化交匯過程中產生的衝突、寬容與諒解的情緒、人生存的意義等，這些在日常中難以清楚討論、或無法單點分析的種種議題。

Photo Credit：牽猴子

越南藝術家鄭明河在其討論「高牆」（註2）的文章〈陌生和恐懼的新色彩〉中，談到：「所謂嘗試傾聽，是要去聆聽那個綑綁某些人的死結。哪些人呢？那些聽得見的聾子和侃侃而談的瘖啞人士之人。但這人又是用什麼耳朵接受另一邊的談話？其實它早就已經在那兒了，從未離開過。」鄭明河在文中以巴格達境內，由美軍興建、目的為孤立阿德哈米亞（Adhamiya）遜尼社區居民的三哩長牆為例，談到當地居民富有想像力的反制方法：

「荒蕪的高牆化身成『藝術的綠洲』吸引像Jidar這樣的一群藝術家〔⋯〕不過更令人納悶的是，究竟是什麼原因，讓這些創造的心靈可以這般微笑與歌唱，將這數哩之長的死寂屏障當作徹底開放的畫布⋯⋯」

藝術家創造性的行為成為在現實衝突之間得以喘息與討論的破口，而林明謙這部「看不見」的紀錄片也正是在台灣長期存在的痂口上嘗試傾聽。片中，民間信仰所呈現的多重性，恰與台灣這片土地的歷史、族群狀態相互疊合，另一方面，藉由組織不同信仰共同執行法會（雖然這也是劇組從未預料到的結果）的過程中，人們也有機會以更高的視野與更長遠的時空座標去思考個人或歷史問題。

Photo Credit：牽猴子

一如影片後半段所採用的空中攝影技法，它既象徵著這些能量體為在天際的視角，也可能代表著人們在重新整理自我存在意義之後的輕盈心情。當然，這部紀錄片的上映並無傳教的用意，但卻試圖由此提供另一種釋放禁錮的討論角度，一如阿寶師在首場試映中所分享的：「神的事情就讓神去做，我只要學習在這個地球怎麼好好生活。」

註釋

【1】 鄭明河，〈陌生和恐懼的新色彩〉，《他方，在此處：遷居、逃離與邊界記事》，台北：田園城市，2013，頁18。

【2】此處作者所指的牆既有直接指稱柏林圍牆之意，同時也是其他關於種族隔離、排拒外人之舉的比喻。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航