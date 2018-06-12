續作會找到出路：《侏羅紀世界：殞落國度》

文：唐澄暐

《侏羅紀世界：殞落國度》從前半進入後半時，有一幕讓戲裡戲外的人都不自覺停下來望著。在即將被熔岩吞沒的島嶼港邊，一隻已無路可逃的巨大腕龍，就那樣呆立在岸上，望著倖存的人類和恐龍同伴逐漸遠去，並在悲鳴中逐漸被熔岩吞沒。濃煙中，牠抬起上半身的最後剪影，就是牠在25年前的《侏羅紀公園》中，率先震撼所有觀眾的姿態。

Photo Credit：UIP 聯合國際影業

以恐龍觸動觀眾情感確實是這一集的走向，也的確產生了效果。一方面，隨著這經典身影的退場，《侏羅紀世界：殞落國度》也總算告別了上一代，開始走出自己的方向。

這一點在相隔14年推出的《侏羅紀世界》中特別明顯。14年可以讓古生物學家從地底下或實驗室挖出許多新證據，足以大幅改變對恐龍的想像；但2015年走進嶄新的《侏羅紀世界》，裡頭的恐龍卻沒怎麼跟著前進。恐龍停留在1993年的舊模樣，還增添更炫奇的要素，離現在已知的恐龍面貌越來越遠，其中海棲巨獸的體型甚至已經遠遠超過已知（甚至是物理上讓這種動物存活）的大小極限了。

有些觀眾會說，電影何必如此拘泥於考究，想看那麼真的恐龍幹麼不去看科學頻道的恐龍節目？但也有觀眾提醒，當年《侏羅紀公園》就是抓緊了科學證據，才能超越眾多誇張離譜的恐龍電影，成為續集拍不完的劃時代巨作，而《侏羅紀世界》的安排只會讓這系列失去原味。這兩種看法，反映的或許是同一主題的電影，在不同時代得要因應的觀眾需求差別。

在《侏羅紀公園》誕生的年代，所謂「銀（螢）幕上的恐龍」不管從拍攝技術或貼近現實的任一點來看，其實都沒有很講究。

在虛構電影的題材上，「探險家在人跡未至的祕境遇上殘存的恐龍」已經是聽起來最現實的安排了，更別提其他來自地心或外太空的奇妙想像。即便是有考證的恐龍知識節目，以當時的偶動畫或實體特效，也很難呈現恐龍文藝復興後活躍多樣的恐龍生態。

可以說，當時觀眾想看卻看不到的，是一種心目中「真實的恐龍」，而《侏羅紀公園》就一口氣填滿了當時的空缺；它有更合理的想像設定（從琥珀裡昆蟲體內的恐龍血複製恐龍）、更貼近當今研究的恐龍面貌；還有更重要的，因為投下前所未有的高成本在恐龍電影上，而能用實體搭配電腦動畫讓一切栩栩如生。三項合一，便是《侏羅紀公園》當年轟動全球的道理，也是它之所以能掀起全球恐龍熱潮，甚至一口氣修改台灣電影分級制度的理由。

但這樣的推進，也改變了觀眾對「銀（螢）幕上的恐龍」的需求。《侏羅紀公園》賣座後，知識性電視節目也開始砸重本重現恐龍，於是就有了史上每分鐘造價最貴的電視節目《與恐龍共舞》。或許可以說，這類高品質恐龍知識節目出現，便逐漸從《侏儸紀公園》那邊承接了「視覺逼真」和「貼近研究」這兩個責任。

現在若想看那麼「科學」的恐龍，確實去看科學頻道就可以了，因為那邊的恐龍現在已經夠逼真、知識量也足；隨著此類節目陸續增加，《侏羅紀公園》的續集也就沒必要再把「貼近當今研究」當成那麼重要的元素——當然還有一個理由，電影觀眾看逼真恐龍看多了，也是會膩的。

2015年《侏羅紀世界》在各方面的誇張走向，反映的或許就是上述變化；但這部片的許多問題，卻來自於改變得不夠徹底。《侏羅紀世界》仍把電影卡死在《侏儸紀公園》的大架構中，既想維持《侏儸紀公園》那種自然主宰的旁觀，又想塑造人物掌握命運的主觀，結果就是劇情老套缺乏意外、過多旁支拉散主題、情感貧弱、對濫用科學的反省也淪於表面。到結尾時，又不得不用一種從天而降的力量（放出籠的暴龍與水中躍起的滄龍），來替劇中設定的善惡價值（與人互信的迅猛龍「小藍」和缺乏社會化的帝王暴龍）做出理所當然的裁決。

但到了三年後的《侏羅紀世界：殞落國度》，這些問題居然都改善了，原因就在於拋下前作身上的《侏羅紀公園》框架，並找到自己可以走的路。

《侏羅紀公園》那種人對抗自然的故事在本片前半就結束了，接著就改以人與人的對抗為主軸；但比起過往那種個人對抗貪婪企業的刻版劇情，這片對於誰才是犯錯者、如何界定錯誤是什麼，都給了更開放的思考空間。同時，電影把情感的聚焦點從人移到些許擬人化的恐龍身上，讓觀眾同情起那些驚慌、無助、痛苦的恐龍們，至於男女主角上一集擦不出太多火花的情感戲，乾脆就一切從簡，反倒收到不錯效果。

Photo Credit：UIP 聯合國際影業

恐龍的生死一瞬，前所未見地牽動觀眾的心，就不用叫主角花一整集來重組溫馨家庭，畢竟已經連四集都這樣了。場景上，這片也拋下看膩了的叢林和失控遊園設施，把恐龍與人的決戰點擺在陰森豪宅內外；舊式博物館的鬼影幢幢，搭配惡魔般從窗戶爬進臥房的帝王迅猛龍，這都從已經遞減到底的恐龍嚇人效果中，勉強又擠出了一點驚悚新意。

這部片不怕自己不像《侏羅紀公園》，不怕當面傷害溫馴的恐龍，也不忌諱提及主角的過錯與人的隱密私慾，反而塑造出系列中罕見的陰沉氣氛，觸動的是一些過去觀賞這系列時，比較少被激起的感受。

雖然說這片還是背負一些過往的包袱，比如說主角最後還是得攜家帶眷被最強的恐龍追到絕境然後獲勝，但電影也在那之後給了系列作罕見的道德難題——硬要說也算解得有意思。這是一部不那麼尋常的《侏羅紀公園》系列作——在《侏羅紀世界》之後還能看到這樣的演進，還是會有一種「生命會找到出路」的欣喜。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航