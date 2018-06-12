將滿72歲的川普和34歲金正恩「破冰之握」，但兩人其實「很相似」

（中央社）

美國總統川普今（12）日上午約9時4分於新加坡與北韓領導人金正恩互相問候，隨後握手合照，實現雙方領導人73年來的破冰一握。

美國與北韓國旗共同高掛，川普與金正恩站在紅地毯上，相互握手，這是美國現任總統首度與北韓領導人面對面的接觸。在舉世關注下，風格皆鮮明的兩人，微笑合照，也為東亞及世界局勢的改變開啟新頁。

根據現場直播畫面，川普和金正恩的歷史性一握長達12秒鐘，雙方一開始從兩側走廊走向彼此，川普先抵達並停下腳步，金正恩上前握住川普的手，川普並主動向金正恩說話，兩人交談了幾句，川普還輕輕拍了幾下金正恩的肩膀，隨後轉向現場媒體合照，並一起走到會議室進行一對一的會談。

韓聯社報導，川普表示「很榮幸」與金正恩見面，他說，「我們將展開很棒的關係。」 川普表示有信心這場會談將是「大成功」，並再次強調「我不懷疑我們會有很棒的關係。」

金正恩則說，「到這裡來並不容易」、「舊有偏見和作法成為路障，但我們已經加以克服，而我們今日在這裡。」

法新社認為，川金會的歷史性意義，或能與1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國，以及1986年美國總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在冰島雷克雅維克（Reykjavik）的峰會相提並論。

兩人進行約45分鐘僅有翻譯隨行的私人會面，結束一對一對談後，在峰會舉辦地的嘉佩樂酒店（Capella Hotel）裡散步，並於新加坡當地時間上午10時率同各自的幕僚，展開雙方進一步的第2輪會談。

Photo Credit：AP／達志影像

新加坡「海峽時報」即時報導，金正恩表示，他願與川普密切合作，雖然這將是挑戰，但他願意這麼做。美國有線電視新聞網（CNN）報導，結束第一階段兩人一對一會面步出後，川普告訴守候媒體「會談進行得非常好」「關係棒極了」。

川普和金正恩兩人的天壤之別與相似之處

法新社報導，川普500多天前就職時，是美國歷來年紀最大的現任總統，他14日滿72歲，而34歲的金正恩雖然是全球最年輕政府領導人之一，卻已掌權逾6年。

金正恩同父異母的兄長失寵之後，他成為欽定繼承人，經多年栽培後接掌大位。雖貴為北韓最高領袖，金正恩並不是國家主席，因為這個頭銜保留給他的祖父，也是北韓國父金日成，儘管他已在1994年辭世。

人權組織表示，一黨獨大的北韓有數以萬計的人還在蹲政治苦牢。金正恩不必為連任或明天報紙頭條而憂愁，當然更沒有必須上推特發文回應這種事。

相形之下，地產大亨及實境節目主持人川普，是在贏得民粹程度空前的選戰之後入主白宮，徹底顛覆美國政治體制。

Photo Credit:AP／達志影像

不過川金兩人仍有若干相似之處。

兩人都在富裕環境中長大，接手家族事業，而且都內舉不避親，對信賴的家族成員委以要職。

金日成的血脈造就金正恩掌權的個人正當性之外，平壤的政治宣傳還強調兩人不僅外貌和舉止神似，就連字跡也很像。金正恩胞妹金與正已然成為他最親密的助手。她在南韓平昌冬季奧運會時擔任特使，在胞兄與南韓總統文在寅首場高峰會時，更幾乎全程陪同，也跟隨他前往拜會中國國家主席習近平。金與正現在也已抵達新加坡。不過為了確保金氏王朝血脈不墜，她沒有跟金正恩搭同一架飛機出訪。

川普的父親佛瑞德里克．川普（Frederick Christ Trump）是白手起家的地產開發商。入主白宮後，川普任命女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）當助理、女婿庫許納（Jared Kushner）是他親密的顧問，兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）則是競選團隊幕僚。

川金兩人對忠誠度這件事都寸步不讓。

從2月28日往後的一個月內，川普開除或是折損白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）、首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）、國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、國務卿提勒森（Rex Tillerson）和退伍軍人事務部部長舒爾金（David Shulkin）。

金正恩最近任命被形容是獲得「高度信任」的年輕軍官出任人民軍總政治局局長，他過去也曾毫不留情剷除潛在敵手立威，以牢牢掌控執政勞動黨和軍方。相關行動中層級最高者是他的姑丈張成澤。張成澤2013年突然遭處決，北韓官媒痛批他是「卑劣的人渣」，還宣告他犯下的種種罪行。

金正恩的同父異母兄長金正男去年則在光天化日下遇刺，在馬來西亞吉隆坡國際機場遭人以神經毒劑殺害。大部分分析家表示，幕後主使者只可能是北韓。



兩人講話也常口無遮攔，去年川普批金正恩是「小火箭人」，換來對方反批「神經錯亂的老番顛」。

不過已有超過6年不曾出國的金正恩，3月以來在外交上展現新的作風，在跟中國和南韓領導人會談時，給人文雅、有禮貌，甚至魅力十足的印象。

南韓首爾延世大學教授魯樂漢（John Delury）表示：「我認為，他們兩人將會友好相處。我想，至於有悖常理之處，將是他們會傾聽對方的意見。」

會談內容將避開人權與駐軍規模

美聯社報導，川普這次不會逼迫金正恩面對北韓人權議題。這次高峰會的焦點是核武，而且無論結果如何，金正恩這位年輕獨裁者的國際地位可能水漲船高。

川普1月發表國情咨文時，曾經對國會與美國人民說：「世上沒有一個政權像北韓殘酷的獨裁者這樣，全面且粗暴地壓迫自己的人民。」

儘管如此，自從川普3月答應與金正恩見面以來，便繞開了北韓的人權問題。川普2週前在白宮會見北韓前情報頭子金英哲時，說他們沒有討論人權議題，並強調這不是首要問題。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天在高峰會前簡報中，也沒有提到人權議題。

歐巴馬政府時期的北韓人權議題特使金恩（Robert King）表示，川普將人權當成用來逼迫金正恩談核武的手段，但這議題本身沒有政策優先性。金恩說：

「另一個問題是，川普急於在這場高峰會上看到一些進展，但在金正恩面前，人權並不是一個好談的議題。」



報導指出，提出人權議題恐使北韓更加懷疑美國有意藉著開放北韓政治體系，來推翻這個世襲的獨裁政權，而這樣做只會使北韓加深對核武嚇阻力量的需求，以確保政權安全。

另外，美國國防部長馬提斯（James Mattis）也表示，駐韓美軍規模不會成為談判桌上的議題。

彭博（Bloomberg）報導，馬提斯在五角大廈被記者問及是否知情這類討論計畫時說：「是的，我確實曉得，我不相信軍隊規模有在談判議程裡。」

馬提斯表示，有關裁減2萬8000名駐韓美軍的討論，「會由兩個民主國家間進行，不會讓其他國家有插手機會」。他指出，裁減駐韓美軍議題只會由美國與南韓間展開，因此在等待川金會談結果出來前，一切有關討論都嫌太早。

在美國官員多次表示川普政府不尋求推翻北韓政權、願提供金氏政權某種不具體的安全保證後，關於駐韓美軍裁減與否的問題就浮上檯面。

兩人都快閃，當晚即離開新加坡

彭博引述2名美國官員的話報導，由於北韓領導人金正恩為此次川金會預設了一定的結束時間，使得川普總統也只好將離開會議地點新加坡的時間提前。

這2名官員透露，川普原本願意在會談有進展的情況下，延長停留星國的時間，但既然金正恩已有一定的時程計畫，川普也只好將離星返美日期由13日提前到12日。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天仍強調，美國的政策沒有改變，朝鮮半島實現全面、可驗證且不可逆的非核化，是美國唯一能接受的結果，而在美國得到要求的結果前，不會在經濟上援助北韓。

他還強調，美國不會重蹈覆轍，不會讓北韓有一步進展後，美國就鬆綁一些制裁。

這場在任美國總統和北韓領導人的首場高峰會於上午9時展開。川普和金正恩彼此寒暄後，9時15分進行一對一會談，僅通譯在場。川普和金正恩10時參與擴大雙邊會談，雙方幕僚加入。

川普預定下午4時舉行記者會，6時30分離開嘉佩樂酒店，前往巴耶黎峇空軍基地，計劃7時搭機離開。即紐約時間早上7時。

金正恩預定在12日下午4時前後，搭機飛返北韓，也就是在川金會上午9時展開的7個小時之後。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺