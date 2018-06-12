「新身分證」設計評選46票打敗9萬票，聶永真：不要言語霸凌

內政部「身分證明文件再設計」得獎作品揭曉，魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲「設計獎」，這件作品也將成為未來新式身分證設計參考，不過之前在網路票選過程中，獲得將近十萬票的「嶼民在地」獲頒「人氣獎」卻引發網友們不滿，「不禮貌鄉民團」在臉書上貼出比較，質疑為何9萬6千票的作品卻輸給僅有46票的，引發論戰。

（中央社）內政部「身分證明文件再設計」得獎作品今天揭曉，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲「設計獎」，這件作品將成為未來新式身分證設計參考，且魯少綸也能與內政部直接溝通。

目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。為讓新式身分證能擁有多元創新的設計思考，內政部2月26日起舉辦「身分證明文件再設計徵選活動」，共收到1109件民眾投稿，分為初審及決審兩階段。

內政部於4月21日起至5月11日開放網路票選的初審，選出最高票一件，與評審團評審出7件，合計8件作品進入決審；再由評審團與政府相關部會代表共同評審出人氣獎、創意獎與設計獎各一件。設計獎作品，將作為未來新式身分證設計參考的依據。

根據內政部「身分證明文件再設計」網站公布資料，獲獎作品今天揭曉，「設計獎」由設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲得。

網站資料指出，魯少綸以台灣玉山山脈高線圖作為主要卡面圖紋設計，透過設計將版面梳理整潔，且欄位具有足夠延展性，易配合姓名長度調整，在雙語的排版上也明瞭易讀，使作品具有高度實行可行性。

創意獎則由設計師蘇意茹的「族群・山海・國際」奪得，評審團認為，該作品針對視障族群做的缺角設計非常特別，不同於大部分作品僅以點字思考，這種缺角設計雖非高難度手法，實際製作也不無可能，但在目前社會上的確非常罕見，「若未來能付諸實踐，代表台灣社會所追求的進步價值，將是別具意義的創舉」。

曾因國族認同問題受關注的作品「嶼民在地」，以將近10萬票的網路票選成績獲得人氣獎。

內政部表示，「設計獎」除獎金新台幣12萬元外，該作品將成為新款身分證設計的重要依據，作者也能與內政部直接溝通。

網友不滿結果批內定，聶用真：不要言語霸凌

內政部公布評選結果時也表示，過去國家級設計往往是政府說了算，很少有人能知道設計者的想法、為何如此設計等，結果即使是不合時宜的設計，人們也必須埋單。但這次內政部採開放做法，嘗試讓民間能量能協助政府決策，結果亦令人眼睛一亮，更強調「這次不是誰說了算」。

《自由時報》報導，然而結果引發不少網友質疑，僅獲得46票的「形 | SHAPE」能成為新版身分證參考，拿下9萬7498票「嶼民在地」卻無緣；不少網友紛紛表示：「內定無誤，投票投爽的」、「46票為什麼可進第二輪投票」、「這麼愛搞黑箱就不要辦這種假投票」、「看來46票的背景蠻硬的」，引起討論，不少人為林昊翰設計的「嶼民在地」獲9.7萬票卻只有一個人氣獎抱不平，引起熱議；更有人直言，明顯就是因為設計樣式和設計理念內的「台獨色彩」，設計中的「台灣國民身分證」就是該作品被判死刑的原因。

網路評論家溫朗東在臉書上批評，內政部跟評審團隊在侮辱台灣人的信任，

《蘋果日報》報導，知名設計師，同時也是這次身分證評審之一的聶永真，則強調網路人氣有時候因為種種因素也可能失準，呼籲網友不該以此來評斷，「形｜SHAPE」僅得到46票，聶永真認為，這46票可能只是作者沒有火力全開號召親友幫忙催票，進而得到的數字，並對網友喊話：

「你們知道許多言語霸凌的部分，會讓一個得獎者、創作者的生命與專業價值，從此消沈嗎？而現在這個言語霸凌正在發生。一個競賽的結果有些人喜歡、有些人不喜歡，有人認同有人拒絕接受，但請不要霸凌人身攻擊得獎者好嗎？」

對聶永真的講法，曾經設計過「台灣獨立旗」和「台灣護照貼紙」的台中默契咖啡老闆老丹則有不同想法，他指出，網路票選和專業觀點本來就可能會有很大的距離，如果他是評審，應該也不會把嶼民在地評為首選。即便這就是專業與民意之間的落差，但主辦單位在堅持專業選評之外，面對群眾的錯愕也應該理解；一個關於「身分」的設計競賽，難道在設計時可以不去思考關於這個國家，這個政府，這片土地上的人民，以及他們持有的身分證件之間的關係？

主辦單位則在臉書上說明身分證再設計初選與決選過程，強調最高票的作品「嶼民在地」確定不透過初選，直接與決選的8個作品，以「設計技術專業」等面向，共同具備決選資格。

《ETtoday》報導，「身分證明文件再設計徵選活動」由內政部所舉辦，規範設計作品中必須出現姓名、身分證字號、照片、出生年月日等4個欄位，其餘如父母、配偶、住址等欄位則可依照設計理念自行增減。為期2個月的徵選活動結束後，緊接著於4月21日開放民眾進行網路票選，由國人選出最高票作品1件、及評審團所評選出的7件，共8件作品，每件作品將發給獎金1萬元。

活動之前進入網路票選階段時也發生小插曲，4月26日時有民眾發現，點入網站進行投票時，卻突然跳出網頁視窗，稱「該作品涉及違憲」、「分裂勢力，請停止」等語，遭到大陸駭客入侵攪局；內政部獲悉後也緊急交由委外廠商進行修復，過程中一度關閉網站維護，所幸最後仍不影響投票結果，作品「嶼民在地」以近10萬的票數領先，獲得「人氣獎」。

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核稿編輯：羊正鈺