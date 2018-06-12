台灣軟體聯盟（BSA | The Software Alliance）近日公布「2018年全球軟體調查」結果，台灣目前仍有高達34%的個人電腦中，安裝了高資安風險的未經授權軟體，相較2016年僅略為下滑2個百分點，但使用率仍屬偏高，不容忽視。放眼全球，亞太地區與中東歐地區的未經授權軟體使用率仍高達57%，全球的未經授權軟體使用率則為37%。

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本次調查中揭露，「使用未授權軟體」與「遭受惡意程式攻擊」有著強烈的相關性。（來源：IDC）

同時，受訪的企業資訊長也指出，企業採用正版授權軟體的首要原因，正是因為正版授權軟體能避免資安攻擊及其他惡意程式碼所帶來的安全威脅。

據統計，未經授權軟體內的惡意程式碼每年造成全球企業逾十兆新台幣的損失。

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軟體對於全球企業營運發揮了多重作用。改善業務經營方式，增加獲利、拓展新市場並加強公司競爭力。近年來，越來越多的企業更已採用雲端服務，根據IDC的調查數據，雲端服務目前已涵蓋全球22%的軟體功能；全球企業使用的雲端應用服務數量也在過去3年成長達3倍。

雲端服務不僅能夠增強安全性、降低成本、同時也能提高靈活度和降低複雜性。調查數據顯示，比起仍在使用個別資料庫或機房伺服器的公司，成功雲端化的公司在IT的營運成本上低了21% 。其次，相較於個別企業自行運作及維護個別資料庫，雲端服務提供商往往能提供更全面、精密、持續升級的安全技術，且在使用上不受限於地點、時區、裝置等，更具彈性。

BSA總裁暨執行長Victoria Espinel表示：「全球企業忽視了軟體經妥善管理後所帶來的經濟與安全優勢，企業應建立軟體資產管理（SAM）制度，以評估並管理內部軟體。藉此協助組織降低網路攻擊帶來的危害，同時提升企業營收。」

此次調查的關鍵重點包括：

未授權軟體使用率雖略為下滑，但使用仍相當廣泛。 未經授權軟體的偏高使用率仍不容忽視，全球37%的個人電腦皆安裝了未授權軟體 – 相較於 2016 年僅下降 2 個百分點。

未經授權軟體的偏高使用率仍不容忽視，全球37%的個人電腦皆安裝了未授權軟體 – 相較於 2016 年僅下降 2 個百分點。 受訪企業資訊長表示，使用未經授權軟體的風險與代價日益攀升。 未經授權軟體內的惡意程式碼每年造成全球企業逾十兆新台幣的損失。受訪的企業資訊長指出，企業採用正版授權軟體的首要原因，是能避免資安攻擊及其他惡意程式碼所帶來的安全威脅。

未經授權軟體內的惡意程式碼每年造成全球企業逾十兆新台幣的損失。受訪的企業資訊長指出，企業採用正版授權軟體的首要原因，是能避免資安攻擊及其他惡意程式碼所帶來的安全威脅。 除安全規範外，加強軟體合規也成為經濟層面的考量因素。 企業若實際著手加強軟體管理，可提升最高達11%的獲利。

企業若實際著手加強軟體管理，可提升最高達11%的獲利。 企業應立即採取實際行動強化軟體管理。 研究顯示，企業若具備健全的軟體資產管理制度與軟體授權最佳化方案，每年可節省30%的軟體費用。

研究顯示，企業若具備健全的軟體資產管理制度與軟體授權最佳化方案，每年可節省30%的軟體費用。 BSA呼籲台灣企業應徹底清查內部軟體使用狀況，並杜絕未經授權軟體的使用，藉此降低網路攻擊風險，同時提高獲利。

如欲探索調查結果及各國具體資料詳情，請造訪gss.bsa.org。



