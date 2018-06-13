這個金氏家族以外最有影響力的北韓人，到底是誰？

文：Charlie Campbell

翻譯：高子媁

他兩次都隨著金正恩參訪中國。當金正恩在兩韓非武裝地帶與韓國總統文在寅會面時，金英哲就坐在他身邊。他也負責主持在平壤與美國國務卿麥克・蓬佩奧（Mike Pompeo）的會議，討論6月12日在新加坡的朝美高峰會。

這個禿頭又面帶卑劣，卻搖身一變成為金家以外最有影響力的北韓人，到底是誰？

原來就是金英哲將軍。雖然與同姓的領導人沒有任何血緣關係，但卻是朝鮮勞動黨中央委員委員會副委員長。事實上，作為偵查總局的前負責人，他是這個史達林主義政權的首席間諜和軍師。若美國與北韓達成去核化的協議，金英哲將在這之中扮演重要的角色。

世宗研究院（Sejong Institute）鄭相昌（Cheong Seong-chang）向《時代雜誌》表示：「自從去核化成為朝鮮半島以及中朝高峰會的主要議題以來，金英哲總是在金正恩身側，因為他是一個精明的核武軍武商。」

金英哲出生於1946年，花了大半人生在軍營之中。值得注意的是，他參與了1990年代早期兩韓高層對談，擔任2000年當時韓國總統金大中與北韓領導人金正日高峰會的安全團隊負責人，參與了2006年兩韓將軍級軍事會談，以及於2007年以將軍的身份出席兩韓國防部長會談。

即便身處於暴虐制度下的最高權力機構，他仍是極度保守派。韓國指控金英哲於2010年主導擊沉軍艦天安號，46名受害船員家屬在他今（2018）年2月以北韓高層身份訪問平昌冬奧期間發起抗議。據稱他也牽涉半年後北韓對韓國延坪島的致命砲擊。

「處決金英哲！」天安號受難者家屬在抗議時如此高喊，並揮舞著畫上紅色叉叉的金英哲畫像。當時韓國自由黨甚至發表金英哲應該被「活活打死」。

雖然沒有其他合理的解釋，但北韓一直迴避其擊沉天安號的責任。

但金英哲似乎仍無畏面對敵人。當韓國記者被北韓禁止參加於平壤舉辦的韓國流行樂表演時，金英哲罕見地親自向他們道歉。報導指出，他當時如此自我介紹：「大家好，我是金英哲，也就是你們責怪擊沉天安號的人。」並承認：「妨礙媒體自由報導和攝影是錯誤的。」

先不論那詭異的謙卑，金英哲是以狡猾和諷刺聞名的。據朝鮮領導人觀察網站（North Korea Leadership Watch）報導，2007年兩韓對談時，他如此拒絕了首爾的提議：「你有多帶一個公文包嗎？或許你有另一個提案。」

這粗俗的舉止或許可以解釋為何他暫時被降級為上校，而在2012年又被升回四星級將軍。金英哲與前領導人金正日，也就是現任領導人金正恩的父親，以及金氏政權的其他成員，包含金正恩的母親高英姬關係都非常親密。他甚至當過金正日的護衛一段時間。2016年被任命為勞動黨中央統一戰線工作部長後，他管理著民間情報機構和對韓關係部門。

金英哲任職於偵查總局時負責北韓的網路和電子戰，據報導包括監督2014年索尼電影駭客入侵事件駭進《名嘴出任務》（The Interview），也就是諷刺金氏家族的電影。由於聯合國嚴厲的制裁致使傳統收入驟減，金氏政權轉而改向投入利潤豐厚的網路犯罪。金英哲豐富的個人履歷可能與他成功突破這個難關有關。

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