提起「日本」和「德國」,你的第一印象會是什麼呢?日本人對待任何事情,一向秉持著照顧到對方的真摯心意,從日產製品的精緻和優異品質,一直到服務上的體貼用心皆為人稱道,也難怪每年台灣人在海外旅遊的選擇上,前幾名總是由日本包辦。

不讓日本專美於前,說起工藝技術與科技革新的進步,德國也不惶多讓。頂尖的汽車工業技術,來自於尊重自身的專業及自信,也因此造就不少德國車的品牌神話,而隨處可見如童話故事般的歷史古城,總讓來自東方的我們感受到源源不絕的驚奇。

這兩個國家的民族特質,不僅造就物質製品上的品質保證,更處處體現在文化細節裡。對自己擅長之處瞭然於心,也因此才能在生產製造、觀光旅遊等各方面皆貫徹專業和經驗,讓我們感受到他們的用心。不同於走馬看花的旅行,日德濃厚的在地風情,更因深刻的文化洗禮,為旅人們賦予有別於以往的韻味,讓我們一探究竟。

搭乘ICE德國高鐵穿梭南北景點,在高速移動間感受德國人的高效率,就如我們對德國人嚴謹、有條理的印象,這是其現代化的一面。然而不說你可能不曉得,境內高達41個世界遺產的德國,又以多元的旅遊路線聞名,現在就讓我們帶你走一回內行人才知道的「環德黃金線」。

首先來到德國首府——柏林一賭城市風光,最佳柏林市景眺望點非國會大廈圓頂莫屬了。這個立法院可不簡單,歷經火焚、戰爭等歷史滄桑,在1999年才由英國知名建築師諾曼・福斯特(Norman Foster)巧手改造,為其戴上一頂採光極佳、閃耀動人的圓弧玻璃穹頂,不僅有「將議事攤在陽光下」的意涵,此番改頭換面更讓其成為綠建築的世界典範。

從柏林往西行,恰好能自不來梅(Bremen)銜接上「格林童話大道」,這條由德國政府規劃的經典旅遊路線,是為了紀念童話大師格林兄弟,宛如置身於童話故事般奇幻的小鎮上。

結束童話般的奇幻之旅,可通往另一條德國經典旅遊路線——羅曼蒂克大道,聽名字就可想像這條浪漫之道,沿途有20多個獨具歐洲中世紀建築風格的小鎮和浪漫城堡,其中包括最具知名度的新天鵝堡(Schloss Neuschwanstein)。你還有機會親身體驗中世紀的騎士盛宴,在中世紀古堡中享用講究的蜂蜜酒與豬腳等道地料理。

環德之旅步入尾聲,不妨歇腳在阿爾卑斯度假區的夢幻湖畔,挑一個座落在萊茵河水岸地區的旅館,準備好迎接一早推開窗簾、吐納山間清新空氣的心曠神怡,為理性與感性交織下的深度德國行劃下完美句點。

除了東京的繁華、京都的古色古香,日本還能怎麼深度玩?過去對旅宿不太要求的你,不妨嘗試一次打從入住就饒富故事性的名旅館之旅,放慢腳步感受其歷史歲月的薰陶,以及室內陳設背後的文化底蘊。從登門的禮貌問候,就讓你完全沉浸在內斂雅緻的日本文化氛圍裡,這是每一個日本名旅館的共同點,也是達人們一再前往而流連忘返的動人之處。

此外,這些名旅館往往隱身在人跡罕至的深山老林,沒有挑高氣派的Lobby,房間數量也少到難以接待團體旅客。也正因如此,自然而然地散發出桃花源般的隱逸,更因歲月風霜洗禮下的歷史背景,醞釀著各自的韻味,有的是知名建築大師的經典之作,或大文豪、名人下榻過,這些「故事」都為名旅館的身世,覆蓋上一層層無可取代的傳奇色彩。

像是鹿兒島的溫泉旅館「妙見石原莊」就座落在天降川溪谷畔,當身體浸泡在溫熱的露天溫泉,眼前可是山林秘境中的溪谷絕景,正所謂身心靈合一的平衡,就是這一刻吧。同樣地,位於南九州宮崎的「Garden Terrace」,則是由知名建築師隈研吾打造的現代極簡風之作,以竹林、水、玻璃為主題的12間客房,別具小清新的空靈感。

旅行並非行程滿滿才叫充實,座落於山林溪流畔的名旅館,反而藉由環境的靜謐,讓你更容易沈浸在獨特的五感氛圍中,沈醉在大自然的世外桃源裡,靜靜感受與眾不同的日本深蘊內涵之旅。

「世界是本書,那些不旅行的人只讀了一頁。」(”The world is a book and those who do not travel read only one page.”)——哲學家聖奧古斯丁(St. Augustine)。