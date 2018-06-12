提起「日本」和「德國」，你的第一印象會是什麼呢？日本人對待任何事情，一向秉持著照顧到對方的真摯心意，從日產製品的精緻和優異品質，一直到服務上的體貼用心皆為人稱道，也難怪每年台灣人在海外旅遊的選擇上，前幾名總是由日本包辦。

不讓日本專美於前，說起工藝技術與科技革新的進步，德國也不惶多讓。頂尖的汽車工業技術，來自於尊重自身的專業及自信，也因此造就不少德國車的品牌神話，而隨處可見如童話故事般的歷史古城，總讓來自東方的我們感受到源源不絕的驚奇。

這兩個國家的民族特質，不僅造就物質製品上的品質保證，更處處體現在文化細節裡。對自己擅長之處瞭然於心，也因此才能在生產製造、觀光旅遊等各方面皆貫徹專業和經驗，讓我們感受到他們的用心。不同於走馬看花的旅行，日德濃厚的在地風情，更因深刻的文化洗禮，為旅人們賦予有別於以往的韻味，讓我們一探究竟。

Photo Credit: 理想旅遊 素有德國最美山中湖美名的「國王湖」（Königssee），位於阿爾卑斯山區的貝西特斯加登（Berchtesgaden）自然國家公園內，當遊船劃過清澈湖水的波光粼粼，與倒映的山色夢幻交錯，船夫擎起小喇叭，清脆嘹亮的旋律便在山水間迴盪，令人屏息。

理性與感性交織的經典環德圈

搭乘ICE德國高鐵穿梭南北景點，在高速移動間感受德國人的高效率，就如我們對德國人嚴謹、有條理的印象，這是其現代化的一面。然而不說你可能不曉得，境內高達41個世界遺產的德國，又以多元的旅遊路線聞名，現在就讓我們帶你走一回內行人才知道的「環德黃金線」。

首先來到德國首府——柏林一賭城市風光，最佳柏林市景眺望點非國會大廈圓頂莫屬了。這個立法院可不簡單，歷經火焚、戰爭等歷史滄桑，在1999年才由英國知名建築師諾曼・福斯特（Norman Foster）巧手改造，為其戴上一頂採光極佳、閃耀動人的圓弧玻璃穹頂，不僅有「將議事攤在陽光下」的意涵，此番改頭換面更讓其成為綠建築的世界典範。

從柏林往西行，恰好能自不來梅（Bremen）銜接上「格林童話大道」，這條由德國政府規劃的經典旅遊路線，是為了紀念童話大師格林兄弟，宛如置身於童話故事般奇幻的小鎮上。

結束童話般的奇幻之旅，可通往另一條德國經典旅遊路線——羅曼蒂克大道，聽名字就可想像這條浪漫之道，沿途有20多個獨具歐洲中世紀建築風格的小鎮和浪漫城堡，其中包括最具知名度的新天鵝堡（Schloss Neuschwanstein）。你還有機會親身體驗中世紀的騎士盛宴，在中世紀古堡中享用講究的蜂蜜酒與豬腳等道地料理。

環德之旅步入尾聲，不妨歇腳在阿爾卑斯度假區的夢幻湖畔，挑一個座落在萊茵河水岸地區的旅館，準備好迎接一早推開窗簾、吐納山間清新空氣的心曠神怡，為理性與感性交織下的深度德國行劃下完美句點。

日本名旅館傳奇，達人私藏的名所

除了東京的繁華、京都的古色古香，日本還能怎麼深度玩？過去對旅宿不太要求的你，不妨嘗試一次打從入住就饒富故事性的名旅館之旅，放慢腳步感受其歷史歲月的薰陶，以及室內陳設背後的文化底蘊。從登門的禮貌問候，就讓你完全沉浸在內斂雅緻的日本文化氛圍裡，這是每一個日本名旅館的共同點，也是達人們一再前往而流連忘返的動人之處。

此外，這些名旅館往往隱身在人跡罕至的深山老林，沒有挑高氣派的Lobby，房間數量也少到難以接待團體旅客。也正因如此，自然而然地散發出桃花源般的隱逸，更因歲月風霜洗禮下的歷史背景，醞釀著各自的韻味，有的是知名建築大師的經典之作，或大文豪、名人下榻過，這些「故事」都為名旅館的身世，覆蓋上一層層無可取代的傳奇色彩。

像是鹿兒島的溫泉旅館「妙見石原莊」就座落在天降川溪谷畔，當身體浸泡在溫熱的露天溫泉，眼前可是山林秘境中的溪谷絕景，正所謂身心靈合一的平衡，就是這一刻吧。同樣地，位於南九州宮崎的「Garden Terrace」，則是由知名建築師隈研吾打造的現代極簡風之作，以竹林、水、玻璃為主題的12間客房，別具小清新的空靈感。

旅行並非行程滿滿才叫充實，座落於山林溪流畔的名旅館，反而藉由環境的靜謐，讓你更容易沈浸在獨特的五感氛圍中，沈醉在大自然的世外桃源裡，靜靜感受與眾不同的日本深蘊內涵之旅。

Photo Credit: 理想旅遊 九州天降川溪谷畔的「妙見溫泉石原莊｣是一座秘湯隱宿的名旅館，獨擁霧島山林與天降川的大自然美景。

Photo Credit: 理想旅遊 妙見溫泉石原莊占地達一萬坪僅15間客房，且不接待一般旅行團，難以探尋的程度讓它有如桃花源般隱逸。

旅行，就是要照顧自己的驚喜

「世界是本書，那些不旅行的人只讀了一頁。」（”The world is a book and those who do not travel read only one page.”）——哲學家聖奧古斯丁（St. Augustine）。

熱愛旅行的哲學家聖奧古斯丁曾說過這樣一句話。然而，這個時代要走遍世界各地說來容易，旅行這本書讀到後來，數著護照上的出入境戳章，卻記不得旅程中的那些精彩扉頁。令人不禁反思，理想中的旅行往往不在於行程有多完美，而在於是否從中獲得啟發，因不同生活經驗的刺激、擴大自己格局，或被出其不意的驚喜而感動，或是學到了寶貴的一課。

準備好旅行的態度，才能發自內心欣賞沿途風景的與眾不同，就像擁有四十多年專業經驗的《理想旅遊》，致力於從你的角度打造最有態度的旅行，從業界唯一的環德黃金線到精心策劃日本秘湯隱宿名旅館，皆竭盡心力為你創造驚喜。