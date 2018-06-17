幫我準備過無數次歐式早午餐的法國穆斯林兄弟

2014年 、2016年與2017年，前後三次短居於倫敦西郊的溫布頓公園區，在那以白人為主的社區，意外地，陸陸續續邂逅了幾位隱藏於住宅區巷弄中的穆斯林移民，對我這個完全沒有期待的穆斯林過客而言，不可謂不驚喜。

其中，有一間以法文為店招的「清真」簡餐店，對於穆斯林的我而言，實在方便，因此我三天兩頭往這家店跑，或早餐或午餐，或者只是來喝杯咖啡感受小店悠閒。

對此地料理與食材完全沒概念的我，總是直接告訴那位來自阿爾及利亞、皮膚白皙、戴著鴨舌帽的男性店員，想給我什麼就給我什麼；猶記得第一次，在我告知「早午餐一起用」之後，他首先給了我四片法式吐司和一杯咖啡，正當我已經心滿意足吃得差不多，覺得一整天的元氣已經足夠時，他接著又端上一盤色香味俱全的大餐：兩條臘腸、黃豆、馬鈴薯餅、歐姆蛋、香菇、番茄。他說這才是「主餐」。

望著那簡直是另一人份餐點的滿盤豐盛，我瞠目結舌，不知怎麼裝下肚，想著是否自己的表達方式錯誤了？我嘴上說的「早午餐」，是早餐和午餐一起吃的意思，但對方似乎是解讀成我要一分早餐和一份午餐？

我瞪大著眼睛望向那位店員，想了解一下是怎樣的文化差異。

「請問這是法式早餐還是午餐？」我對歐洲食物非常陌生，看到臘腸，又想著他們的法文店招，便直覺以為是法式餐點。

「不，這是英式早餐。」

「喔，這也太……太豐富了。」

我不再說話，面露難色，試圖消化這即使兩個人來吃也綽綽有餘的早餐。

Photo Credit:亞瑟蘭提供

是在後來閱讀已逝作家韓良露的作品，我才知道，像這樣份量又多、又具飽食感的英式早餐，大多存在工人階級之間，他們為了儲備一天工作的體力，所以早餐總是特別豐盛。後來，我的確看到不少工人階級模樣的男子，在這裡用餐，畢竟相較於市區餐廳，這家法式小簡餐店的消費，實在非常平價。

南因（穆斯林男子名），便是這位後來幫我準備過無數次歐式早午餐的穆斯林兄弟。

來自阿爾及利亞，出生於法國，擁法國護照，母語法語，46歲的南因第一次自我介紹時，說他是柏柏人。

「Berber……Berber……」，南因連續說著這個單字，告訴我那是他所屬的民族，我努力跟著複誦，腦海浮現出一個很久以前學過的英文單字，但那個單字是「野蠻人」的意思，我不敢說出心中的疑問。

回家查了一下才知道，Berber，柏柏人，一個閃語系的民族，主要分布於摩洛哥與阿爾及利亞，Berber這個稱呼，的確是來自拉丁語的「野蠻人」（barbari）這個單字。我已經忘記為什麼以前的英文課會教這個單字，只是意外，離開校園如此多年，竟會遇上當初為了考試而背過的英文單字之活生生的一個人。

南因已經離婚兩次，他和法國第一任妻子所生的兒子，已經27歲，而他的第二任妻子是摩洛哥人，可在我第一年認識他的時候，他卻是單身；這位來自神祕國度的朋友，感情世界聽起來也是撲朔迷離。雖然南因一副沒有什麼不能談的坦然，可我不好意思過分探人隱私，也就沒有追問更多細節。

知道南因的出生背景與生長環境後，我便把南因當作法國人看待，然而，南因卻十分熱心地向我介紹著阿爾及利亞這個母國，甚至特別找了一段影片，讓我觀賞他的家鄉風景，經不起南因的誠摯推薦，我後來也特地在網路上搜尋一番，大略認識一下這個過去從不曾接觸過的陌生國度。

然後，有那麼一天，我決定問他：「你覺得你自己是哪裡人？」

「阿爾及利亞人。」南因毫不猶豫地回覆。

「可是，為什麼？你在法國出生、長大，你說法語，甚至，你住在歐洲，幾乎很少回去阿爾及利亞。」我的提問是有道理的。

南因沉默了半晌，似乎正用我的邏輯來想像我的問題，然後，他用反詰法回覆我。

「這麼說好了，妳先生覺得他是哪裡的人呢？」為了避免不必要的誤會，對於陌生男子，我總是認識沒多久就告訴對方，我有個巴基斯坦夫婿。

「巴基斯坦人。」這無庸置疑。

「為什麼？既然妳說他已經住在台灣很多年，也拿到台灣身分證了，為什麼他還說自己是巴基斯坦人。」

「因為他出生在巴基斯坦，他的家人也都還在巴基斯坦。」

「就是這樣啊，一樣的道理，我當然是阿爾及利亞人。」

「可是，不一樣啊，我先生至少出生在巴基斯坦，也在巴基斯坦長大，而你出生在法國，在巴黎長大，你甚至沒有在阿爾及利亞長居、久留過，只是假日偶爾回去小住。」我還是框在自己對族群認同的想像裡。

「唔，這麼說好了，妳為什麼覺得妳是穆斯林？」南因又一次的反詰。

「喔喔，這真是好答案。」

我恍然大悟，那是一種群體意識的情感認同，無關乎國土、疆域，甚至無關乎人種、血源；別說大部分的人都無法理解像我這樣一個土生土長的台灣人為什麼會去信仰一個天方的宗教，即使已經成為穆斯林20年，台灣的家族至親至今也還沒有完全接受我在族群身分上的轉變。

情感認同，關乎愛，是世界上最難以解讀的人性密碼。

我終於不再對南因的身分感到好奇，放眼看去，整個倫敦，到處都是來自中東、北非、南亞……等世界各地的異國面孔，每個人都有一番就算稱不上史詩，也絕對是自己家族譜頁上轟轟烈烈的移民故事，我這自以為文化觀察的田野閒談，顯得有點以管窺天，甚至不知移民背後的人間疾苦了。

不再天天抱著探奇的心去找南因後，我也不再為總是經過卻沒有天天上門光顧而感到不好意思，有時，只是為了搭地鐵而經過，我便往玻璃窗內微笑，算是打過招呼，就像那些剛從地鐵站出來的附近住戶一樣；過去，偶爾坐在簡餐店裡喝咖啡時，我就是這麼看著這些住戶經過南因的簡餐店時，話家常地問候著彼此：今天天氣不錯。

卸下刻意武裝的超然神經後，漸漸地，我也成為他們其中之一，化為溫布頓公園地鐵站前街上，一道日常走動的風景。

寫著法文店招的清真簡餐店，若非熟人帶路，從外表看不出是穆斯林開的｜Photo Credit:亞瑟蘭提供

南因為我準備過各式各樣的歐式餐點，有英式、法式、義式、乃至於黎巴嫩式；細數下來，則有沙拉起司麵、臘腸黃豆、鷹嘴豆泥、歐姆蛋起司、帶皮的水煮馬鈴薯沙拉、去皮的的牧羊人馬鈴薯派、水煮與香料調製綜合鮪魚沙拉、沙拉雞排……等。南因每次總能在征服我的味覺之前，先以目不暇的的餐盤視覺讓我瞠目結舌，若非後來我以學習心態、認真筆記下這些菜單，就要枉費南因精心的調配了。

過去，關於「清真」飲食，我的味蕾版圖只在印巴咖哩與中東料理打轉，在台灣，偶爾可以嘗到泰緬移民帶來的雲南料理，後來又因為兩岸穆斯林文學交流，我的清真餐飲足跡，才得以延伸到中國西北。然而，也許是民族性的一脈相承，從中東、南亞到大中華，這一路上的清真料理，正如阿拉伯人沿著絲路傳入伊斯蘭信仰一樣，各地食材雖有所不同，卻都是一路粗獷、重口味，非我從小習於精緻口味的中華胃所能消受。以至於成為穆斯林後，由於清真食材取得不易，飲食對我而言，慢慢地，只以吃飽為準則，我再不懂何謂「享受美食」了。

不知是從哪裡看出我對食物的輕便態度，有天，南因在給我上菜時，悠悠說著：「這是藝術，不是食物。」

當下的我，只能窘然頷首。

過去，關於「飲食是一種藝術」的說法，我只在電影裡看過，沒想到，竟有那麼一天，就在日常生活裡，聽著一個帶有法式生活情調的穆斯林在我眼前說著。

說「這是藝術，不是食物。」的南因｜Photo Credit:亞瑟蘭提供

講話總是不疾不徐的南因，慢條斯理的上菜步調、天生風沙掠過式清脆的嗓音，在在都散發一股法式慵懶與閒逸安適，我突然愧對自己總是以匆匆步調、囫圇吞入他那抱著藝術創作的心情，為我端上的盤中飧。

那一刻，腦海浮起一部北歐的米其林餐廳紀錄片：《諾瑪：米其林風暴》（NOMA:My Perfect Storm）；一樣是穆斯林移民在歐洲打造的餐廳，一樣以藝術心情看待所有食物與食材，這兩位穆斯林廚師，雖然彼此在飲食天地的成就天南地北，但，他們一前一後的對比與映照，終於改變我的飲食態度，因為，打從那天起，我便以欣賞藝術創作的態度，看待此後在倫敦的每一餐。

原以為南因能夠以悠閒心情在這家咖啡館上班，是因為天天每天都有不同的觀光客上門，所以天天都有新鮮感，而南因總愛與我攀談，則是因為我集合了皈依穆斯林、華人、女性、觀光客、作家……等各種複雜成分於一身的特殊背景；然而，漸漸地，看著南因總是閒話家常般地問候每一位上門的客人，我才好奇地問他：「這裡的顧客是本地人為主？還是觀光客為主？」

「本地人為主。」南因說。

哇，能與街坊鄰居維持和諧關係不難，但，能始終保持如此詩意般的工作心情，那可不簡單；人是習慣的動物，凡事習慣了，也就麻痺了，能天天抱持如此愉快心情，日復一日，善待自己、服務他人，若沒有一顆笑看人間的心情，是無法天長地久的。同樣從事服務業的我，十分明瞭箇中哲學，看來，南因真算是個生活藝術家了。

我真心感謝南因開啟我對清真飲食的又一新眼界，他讓我知道，原來，在亞洲之外，竟有如此清新的歐式風格清真料理。

2017年造訪倫敦，即將結束旅程、離開溫布頓公園區時，我一如以往，在走進地鐵站之前，先到南因的簡餐店吃一頓告別的午餐；南因在幫我上完餐點後，指著剛好坐在我旁邊的一位金髮女子，說著：「這是我太太；她剛懷孕不久，平常不太出門，所以妳今天才看到她。」

哇！真是臨別的大驚喜；就這樣，我拍下南因和他來自阿爾及利亞的第三任太太合照，結束第三次的溫布頓公園冬居時光。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航