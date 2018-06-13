懷孕、哺餵母乳的媽媽們可以喝雞精嗎？

從懷孕的第一天起，孕婦所攝取的飲食，就攸關著二個人的營養。一人吃，可以二人補，而產婦的飲食，對於哺乳而言，也關係到媽媽和寶寶的健康。尤其是蛋白質，除了可購買雞隻自行烹煮攝取之外，目前市面上有很多雞精產品，到底是自行烹煮好，還是喝雞精較好呢？而雞精又該如何選擇呢？

對於這些問題，台北新店慈濟醫院婦產部主治醫師曾倫娜表示，在門診中，就經常會碰到孕婦和產婦會詢問這些問題，而在日前於婦產科醫學年會會報中，就有許多國際期刊發表關於雞精的科學實證功效。

研究顯示：傳統雞精可有效提升體力及免疫力

曾倫娜醫師表示，喝雞精一般會幫助孕婦和產婦提神，使孕婦和產婦的精神提升，體力會比較好，減少疲勞感。另外，媽媽在餵母奶時，喝雞精不只可以幫助母體本身提升免疫力維持健康，因此可以全心照顧寳寳；雞精中的營養成分也能提升母乳品質，讓小孩子保護力和成長比較好。曾倫娜醫師指出，有研究顯示，傳統雞精能提升母乳中的乳鐵蛋白、上皮生長因子與轉化生長因子，保護並提供孩子成長助力。

市售雞精琳瑯滿目，孕婦和產婦應該要如何選擇呢？曾倫娜醫師分析，傳統雞精經過科學實證功效並且擁有國家健康食品抗疲勞及免疫調節雙認證，確保消費者獲得真正的好處，安全有保障。另一方面，傳統雞精零脂肪、零膽固醇健康無負擔，以玻璃瓶裝真空包裝，方便保存且衛生，沒有真空包裝，會擔心有污染。至於菜市場販售的雞精，因為製作過程是否衛生、或是否有添加什麼中藥材等都不清楚，有可能對孕婦和產婦有一定風險。所以，最好是選擇經過國家認證的產品，有綠色健康食品才安全。

什麼時候可以開始喝雞精？

至於要什麼時候開始喝雞精呢？曾倫娜醫師建議，從懷孕初期即可開始飲用，同時照顧媽媽健康與寳寳的成長。而根據科學實驗，孕婦從三十七週開始喝雞精，較沒有喝雞精的對照組，母乳品質明顯提升，幫助小孩子的生長過程中發育也會比較好。懷孕及哺乳期間一天可喝二、三瓶，而且早上空腹喝雞精，吸收效果好，早上一起床沒有精神，職業婦女來不及吃早餐，就喝一瓶雞精，可以到中午都很有體力。產婦因為晚上要起床餵奶，喝精雞也可增加媽媽的體力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航