「日本時期台灣的自來水可以直接喝」的真偽驗證

文：廖英凱（非典型的不務正業者、興致使然地從事科普工作、能源與科技政策研究，對資訊與真相有詭異的渴望與執著，夢想能做出鋼鐵人或心靈史學）

近日有政治人物受訪時表示，因日本時期（1895～1945年）在台自來水的建設，使「當時的自來水，跟日本一樣是可以直接飲用的」。

對比起人們小時候仍有「水要煮過才能喝」的印象，以及今日國內外的旅遊網站，多會出現關於各國自來水能否生飲的疑惑與建議，日本時期的自來水是否真的如政治人物所述般可以生飲，似乎有必要提出質疑或否證。本文旨在整理與此時期自來水相關文獻，並彙總筆者於此議題討論時，關於推論方式的多方觀點。

日本的自來水歷史（註）

現在日本的自來水可安全生飲，也是歷經了近一世紀的努力，才有如此成果。日本厚生勞動省在該網站介紹日本自來水歷史時，在制度的更迭上，提及了從最早在1890年制定的「水務條例（The Waterworks Ordinance）」，至1908年新增作為水質檢驗標準的「水質檢驗共識原則（Agreed Method of Water Examination）」均未規範飲用水水質標準。

註釋：文中關於日本的法案名稱，均以日本官方使用的英文名稱為準。

20世紀初期，日本的自來水供水系統從港口和大城市開始設立並逐步提高鋪設率；1921年，東京市首次在自來水供水系統中加氯消毒；但直至1940年代，因戰後美國控制下加強的消毒措施，才開始顯著消減霍亂、痢疾、傷寒和副傷寒等「水媒病（water-borne diseases）」的病例。1957～1958年間制訂的「水道法（Waterworks Act）」，更規定自來水需加氯消毒，使水源性疾病的病患人數有效減少，對日本近代自然水發展影響甚鉅（圖一）。該法案也首次制定了嚴格的政策目標：自來水就算未煮沸也必須可以安全飲用。

圖片來源：作者提供 圖一：日本近代水媒病患者人數，因自來水落實氯化消毒而有顯著改善。

回到1895～1945年間。雖然我們對於台灣當時的自來水品質還不清楚，不過至少知道當時日本政府並未落實在自來水中投氯消毒。因此，這段時間日本的自來水，顯然不適合生飲。而政治人物對於日本時期時，「台灣當時的自來水，跟日本一樣是可以直接飲用的」的主張，也明顯有誤。

那古人怎麼辦？

雖然在今日的自來水供水系統中，已經完全包含了水源處的取水到家戶管線的鋪設，包括曝氣、過濾和加氯消毒等淨水流程以及水質檢驗至可生飲的標準訂定。但從上述近百年來的歷史中，其實可以發現自來水、淨水設備或方法以及飲用水的標準，其實曾經是在三個不同時期出現，直至近代才被整合為一的技術思維。

自來水是個早在公元前，羅馬人建立城市內的輸水渠道時就出現的概念。但關於水質的淨化與處理，在近代科學尚未發展起來以前，各個國家或民族也都發展出了關於飲水的指引。例如《周禮》內的百官分工有著「掌除水蟲。以炮土之鼓驅之，以焚石投之。」；日本現存最早的醫書「醫心方」，記述了「《養生要集》云：凡煮水飲之，眾病無緣得生也。」；公元前古梵語和古希臘的著作中也推薦利用過濾、陽光曝曬、煮沸等水處理的方式 。時至當代，世界衛生組織依然建議將水煮沸，是因應缺乏消毒、不安全的飲水處理與儲存、急難狀況，或是無法確認水質等旅遊情境下，足以消滅致病細菌，病毒和原生動物的方式 。

因此，雖然1913年起，日本政府成立「台灣總督府研究所」承辦水質的生物學性檢驗，也有學者認為日治時期針對水質標準，建立了至少10項檢驗項目，因而達到相當程度公共衛生改善。但考量到二戰前日本仍未普及加氯消毒，也尚未建立飲用水標準，在衛生條件相較理想的歐美，自來水生飲也未成習慣，水源性疾病也未少到可忽視的程度，如果真穿越回1940年代，不管你的水是從何處取得的，我想還是先依循古法，煮過再喝吧！

驗證真偽的否證試誤

不過，上述論證方式在議題討論過程中仍引來多方評論。如慈濟大學生科系葉綠舒教授認為，上述論證雖能確認政治人物意見的謬誤，但不足以佐證當時台灣自來水能否生飲。由於缺乏台灣當時的水質資料，因此日本時期台灣自來水能否生飲，仍欠缺進一步證據證明。

「簡單哲學實驗室」創辦人朱家安則認為原始論述「當時台灣的自來水，跟日本一樣可以生飲」，可以代表兩種不同意義的命題：

當時台灣的自來水品質跟日本一樣，且當時日本的自來水可以生飲； 當時台灣的自來水可以生飲，且當時日本的自來水可以生飲。

如果是（1），則前文中的考證足以證實原命題有誤；如果是（2），雖然無法提出足以證明原始論述中，對當時台灣自來水品質的判斷是錯的，但至少也提供了理由去質疑原始論述。

確實在前述論證中，是透過考證日本的官方論點，而不是台灣的水質資料是否適合生飲，來判斷原始論述的真偽。但無論是考證日本或台灣的資料，其實也都可以成為驗證原始論述真偽的途徑。在此，我們可以利用「假設檢定」的概念來理解為什麼不同驗證途徑，可以指向同樣的目標。

假設檢定是基於波普爾（Karl Popper）所提出的否證論，由此發展出驗證真偽或運用於統計上判斷是否顯著的方式，亦即如果要證明某一個命題為真，則只要證明該命題的虛無假設（與該命題互斥的所有假設）不成立；反之若虛無假設成立，則代表原命題有誤必須修正。

以檢驗「當時台灣的自來水，跟日本一樣可以生飲」這個命題為例，這個命題的虛無假設可以有非常多種可能，例如：日本的自來水不能生飲、台灣的自來水不能生飲、台灣的自來水跟日本的自來水能否生飲的狀況不一樣、台灣（或日本）沒有自來水等，對於以上幾種虛無假設，由於前文中已經有明確證據證明當時日本的自來水不能生飲。儘管並未對其他虛無假設提出驗證，但也足以宣告原始命題有誤。

同樣地，如果能驗證其他虛無假設成立，也都可以否定掉原命題。由此可以發現，要檢驗一個命題的真偽，可以有很多種方式。對於想驗證同一命題的不同人，也可能會提出不同的驗證途徑，而有不同的資料需求或驗證方式。

這樣的驗證方式，被廣泛運用於心理、公衛等仰賴推論統計的學科中。藉此可以試著體會否證論所標榜的科學精神：對於你所想要確認的論點，努力搜尋各種可以否證該論點的反例，再修正論點，並繼續搜尋反例。目的不在於找到永恆正確的真理，而是透過永無止盡的否證試誤，持續地邁向科學真理未明之境。

本文之完成特別感謝朱家安於哲學與寫作的專業指正；感謝各方評論促使論述更為多元全面；亦感謝某政治人物對此議題的發言，促成深入探討動機。

參考文獻

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航