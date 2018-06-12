AIT新館在內湖落成，美議員：是協助台灣抵擋北京的時候了

（中央社）

歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的美國在台協會內湖新館今天落成。包括AIT台北處長梅健華（Kin Moy）、AIT主席莫健（James Moriarty）、美國主管教育與文化事務的助理國務卿瑪麗・羅伊斯（Marie Royce）、國務院海外建築業務局官員默色（William H. Moser），以及總統蔡英文、行政院長賴清德、台北市長柯文哲、前總統馬英九等人都出席參加。

總統蔡英文致詞時表示，今天這個日子，進一步重申台美關鍵夥伴關係所共享的價值、利益及承諾，也再次堅定彼此在實踐台美共同目標的信念，身為自由開放的民主國家，台灣有義務協力捍衛共享的價值及共同的利益，只要雙方團結一致，便能克服一切阻礙；台美間的情誼前景似錦，台美關係的宏圖願景，有待未來將進駐此棟建築的眾人著手實現。

美助卿代表來台祝賀：象徵台美夥伴關係穩固

這次來台的美國主管教育與文化事務的助理國務卿瑪麗・羅伊斯（Marie Royce）表示，新館象徵美台夥伴關係的穩固與活力，

「美台之間或許隔了一座海洋」，但雙方共享的信念、價值、和信任，為美台在廣泛的議題上塑造堅實的合作基礎。



台灣是美國重要的貿易夥伴。美國的頂尖科技都運用來自台灣的微處理器，台灣的大廚則使用美國農產品，烹煮出美味料理。同時，台灣也是美國第七大國際學生來源。美國大力支持與台灣進行各種專業和文化交流。去年，有將近4000名台灣人赴美參與民間交流活動，在美國工作、旅遊、留學。

她表示，從透過青年和婦女賦權促進跨文化交流，到培育下一代領袖、學者、研究人員，美台的友誼激發出雙方人民最優秀的一面，也「為世人點亮一條前進的道路」，AIT的新家「是美台關係穩固的象徵」，也是一座先進的設施，「讓我們能在未來繼續創造更了不起的合作」。

處長：美助卿是非常適合的人選

AIT處長梅健華（Kin Moy）表示，美國國務院主管教育、文化的助卿來台參加落成典禮，是非常合適的人選，反映美台長久的合作關係，過去40年來，教育、文化方面的合作是美台關係中的一大亮點。

外交部日前發布的新聞稿也表示，瑪麗・羅伊斯曾隨夫婿、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）多次訪台，對台灣有十分深刻的認識，兩人都是台灣在美國的長期重要友人。她這次專程代表美國政府來台，親自見證台美關係嶄新的里程碑，不僅彰顯台美間長遠深厚情誼，也將有助雙邊友好關係更加鞏固深化。

Photo Credit:AIT提供 總統蔡英文和來台出席落成典禮的美國主管教育與文化事務助理國務卿Marie Royce兩人交談

華爾街日報日前報導，北京曾「劃紅線」，敦促華府低調處理，不要派部長級官員出席落成典禮。梅健華會前受訪被問及這項議題時表示，今天的慶典是要展現美台關係，也符合美國對台政策，華府來台參加典禮的人士都是很合適的人選，代表美台合作關係中的各個不同領域；像是美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）來台參加典禮，反映出美國國會兩黨對台灣的支持。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）10日在社群媒體推特（Twitter）發文祝賀AIT新館落成，並指新館落成是反映美台夥伴關係的重要里程碑。

Congratulations American Institute in Taiwan! Through #AIT, the U.S. and #Taiwan share values and enjoy close cooperation on a wide range of regional and global issues. The dedication of your new facility is a milestone that reflects the importance of the U.S.-Taiwan partnership. — Heather Nauert (@statedeptspox) 2018年6月10日

另外也有媒體問梅健華關於美國海軍陸戰隊是否進駐AIT新館以及攜帶的武器等，他表示，美國官員一貫的立場是不方便公開討論維安措施。AIT目前在信義路的辦事處的維安工作由美國職員加上一部分的台灣職員負責，未來新館也將採取一樣的做法。



他說，大家毋須擔心AIT新館維安工作，AIT的做法跟美國在世界各地的駐館標準一致。美國不會用維安措施來彰顯政治立場（political statements），AIT會有足夠人員確保AIT新館的安全。

美國議員祝賀：現在是美國積極抵擋北京壓力的時候了

日前特別訪台、身兼參議院外交委員會亞太小組主席的賈德納（Cory Gardner）率先公開為美國在台協會（AIT）12日在台北舉行的內湖新館落成典禮祝賀。

他表示，儘管今天全球焦點都在新加坡，但美國今天在印度洋太平洋區域還有另一項重要的外交進展，那就是美國在台協會的新館落成，這是美國和亞太區域長久夥伴台灣的新篇章。

賈德納也透露他將起草一份決議文，歡迎美國在台協會新館落成，以展現美國參議院對此的支持。他表示，在2016年總統大選後，台灣就承受極大壓力。5月時，台灣失去多明尼加與布吉納法索兩個友邦，也因為中國打壓無法參與世界衛生大會（WHA），但台灣仍決定捐助100萬美元支持世界衛生組織（WHO）對抗非洲伊波拉疫情。他還說，「是時候了，美國應該要積極抵抗北京企圖妨礙自由台灣發展的做法。」

緊接著發言的盧比歐（Marco Rubio）也透過機會祝賀美國在台協會新館落成，他表示，這不只是一棟建築，而是台美堅定友誼的強力象徵。

盧比歐指出，這棟建築的落成之際，美國與台灣正面對來自中共的重大挑戰。中國政府成功打壓台灣的國際空間，包括參與世衛組織等國際組織，也讓台灣邦交國轉向北京。他也提到中國如何霸凌像萬豪酒店集團等美國企業，也提到蓋璞公司（Gap Inc.）一款T恤上的中國地圖少了台灣，而被迫道歉並下架商品，以及美國航空公司接到中國當局要求更改網站的信函等。

盧比歐表示，不只是對台灣，中國當局威脅在美國境內的美國企業與美國勞工，中國不該被允許繼續干擾台灣與全球的聯繫。

Photo Credit:楊之瑜攝

AIT舊址走入歷史，學者正面看待遷址

美國在台協會於1979年成立，台北辦事處位於車水馬龍的台北市信義路上。排隊申請赴美讀書、旅遊的大批人潮，是許多人對AIT辦事處的印象。



美中建交後，美國國會於1979年通過台灣關係法，美國在台協會（AIT）依據台灣關係法成立，AIT代表美國利益以及負責推動美國與台灣人民間的非官方關係，AIT總部位於華府。原位於台北信義路的美軍顧問團團本部，被選為AIT台北辦事處館址，辦事處於1979年4月正式運作。

前AIT處長楊甦棣（Stephen Young）曾表示，為了維安問題，加上AIT美籍員工人數從過去50多位倍增到100多位，現有館處空間顯得過於擁擠，這些都是AIT需要新的辦公大樓的原因。



未來AIT搬到內湖後，不僅是全新的館舍，AIT所有相關單位也將整合在同一個地點辦公，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，將有助洽公的便利性。曾任外交部政務次長的高英茂也說，AIT搬到內湖新館，從「政治、安全的角度來看，是很正面的事情」。

AIT台北辦事處過去近40年來，見證台美關係的發展與突破；以往申請簽證的排隊人潮，隨著台灣於2012年11月加入美國免簽證計畫，已不復見；赴美旅遊已變得更為方便，不需花時間排隊交件，只需事先上網申請ESTA旅行許可。

官員說，這不僅代表台美關係提升，也是台灣努力的成果，包括管理制度、護照防偽措施等。AIT未來搬到內湖新址後，信義路上民眾大排長龍申請美簽的景象，也將正式成為歷史畫面。

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核稿編輯：羊正鈺