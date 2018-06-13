農業的「效率」問題，一直是許多新創團隊努力的方向；舉凡水源分配、或土地的利用程度等，都是近年農業發展與糧食分配的關鍵環節，好食好事基金會挑選出美國的「AeroFarms」，就是一個令人十分驚艷的案例。

AeroFarms如今已在全球重要的糧食需求區域設有「倉庫型的垂直農場」，每年的農場數仍在翻倍，產量更是勢如破竹。一個一個的小倉庫，之所以能高密度地耕作著可食植物，並灌溉著全世界的期待，可以從他們展現出四個創新特點來看：

1. 跨領域融合出新觀點，就有機會創造極大價值

許多新創團隊在成立之初即具備一至兩項核心技術，這些技術後來也往往成為新創事業的核心價值。然而，有些具備技術能力卻仍創業失敗的團隊，並非因為技術本質的缺點或研發不力，反而是因為，由深厚科學基礎所打造的「很有潛力」的技術，卻只能停留在「很有潛力」的狀態。這樣的現象，很可能是因為新創團隊對自己的技術及應用，太習慣用本身熟知的技藝範疇、知識與經驗來理解，因而失去了其他更有發展的契機。

AeroFarms卻能將全球火紅的「垂直農場（Vertical Farms）」從「創意」落地到「市場」。事實上，用跨領域的觀點各自交融、對抗、整合，正是爬梳新事業團隊能否從「創意」、「創新」，到「創業」的一個好辦法。適時讓不同領域的夥伴提供意見，從不同的應用面來檢驗技術發展的方向，或許是AeroFarm能夠在2011年至2014年短短三年間，忽然突飛猛進，取得眾多社會支援的重要關鍵。

Photo Credit: 好食好事基金會 一般溫室農耕需要廣大的栽種面積，而垂直農耕為現代城市提供另一種思維的解決方案

2. 新創的重要策略在於「鋪陳」而非「搶市佔率」

有時候，儘管有著很好的技術與科學效果，卻不見得能被市場接受，成為新一代的主流。就算我們知道該技術是如何先進，卻不一定能夠預判其市場效果（所以我們會看到很多先進的東西，得等很多年才變成普及的產品；這可能是成本因素、法規因素，甚至純粹的社會接受度問題）。

2011年之後，AeroFarms將應用更加廣布，開創更大格局的同時，卻仍專注於「氣耕法」技術及其硬體設施的發展。許多風險投資人可能在投資一項應用型的新技術後，會考慮要有「先行者優勢（First Mover Advantage）」，進而大幅複製已有完整耕耘參數的植物，企圖全面性地擴散，與既有的供應系統競爭，並避免後方追隨者。但他們卻選擇「鋪陳」，在紐澤西的大廠房倉庫建立了一個「避光」、「社區」型態的供應點與「政策」支持等三者加成的示範案，當「模範生」打造完成，成為大家競逐觀覽的示範案之後，再將此「鋪陳」大張旗鼓地宣揚出去！同時，AeroFarms還得到「B型企業」認證，有了穩固的技術支援、創新又良善的品牌形象，以及好的故事，世界各地的合作接踵而來。這時候，市佔率已經不是太大問題了。

3. 重視合作夥伴的專長，專業分工奠定團結文化

AeroFarms的創業團隊，還具備一個特徵值得分享：尊重專業的文化。多數的新創團隊，在獲得資金之後，創辦人與資金方往往耗時耗力在溝通發展方向，甚至團隊失和，造成技術與市場分歧，最後乾脆由大股東來全權主導。資本如水，可以載舟也能覆舟。當股份稀釋後，原創辦人對該技術的本質經常是難以捍衛的。在AeroFarms的合作中，不難發現他們真的力行專業分工，並因此奠定了團結與互助的文化。三位共同創辦人相互尊重與彼此可靠的分工對內產生了激勵效果，正好符合了心理學中「激勵理論」的描述。這在許多新創公司中是相當少見的。

4. 善用產學合作制度，尋求資源整合，借力使力

AeroFarms的基礎技術源自於康乃爾大學的研究，雖然一開始是為了資源缺乏的外太空，但卻在地球上找到了好機會。並且，在氣候變遷與糧食分配不穩定的當代，更是符合環保思潮。AeroFarms廣義來說也是一種產學合作，是一個學術創新創業的好例子。讓技術初期有研究資源與雛形（Prototype）的試煉機會，而後在適當的資本青睞下，便能更迅速地整合資源與經驗，有效發揮，值得學研創業的新創團隊學習。

AeroFarms的概念可為食農新創投入者提供思考引導

目前，AeroFarms的垂直農場在世界四大陸地都有分布，距離他們的「餵養全世界」已不算遠不可及。特別是在水資源越缺乏的地方。AeroFarms的創新結合了「革命性技術的發明」、「正確的市場選擇」與「團隊合作的文化」，是所有新創團隊很好的學習範例。

食糧分配的相關創新創業正火熱，觀察AeroFarms的技術，主要包含「水霧控制系統」、「特製光波的光源」、「特殊纖維布料」、「高密度垂直搭建技術與循環系統」，以及「植物生長參數與訊息回饋的大數據」，都不是困難到無法創新的項目。在台灣的食農創新團隊，也有很多來自科研單位，也許可以參考AeroFarms的演進脈絡，回頭想想自己構建創業組織時，是否考慮到他們曾經歷的這些過程，是否也曾面對過他們面對的問題？

如果你是對食農新創有興趣者或是目前開拓者「AeroFarms的企業背景」是一個相當不錯的參考案例

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https://www.hao-shi.org/casestudy/case/aero-farms

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