台新金董事會改選：寶佳炒短線歪風、公股財金幫惡勢力被擊退

文：林承暉（股市投資人）

6月8日早上的金融圈非常緊張，激戰數月的台新金董事會改選，最後以公司派七席全上作結。對於台新金公司派與客戶來說，經營權沒有任何改變，維持原本的穩定局面。對於寶佳為首的市場派來說，則是原本的金融佈局被打亂，需要整頓實力再出發。

但台新金是怎麼贏下這場仗的呢？從選舉前夕台新與寶佳的新聞稿，就可以看出雙方用「公司治理」為名大打出手。寶佳指責台新金是萬年董事會，台新金則反擊寶佳短線炒作金融股的不當作為。雙方說法看似各有道理，如何才能說服外資、政府基金等大股東的支持呢？答案還是在公司治理。

台新金聲稱自己的公司治理績效良好，並不是信口雌黃。在摩根士丹利（MSCI）的公司治理報告中，給台新金的全球排名是前18％；機構股東服務公司（Institutional Shareholder Services，ISS）的研究報告，也推薦台新金公司派的六席人選；另一家外資研究機構Glass Lewis（GL）的報告，更是全面支持台新金公司派的七席人選，直指台新金的財務表現亮眼，而且新會期的提名人選降低家族代表比例，提高了獨立性與性別多樣性。

在外資表態支持之後，原本中立的政府基金也傾向台新金公司派，加上台新金公司派原本的控股，難怪最後是公司派全勝。投票的結果不單只是台新金股東對於公司派的信任與支持而已，也可說是寶佳炒作金融股的行徑無法服人。

這一點從開票結果就能推算出來。

在台新金93.27%的出席率之下，台新金公司派在四席普董都押下將近10％的選票，三席獨董則都押下14%的選票；寶佳帶領的市場派則是在兩席普董各取得0.1%，選票集中在ISS推薦的市場派獨董候選人林景聰。林景聰得票12%，就是寶佳自身9.95%股份加上3%的少數市場派外資。

那為什麼說寶佳炒作金融股的行徑無法服人呢？除了寶佳短線進出金融股引發金融圈警戒以外，從開票結果的後見之明，也可以證明寶佳說謊。

寶佳最初進軍金融業的說詞是：少東林家宏對金融有興趣，要到台新金學習，然而寶佳實際上卻把選票押在林景聰身上，如果真的是為了學習，應該把票押在林家宏才對。究其背後的考量，仍是出自金融投資，因為獨董可以取得股東名冊，對於資產管理公司而言，股東名冊可是重要道具。

所幸選票開出來是以台新金公司派獲勝作收，金融業版圖沒有動盪，投資人暫時能夠高枕無憂。寶佳的挫敗，除了因為說詞華而不實，更根本的原因或許在於背後的財金幫共生結構遭到金融圈的抵制。寶佳資產炒短線的歪道作風，以及背後陳冲、唐楚烈、蔡友才等公股財金幫惡勢力，在正派經營者與投資人的抵制下被擊退。僅管這次的選戰只是一時爭鋒，財金幫改革的路還很長，但是聽聞台新金公司派大勝的消息，仍讓有志改革者不禁喝采！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航