身分證「徵獎」是專業的傲慢嗎？可能吧，但這就是「評審」的必要之惡

文：盛浩偉

我拿飲冰室茶集的詩作徵選來比附新式身分證設計的徵選，不只是開開玩笑或反諷。

大家先設想另一個情境：如果今天，新式身分證設計的徵選完全不在網路公開、不開放網友投票，只開放設計者投稿，然後封箱經過幾階段評選，最後選出前三名，大家覺得這樣是公正的嗎？如果你的答案是「不」，那我要很殘酷地告訴你，台灣每年有上百個徵獎都是用這種方式進行，而且大家依然覺得它很公正。文學獎就是其中大宗。

當然設計不是文學，但根本的核心在於「徵獎」的機制上。首先，它對投稿者並無限制，你可以是覬覦高額獎金或名聲的資深設計師，也可以是只會做長輩圖的業餘者，所以，第一是整批來稿的質地是無法控制的，第二是，如果沒有幾次先例，其實很難預測會有多少來稿量。如此一來，可以預想主辦單位為了避免來稿量太少、品質不夠、被嫌參與度不夠，所以會希望多做宣傳（而且這可是公家單位，來稿量太低或東西出來太醜又要被罵，多丟臉呢）。

猜想大概就是在這樣的情況下，某個人或某次開會就提議，把投稿作品放到網路上，供網友投票，增加參與度順便行銷宣傳。但是聰明又嚐盡社會人心險惡的你，一定立刻會擔心「會不會有人灌票呢？」、「會不會造成網友惡搞呢？」這時候就有另一個聲音響起：「沒關係，我們本來就是找專業評審來評的啊。」

是了，「徵獎」看似開放的網友投票，本質就是宣傳行銷的產物；「獎」的評選最終還是依靠所謂的專業（不只是身分證設計還有文學獎，將太的壽司還有一堆日本綜藝節目的比賽也都是類似的作法呢）。你要說這裡面有某種專業的傲慢嗎，可能吧，但這就是所有「徵獎」與「評審」的核心之一（也可能是必要之惡）。畢竟現在我們依舊相信，所謂的專業者（無論在任何領域），除了擁有知識與技能，還具備足夠的經驗與恰當的判斷。

這次的問題可能出在「恰當的判斷」上，畢竟如果光看這樣的敘述：一個得了將近十萬票的作品，輸給四十幾票的作品，而且，這個四十幾票的作品看起來也沒有特別好；這很難不讓人起疑。

但是從我當文學獎的評審經驗來說，這也許並非什麼統派操控的陰謀論，而可能真的無可奈何，因這也是「徵獎」形式的某種必然：所有獲獎結果都只是「相對的」——相對於此次所有參賽作品而言。

對一般網友來說，比較關注的人，可能是從新聞或朋友的宣傳得知，然後看了幾個作品後找到喜歡的，便每天上網盯心儀作品的票數，順便看其他的或新作品，在這樣的情況下，聶永真那篇文章所說的，先後發表造成的關注度差異及其影響，確實是存在的。但是對評審而言，通常是在最後，同時間一口氣要面對所有巨量的參賽作品，去進行初步的汰選。這和一般網友接收資訊的方式就已經不太一樣了；網友比較可能先是單點式的（甚至少數有心人才會認真瀏覽全部作品），但評審卻先是全面式地接收。如果先假設設計的水準趨近一致（意思是，沒有那種石破天驚、一看就所有人都會愛上的東西；當然水準太差的可能前幾輪就會先刪掉），那麼前者的注意力比較會集中在幾個曝光度較高的作品上，但後者則是會傾向選擇「在整體中比較突出」的作品。

「在整體中比較突出」並不代表在所有情況下都比較突出。拿文學獎來舉例，如果這次所有作品的文字都修辭華美、濃豔，那麼其中比較清淡的作品就會顯得突出、就會獲得評審青睞；但這樣的作品真的會很暢銷、在文學史上留名？當然是未必。這次身分證設計的作品也很像是這樣，網友投票前幾名的作品，意象都很明確、具體（台灣啦、島嶼啦、梅花鹿啦），用色也比較鮮明，但因為很多作品都是這樣，整體瀏覽起來，這樣的作品反而就不會那麼突出。於是也不難想像，在評審眼裡，偏向留白的作品何以較能勝出。

不過現在看起來，事情會吵成這樣，主要是在於「落差太大」與「瑕疵」。上面我主要就是想解釋這個「落差太大」，的確可能只因為接收作品資訊的方式不同而造成（單點式或全面式、陸續看作品投稿進來或一口氣看所有作品，都會造成影響）；比較麻煩的是「瑕疵」，主要也就是，大家「誤以為」自己能夠參與，但沒搞清楚網友投票的本質就只是宣傳手段而已。但是這個誤會以及誤會引起的民族主義情緒無處發洩，於是就會從各處找玄機，比如有中華民國國旗（現實這個政府就還是用這面國旗，就算投稿作品沒放，真的要做還是得放吧），比如評審評語不周（老實說，做設計的人，未必善於用言詞表達……），比如只給人氣獎（但是本來規則也就沒有說網友投票最高的當選），云云。

我只是覺得，就像上一篇留言講過的，台灣這種人手一張的身分證在世界上並不普遍，美國、日本、法國、北歐等許多國家都沒有，甚至，身分證時常被視為國家極權的象徵、用以監控人民人格權與隱私權。而這個新式身分證的設計、票選活動，也就只是造勢，想偷渡讓大家接受晶片身分證的方式罷了（不然真的要改設計，何苦這麼麻煩？直接指定設計師改完，讓大家統一換發就好，也不會引起什麼爭議；就算要徵稿，不要公開大家的投稿，只公布結果，還更具有權威性呢，至少不會有人說「為什麼是A得獎不是B」，因為你根本連B都沒機會看到）。

身分證就是國家機器綁架人民的手段之一。當然，逃不過要被國家機器綁架，所以選一個舒服體面一點的綁架手段，這種心態我也有，只是，不用對綁架手段投注這麼大的情感和期待啦，心很累。甚至，我們可以投注認同的東西不是只有身份證，也不是只有國家機器，這既不是唯一更不是最好的方式。講更直（ㄕㄤ）白（ㄖㄣˊ）一點，拿一張美美的身份證配上自己同溫層裡的浪漫論述，覺得自己終於有國家了，結果拿到國際上在別人眼裡依舊覺得你對極權沒有警戒、甘願為國家監控，這不是很囧嗎。

真正危險的、真正該警戒的是什麼，還是要搞清楚啊。

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