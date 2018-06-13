我把20歲出國初體驗獻給印度，到德蕾莎修女「垂死之家」當志工

文：吳政錡（即將畢業要去當兵的大學生，對未來充滿迷茫，但相信自己能夠突破自我，找到自己的一輩子樂趣所在）

德蕾莎修女（Mother Teresa）是位非常偉大的人，讀過她的故事都為她的事蹟所感動，我第一次閱讀她的事蹟是來自李家同教授的一本書《讓高牆倒下吧》，裡面介紹了修女創辦垂死之家的原因（希望讓瀕臨死亡的窮人，有機會在人生的最後享受到溫暖與愛，有尊嚴地離開人世。）以及裡面的一些感人故事，當時我就想有生之年之一定要到垂死之家服務。

而在2009年，教育勵志電影《三個傻瓜》裡面的風景人文，以及宗教文化都促使我想去印度旅行，

所以我把我20歲出國初體驗獻給了印度，跟了志工團體一起到當地做志工，而除了當志工之外，我也希望多留一些時間來欣賞這個Incredible India。因此在他們離開後，我多留了一週當背包客體驗當地生活，但是最開心的還是在印度當志工，儘管網上很多人都說當志工很危險，更別說旅行，但是我卻覺得在印度旅行，真是最瘋狂且有趣的體驗。

在垂死之家的生活

每天早上6：00起床，有宗教信仰的人都會聚集在機構做彌撒，而我則是7：00跟其他人一起到機構吃早餐，早餐很簡單，一根香蕉搭配一杯印度奶茶，然後跟全世界來自各國的志工聊天，其中一位是波蘭人，是我印象最深刻的夥伴，也是我在當地要好的朋友。

他是個很特別的人，他用的是智障型手機，也沒有臉書等社群帳號，彷彿原始人一般。但他的英語講得很好，當時的我英文其實非常差，很多時候都需要比手畫腳。

不過他當時的一個舉動，讓我非常感動，他說我們在這裡服務，語言、人種甚至宗教信仰都不是重點，他指了我的心然後拍了拍自己胸部，我們不用語言來交流，只要你有一顆服務的心，我能感受到那就足夠了。

印度日常生活

在印度很多事是很難忍受的，食物難吃到會拉肚子，空氣非常髒，北京霧霾跟這裡相比根本就是小巫見大巫……噪音非常大，車完全不看紅綠燈，好幾次都差點撞到我。

但是我仍然非常開心，來到這個奇妙的國度，感受當地文化，比如說人力車，嘟嘟車等，還有感受到貧富差距的地方——貧民窟，這裡的人們儘管貧窮，但是充滿了朝氣與活力。而在維多利亞公園、泰姬瑪哈陵真的非常美，美到彷彿身處外國而不是置身在印度。到了印度當地才發現很多事不是理所當然，你現在所過的生活、台灣的小吃等等，其實應該對身邊發生的每件事都心存感激，我在路上也遇到很多好心人，他們都很願意幫我指路。後來離開了加爾各答，開始自己一個人背包客旅行。

一個人上路當背包客，第一次遇上騙子

第一站瓦那納西，也許之前沒遇到騙子，都是好心人，警戒心變鬆懈下來，結果就被騙了，雖然沒騙多少錢。我在火車站下車後，有位嘟嘟車司機，主動前來搭話，他說可以帶我去旅館，還要高額的價格，後來在討價還價後，以比較合理的價格成交，沒想到他假裝跟我很好，還跟我聊得很開心，我便不疑有他。結果中途，他就把我帶我帶到加油站，說車沒有油請我幫他加油，我當時是有點生氣的，但是他不開，我也有點擔心危險，後來還是幫他加了。

但是印度人真的不是普通的厚臉皮，在我加完油他告訴我，我去的那家旅館評價不好，他可以帶我去一家更好的旅館，這次我就學乖了，告訴他如果你不帶我去，你一毛錢都別想拿到。

後來總算來到了旅館門口，後來學到教訓就是，遇到任何事就不應該忍氣吞聲，不能覺得一點點錢就算了，這只會姑息他們。

在瓦那納西，遇到之前服務的志工，我們一起在恆河搭船看日出，真的很美，簡直人間仙境，原本以為總算是順利的過完這一天，沒想到又有其他事發生了。旅館老闆叫我付雙倍的房錢，原來他說我未按規定Check Out，但是我明明就跟他講清楚了，我今天會晚點Check Out，果然英文溝通上面不足以讓他理解。

而在阿格拉，我則遇到了日本背包客，他很主動的邀請我一起玩，而他則跟著我到飯店一起住。這裡旅館老闆很好，很熱心提供我很多資訊，東西也真的不錯吃，我後來才發現，原來他是2013年的TripAdvisor冠軍，真是幸運。

後來我和那位日本人一起逛了泰姬瑪哈陵、阿格拉城等地，而在那裡看到兩位長得很可愛的日本女生，這也是讓我感到驚奇的地方，沒想到有這麼多日本人會來到印度旅行。最後，我看了泰姬瑪哈陵美麗的日落，享受著這段短暫旅途終點。

結語

如果我不鼓起勇氣，選擇自己主動留下來，我可能就不會遇到這些事，也不會變得更成熟去處理及面對一些事，可能人生就會少了那麼一點點精彩，而留下那一點點遺憾。

人生是一連串的選擇所造成的結果，愛你所選，選你所愛，你喜歡安定，就必須承受安定所帶來的沉悶，你選擇精彩，就必須承受精彩所帶來的代價及寂寞。選擇沒有好壞，在於你的心所選，就像有人當公務員，有人當探險家一樣，但是選擇了就別抱怨別羨慕，應告訴自己選了就該不留遺憾地走下去。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航