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來去鄉下住很多晚：日本青年的鄉村夢
我們想讓你知道的是
日本許多大都市的年輕人，苦於低薪無保障的兼職工作，就算是正職社員，也經常自嘲「社畜」、為了公司放棄尊嚴，百無聊賴地工作著。回鄉、移住，漸漸成為年輕人的生涯選擇之一。
In the morning during the rush hour when I'm getting off the train,
the way people behave, they are almost inhuman...
——離開派遣工作的Megumi Sakaguchi
日本許多大都市的年輕人，苦於低薪無保障的兼職工作，就算是正職社員，也經常自嘲「社畜」、為了公司放棄尊嚴，百無聊賴地工作著。回鄉、移住，漸漸成為年輕人的生涯選擇之一。
日本媒體的浪漫鄉村夢
紐約時報形容，日本媒體長久以來「浪漫化」鄉村。除了傳統文化中對農業的崇敬，日本的電視節目與雜誌也長期輔助塑造這樣的氛圍，例如《來去鄉下住一晚》，以及介紹適合地方生活的雜誌《田舎暮らしの本》（鄉村生活之書），內容都強調日本鄉村生活的靜謐與愜意。
從移動數字看青年鄉村夢
日本城鄉差異漸大的問題已存在多年，青年移住鄉村的現象正好是此問題所期待的答案。跟2005年相比，2014年的30-49歲青年更渴望到鄉村生活，在2017年的調查中，這10年來，日本49歲以下農民（若手農家）更增加了 1.5 倍。除了政府在4年前開始推行「地方創生」政策，今年（2018年）3月，日本旅遊局委員會還提議將「遊客到鄉村」（體驗農村的住宿型旅遊）作為觀光政策的主要戰略。
心動還沒行動的「關係人口」
日本國內也存在著許多懷著移住夢，卻被現實條件「困」在都市還無法動身的一群人，他們經常造訪某些鍾愛特定的地區，甚至考慮一旦條件成熟即可移居。這種人與當地的連結比觀光客更深厚，雖尚未成為當地居民，被統稱為「關係人口」群體。
「移住」新名詞
日本的移住風潮漸長，為不同的移住方向發明了新的名詞：
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航