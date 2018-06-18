來去鄉下住很多晚：日本青年的鄉村夢

In the morning during the rush hour when I'm getting off the train, the way people behave, they are almost inhuman... ——離開派遣工作的Megumi Sakaguchi

日本許多大都市的年輕人，苦於低薪無保障的兼職工作，就算是正職社員，也經常自嘲「社畜」、為了公司放棄尊嚴，百無聊賴地工作著。回鄉、移住，漸漸成為年輕人的生涯選擇之一。

日本媒體的浪漫鄉村夢

紐約時報形容，日本媒體長久以來「浪漫化」鄉村。除了傳統文化中對農業的崇敬，日本的電視節目與雜誌也長期輔助塑造這樣的氛圍，例如《來去鄉下住一晚》，以及介紹適合地方生活的雜誌《田舎暮らしの本》（鄉村生活之書），內容都強調日本鄉村生活的靜謐與愜意。

從移動數字看青年鄉村夢

日本城鄉差異漸大的問題已存在多年，青年移住鄉村的現象正好是此問題所期待的答案。跟2005年相比，2014年的30-49歲青年更渴望到鄉村生活，在2017年的調查中，這10年來，日本49歲以下農民（若手農家）更增加了 1.5 倍。除了政府在4年前開始推行「地方創生」政策，今年（2018年）3月，日本旅遊局委員會還提議將「遊客到鄉村」（體驗農村的住宿型旅遊）作為觀光政策的主要戰略。

Photo Credit：英語島雜誌 日本各年齡層期望移居鄉村比例圖（2005 vs 2014）（資料來源：日本國土交通省）

心動還沒行動的「關係人口」

日本國內也存在著許多懷著移住夢，卻被現實條件「困」在都市還無法動身的一群人，他們經常造訪某些鍾愛特定的地區，甚至考慮一旦條件成熟即可移居。這種人與當地的連結比觀光客更深厚，雖尚未成為當地居民，被統稱為「關係人口」群體。

「移住」新名詞

日本的移住風潮漸長，為不同的移住方向發明了新的名詞：

Photo Credit：英語島雜誌 U-Turn（Uターン），地方出身，到都市就學畢業之後，回到家鄉工作。

Photo Credit：英語島雜誌 I-Turn（Iターン），都市人，都市就學畢業之後，到地方企業工作。

Photo Credit：英語島雜誌 J-Turn（Jターン），地方出身，到都市就學畢業之後，到另一個地方（非家鄉地）工作。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航