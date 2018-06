《伊斯蘭的悲劇》：「大寫的伊斯蘭教」有朝一日將被「小寫的伊斯蘭教」所取代

文:山內昌之

阿拉伯半島原是孕育阿拉伯與伊斯蘭文明的搖籃,過去歐洲人稱為幸福豐饒的阿拉伯(Arabia Felix),但這頂桂冠或許要被「幸福豐饒的波斯」奪走了。對沙國來說簡直是場惡夢。

事實上,沙國極力反對伊朗扶持的敘利亞阿薩德政權繼續執政,因為伊朗推動的革命已對沙國構成威脅。然而,伊朗自推動國際伊斯蘭革命以來,始終依循「不偏東、不倚西」的發展方針,伊朗的地緣政治發展亦不脫此原則。也就是說,一邊對抗西方的歐美,提倡和平解決敘利亞與伊拉克問題;一邊聯合東方的俄國,對阿拉伯世界與土耳其發動軍事制衡。

如此一來,伊朗不但能左右敘利亞戰爭的走向,也能依自己的步調解決中東複合危機;身為21世紀的主要玩家,伊朗躋身世界大國的野心再也無法隱藏。或許,這就是它從一開始就被寫在地圖上的宿命。

七世紀初的伊斯蘭教

要釐清中東混沌失序的根本原因,應當以中東歷史與地緣關係為經緯,尤其不可忽略伊斯蘭世界的發展、國家和民族三者之間的關聯。最重要的是,應秉持平衡中立的態度來理解伊斯蘭教。

看多了日常新聞對伊斯蘭國與恐怖攻擊的報導,人們大概會誤以為伊斯蘭教是個認可暴力與殺人的宗教。伊斯蘭國這類恐怖組織,憑恃著「發起聖戰(吉哈德)是忠於伊斯蘭教義」的信念,將暴力當成實踐教義的合理手段。

也許有人會把伊斯蘭社會聯想成中世紀基督教社會那樣,以至高無上的教義支配掌管著一切。這裡頭的誤會可不小。事實上,伊斯蘭教不像天主教或基督教設有神父、牧師等神職人員。打個簡單的比喻,在伊斯蘭社會中,所有的信徒都是透過禮拜直接與真主連結,每個人都是過著俗世生活、各行各業裡的「在家」修行者。

由於伊斯蘭教重視真主之前人人平等,所以沒有發展出像教廷或教會這類傳達上帝信息的分層結構。在伊斯蘭教中,雖然有稱為「烏里瑪」的伊斯蘭教學者或解經人員,也有負責在集體禮拜時領禱、訓示的「伊瑪目」(編按:領袖、祈禱主持的意思,是伊斯蘭教集體禮拜時在前面率眾禮拜者,或代表教長,即人和真主之間的中介),但是這些人與一般信徒無異,並不特別被歸類為聖職階層。

伊斯蘭教形成於七世紀初,相當於日本聖德太子在位的時代。雖然兩者沒有直接的關聯,但是在主張信仰應與日常生活結合這點卻意外相通。正因為這樣的主張,今日世界各地已有多達16億的穆斯林。

大寫與小寫的伊斯蘭教

伊斯蘭教一方面被好戰分子奉為最高指導方針,另一方面也為溫和的人們所信仰。這種極端的差異究竟是從何而生?

我將它們喻為「大寫的伊斯蘭教」與「小寫的伊斯蘭教」。為了避免誤解,得先說明阿拉伯字體中沒有大小寫的區別。這種比喻可能只有日語裡才使用。1970年代當我還是學生時,日本學術界剛開始流行此說;我也在卡拉.包爾所著的《古蘭經上都寫了些什麼?》(If the Oceans Were Ink: An Unlikely Friendship and a Journey to the Heart of the Quran,文藝春秋)看過這種比喻。「大寫的伊斯蘭教」即以非常狹義、苛酷的態度來解釋伊斯蘭教的教義。一切依據自己的判準,毫不接受異己的說法,也不具寬容共存的彈性,因此經常與相異宗教或民族發生衝突,甚至將不同支派當成異教或異端來攻擊。

如果這種「大寫」的立場無限膨脹,就難以容納異己,而想要操控其他宗派乃至社會大眾的想法,最後可能會化做實際的政治行動。最極端的型態如戰爭、內戰、恐怖攻擊、性奴隸制度等伊斯蘭國採取的暴力手段。

在伊斯蘭教發展的初期,伊斯蘭國、蓋達組織等流派的前身便已存在。典型代表是七世紀後期出現的哈里哲派(Khawarij),哈里哲的意思是「從伊斯蘭社群中出走的人。」

關於哈里哲派,曾經流傳這麼一段知名的故事。某日,一名老者帶著有身孕的年輕妻子經過阿拉伯半島上某處時,巧遇哈里哲派的人。這群人假借教義問答的名目詰問老者:「你們是不是哈里哲?」老者回答:「我們是穆斯林,不是哈里哲。」聽聞此話,這群人竟不由分說,將二人連同妻子腹中的小生命一起殺害了。哈里哲派以極端嚴苛的標準否定其他觀點或生活方式,並對異己施以暴力,這個特質在後來的伊斯蘭國、蓋達組織可說是一脈相承。

相對的「小寫的伊斯蘭教」,是指內化於日常的信仰生活。伊斯蘭意指絕對皈依真主,信徒透過日行祈禱來委身於神,具有崇尚謙抑的內涵。「小寫」比喻信徒之間因居住地或因民族性,可以擁有不同的風俗習慣、職業與生活型態。超越各種區別,每個人都能通過祈禱與真主連結,這才是伊斯蘭信仰中最重要的部分。

伊斯蘭教中較大宗的遜尼派認為,真主將於末日來臨時親自審判犯罪的信徒,所以像哈里哲派或伊斯蘭國在現實人間自作判決的做法,是相當悖逆與瀆神的行為。大部分的穆斯林生活在「小寫的伊斯蘭教」世界,但冥頑自負的「大寫的伊斯蘭教」依然存在。我們必須瞭解,伊斯蘭教有雙重性。儘管如此,過去這種視野狹隘、唯我獨大的「大寫的伊斯蘭教」,有朝一日將被尊重平等與活出信仰的「小寫的伊斯蘭教」所取代。

先知穆罕默德重視合理性

要徹底瞭解伊斯蘭教的內涵,就不能不認識先知穆罕默德。570年,穆罕默德生於阿拉伯半島上的漢志王國麥加,他是個勤勉誠實的商人,後來與年長他15歲、欣賞他才能的富孀赫蒂徹結為夫婦。穆罕默德不是政治家、法律學家,也不是軍人,只是一介市井百姓。就在610年,穆罕默德的人生產生鉅變。傳說他在麥加郊外遭到莫名的力量重擊,不知從何處傳來說話的聲音,嚇得他渾身發顫。經歷這次事故,穆罕默德無法理解其原因,煩惱得想過要尋死。其實那是神對他的啟示。他所領受的神諭在他死後編寫成《古蘭經》,成為伊斯蘭教與世界共通的重要文化遺產。

神究竟對他說了什麼?穆罕默德把神的啟示當成教義,創立了「伊斯蘭教」。然而,伊斯蘭教並非新興宗教,因為穆罕默德將自己理解為閃米特族中亞伯拉罕、摩西、耶穌等眾多先知的後繼者。源於閃米特信仰的猶太教、基督教與伊斯蘭教,都相信這位超越萬有的「獨一真神」。

在伊斯蘭教看來,猶太教以猶太民族為上帝唯一選民過於褊狹,而基督教將耶穌與神並列的「三位一體」(神、基督、聖靈)也失之駁雜;伊斯蘭教認為這些都是對一神教的曲解。與前兩者相較,穆罕默德宣揚信仰的合理性與可理解性(可說明性),他以神揀選的平凡僕人自居,承擔起將一神教信仰導回正途、正確傳遞教義的使命。他相信,猶太教徒或基督徒若能謙卑聽從神傳授的真諦,必然會歸向傳遞獨一真神旨意的伊斯蘭教。

最早跟隨穆罕默德信仰伊斯蘭教的人是穆罕默德的妻子阿伊莎,及麥加地區的長老阿布——他後來成了第一代哈里發。不久後,穆罕默德的堂弟阿里也成了信徒;阿里後來娶了穆罕默德之女法蒂瑪。伊斯蘭教逐漸傳揚,並成立社群「烏瑪」,約莫不到20年,伊斯蘭教就傳遍了整個阿拉伯半島。

