《破梯效應》：貧窮者把握當下──所以窮

文：奇斯．裴恩

性格瑕疵？這不是低端人口難翻身的原因、貧窮的藉口

不論是住在令人沮喪的農鎮，或是都市裡的貧民窟，傑森和J.T.這些人的命運都很類似，在這種環境下長大的孩子，比中產階級郊區長大的孩子，坐監服刑、輟學、失業的機率多出好多倍。可是從這些人的故事中，你選擇什麼樣的因果關係去詮釋，大幅透露出你的世界觀。

很多人會認為，像傑森和J.T.這樣的年輕人，應該為自己的問題負責，另一些人則以為問題的焦點是他們欠缺機會，根源是家境貧窮或學校太爛。

如果你像大多數人，偶爾思考一下以下這些解釋，大概會覺得其中有些頗有道理。有一種論調是某些人純粹太懶惰、太不負責任或太沒腦子。

在能人統治的社會裡，成功的不二法門是勤奮工作、有責任感、才華洋溢。至於那些懶惰、不負責任、愚笨等性格有缺陷的人，之所以比較容易犯罪，原因正是相同的道德缺失，從一開始就導致他們淪落至貧窮的境地。

這些人的小孩在學校表現遜色，原因是父母怠惰或疏忽，不知管教子女培養良好的習慣，何況智力本來就有一部分是遺傳。家境貧窮的少女意外懷孕，是因為她們輕浮放蕩，性格脆弱的人，比較容易染上抽菸、嗑藥、暴飲暴食的毛病。

另一種版本的理論是，窮人的文化與眾不同，養成不了勤奮工作、負責任、自力更生的「中產階級價值觀」。然而，不管將問題的根源歸諸於個人或文化，這類論調基本上是一致的：性格不良導致貧窮，以及伴隨貧窮而來的諸多問題。

性格瑕疵這個理論讓人難以抗拒，因為它吻合人們平素喜歡追究導因的心理。當我們企圖了解某人行為背後的因素時，心理首先會直觀的去搜索那個人本身；這種準則很有道理，因為人的行為往往受信念、企圖、能力等因素左右。此外，性格瑕疵理論明顯具有若干事實基礎，畢竟和魯鈍、欠缺自控能力的人相比，擁有堅強意志的聰明人更可能成功。

不過，人的行為也會受特定情境所左右，如果不考慮這項事實，只提性格瑕疵論就太言過其實了。我們拿心理學家奈德．鍾斯（Ned Jones）所主導的經典實驗為例。受試者會先聆聽一場演講，由一名學生講述他對古巴領導人卡斯楚（Castro）的看法，演講內容有一半是支持他，另一半則是批評。

研究者告訴半數受試者，演講者可以任意的表達他想要陳述的立場，卻對另一半受試者說，演講者被研究人員指派宣揚某個特定立場。聽完演講之後，研究人員詢問受試者，對於演講者表達支持卡斯楚的信念，他們覺得究竟有幾分真實？

研究人員做了非常合理的預測：演講者能自由選擇立場時，聽眾會相信演講內容，確實反映講者的真正態度；反之，如果講者被指派採取特定立場，那麼聽眾會認為他的演講不能真正代表講者自己的意見。

不料這項非常合理的預測竟然錯了，不論演講者的立場是自己選擇或被指派，受試者都認為講者真正相信自己的演講內容。換句話說，人們似乎沒有能力考慮情境，即使假設與邏輯相牴觸，照樣認定演講者是實話實說。

是環境造成？也不對

我們在強烈的偏見影響下，在看某種情節時，就好像在看一片透明玻璃；此外，我們也會以某人的性格為基礎，藉以解釋他的行為。這種偏見一再重演，次數多到研究人員開始稱之為「基本歸因謬誤」（fundamental attribution error）。

基本歸因謬誤應用在多種情境上，例如大學畢業生都聰明、癮君子都意志薄弱、拿食物配給券購物的人都懶惰。這類歸因謬誤之所以盛行，原因之一是思考人比思考情境容易多了。

後來的研究發現，當人們判斷的時候，如果同時必須做另一件事，而因此分心的話，那麼忽略情境的傾向就更嚴重了。換句話說，當你趕時間、忙碌、休息不足、負擔太重的時候，更可能對別人的情境視若無睹。

我們得多花額外的心思，才會想到大學畢業生可能因為家族人脈而受惠，或想到領食物配給券的人或許工作也很勤奮，只不過受限於低薪工作，賺不了多少錢。對於自我損害的行為，另一種常見的解釋與性格瑕疵理論不同，它會將情境考慮進去。

這套理論主張，貧窮本身導致這些生活問題；窮人之所以更容易犯罪，在於欠缺謀生的正當契機。窮人家的小孩在學校表現不佳，是因為貧窮地區的學校請不起優秀的老師，而家長也比較沒有時間協助孩子做功課。由於缺少穩定、收入好的工作，交往的男女就比較不會正式結婚，進而組織穩固的家庭。

此外，窮人比較容易有健康問題，原因出在缺少營養的食物和良好的醫療照護。追根究柢，窮人的價值觀與行為，並未與中產階級有何不同。簡言之，貧窮的環境造成不良結果，因為資源匱乏導致欠缺機會。

專家學者也經常提出同類型的解釋，呼應許多探討不平等的研究；那些專家學者往往生活優渥、立意良善，試圖解釋窮人的問題或症狀。但在我看來，上述兩派的分析都太過局限，也都半對半錯。

性格瑕疵論和貧窮環境論各有自己的論調，本質上和先天（性格瑕疵）對後天（環境）的辯論一樣，但也犯了只考慮局部而非顧及整體的問題，也就是先天和後天永遠攜手並進，因為我們人類從祖先那裡繼承來的，並不是一套僵硬的行為，和飛蛾撲火的本能還是不大相同。

人類會以特定方式因應環境變化，所以目標應當是理解人類天性，以幫助我們做好準備，不論環境中的資源豐富抑或匱乏、不平等的程度是高是低，都能夠見招拆招。一旦弄懂這一點，我們就會了解為什麼富裕家庭培養出的孩子，思考與行為都迥異於在窮人家長大的孩子；更要明白生活在高度不平等情境下的個人，又為何與在平等條件中生活的人，行為大不相同。如此一來，我們就會開始體認到，不平等如何改變我們的本質。

環境論的背後出發點良好，避免責怪、歧視貧窮與處在惡劣環境的受害者，把問題焦點放在欠缺資源與機會上。然而這種方式流於過度天真，因為此派論點假設，窮人所做的決定和行為，與中產階級並無不同。

可是，同時經歷過貧窮和富裕生活的人都能證明，生活在這兩個截然不同的世界裡的人，思考與行為確實有天壤之別，其中一個差別是對未來的看法。

貧窮者的共通經驗──把握當下──所以窮

我小的時候，星期六大多去好友史蒂芬（Stephen）家裡玩。史蒂芬的父母都上過大學，他們家是不折不扣的中產階級。他母親是保險經紀人、父親是警察，人都非常好，可是有些行為令我茫然不解。例如史蒂芬的媽媽會說：「今天天氣真好，你們兩個打算做什麼？」畢竟是週末，她預料我們會好好規畫一番。

如果我們兩個真的有計畫，大概會回答：「十點到十二點打籃球，午餐吃捲餅和果汁，接著打電動打到天黑。」可是我們當然沒有計畫，至少我可沒有。後來有一天我才赫然醒悟，原來史蒂芬真的悄悄替我們計畫。對我來說，所有的準備都是緊張兮兮、假正經，還有點娘娘腔，在我的世界裡，男子漢只活在當下。

這種只顧當下，幾乎不假思索的討厭假正經的心態，多年來替我惹了不少麻煩。後來我進了大學、出社會找到工作，可以說是卯足全力，才學會我那些中產階級出身的同學，渾然天成的嚴謹、勤懇和井井有條。到了念研究所三年級時，我終於認命買了一本記錄每天作息和計畫的日誌。如今我把這種極度把握當下的心態，視為出身貧窮者的共通經驗。

當然，這種人生觀顯得損害自我利益；如果想要脫離貧窮，不就應該好好規畫未來、存錢、選擇複利的神奇投資。然而出身貧窮的人，根本不會從這個角度思考未來，他們的觀點和政策專家、新聞名嘴的解釋相去十萬八千里。

相關書摘 ►《破梯效應》：宗教信仰幫你腦補那一塊失去的公平

書籍介紹

《破梯效應：社會就是地位的階梯，比較的結果決定處境，我要跟誰比，才有實質效益而非打擊？》，大是文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：奇斯．裴恩

譯者：李宛蓉

你知道嗎？光是換個社區住，居然可以讓一個家庭的收入多30%。我該搬去哪種社區？為什麼有些組織不該有地位階梯，有些組織反而一定要有層級？

作者奇斯．裴恩（Keith Payne）是北卡羅來納大學知名心理學教授，他發現，人的內心（其實猴子也一樣）很在乎公不公平，甚至愛斤斤「比較」，因為這件事給大腦的感受，等同性愛、金錢與迷幻藥。

偏偏，這世界已沒有你要求的公平，地位階梯上的不平等感越來越大。於是，這種對地位的比較──比收入、比居住、比消費，讓很多人變成有錢的窮人，產生沒必要的挫敗感，憂鬱或是暴怒，最糟糕的是導致不理性行為：孤注一擲、投機、先拿先贏、購物、奧客行徑，結果變窮、更窮。

該如何打破這日益不公的地位階梯？在翻身不易的年頭，我得賺多少才感覺幸福？要跟誰比，才是激勵而非打擊？心理學家幫你找出了答案：就從了解你內心的「破梯效應」開始。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航