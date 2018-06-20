文：奇斯．裴恩

破梯效應：宗教信仰幫你腦補那一塊失去的公平

最近民意調查單位找了一千兩百多位美國人，詢問對於多種議題的想法。結果有28％的人相信，有個鼓吹全球化的菁英強權，正藉由獨裁式「新世界秩序」（New World Order）來統治世界。新世界秩序是與祕密社團光明會（Illuminati）有關的陰謀論，據說它也統治其他組織，例如共濟會（Freemasons，倡導博愛、自由、慈善的非宗教團體）、好萊塢（Hollywood）還有美國政府。

根據某些說法，這個組織又叫做「幽靈」（SPECTRE），是007探員詹姆斯．龐德（James Bond）系列小說與電影裡，出現過的超級惡棍祕密組織。28％！如果把相信這套理論的受訪者人數，換算成全國人口比例，代表有大約八千八百萬名美國人相信它是真的。

同一項民意調查也發現，21％的受訪者相信，曾有一架外星太空船，墜毀在新墨西哥州的羅斯維爾（Roswell），而美國政府隱瞞了這整樁事；51％的受訪者相信甘迺迪總統（John F- Kennedy）遭暗殺並非槍手個人所為，而是有計畫的陰謀事件；37％相信全球暖化是一場騙局；15％相信製藥產業與醫療產業狼狽為奸，為了發大財聯手發明新的疾病；4％（相當於一千兩百萬美國人）相信精於變形術的爬蟲類動物，會幻化成人形並取得政治權力，操縱社會進而控制整個世界。

總結來說，大約有半數美國人相信某種形式的陰謀論，而且幾十年來，這個數字大致不變，至於陰謀理論的形式則來來去去。陰謀論往往廣為流傳，挾帶強烈的怒火，可是最後總不免事過境遷，被人遺忘。

美國內戰時期，北方有一項流傳很廣的陰謀論，指出有一個叫做「奴主勢力」（Slave Power）的地下組織，成員都是南方蓄奴州有權有勢的人，他們暗中策畫暗殺北軍的政府官員。

追根究柢，陰謀論有兩個重點：權力和猜疑。有一種陰謀論的基本結構，是「誰會相信哪些理論與誰有關」，這款陰謀論中，權力扮演重要角色。不論什麼時候預測，人們會相信哪一類陰謀論，最準確的判斷基礎，就是當時掌權的是哪一個政黨。

上文描述的民意調查發現，民主黨員比共和黨員，更容易相信美國政府（小布希總統當政）放任911恐怖攻擊事件發生。到了歐巴馬總統任內，各種不同的陰謀論說他並非在美國出生、並隱藏自己是伊斯蘭教徒等。大多是右派人士相信這些說法，而有無力感的人則傾向相信有權有勢者會籌畫陰謀的說法。

心理會扭曲不公，腦補到符合公理

衛特森與葛林斯基，利用研究權力和空想性錯視的方法，調查權力和陰謀論之間的關係。他們做了一項實驗，使其中一組受試者感到無力，另一組感到很有力量，然後拿日常生活事件中，好幾項帶有偏執的、陰謀的解釋給他們看，詢問這些說法有多可信。相較於覺得自己有力量的那一組，被設定感到無力的另一組，更相信陰謀論的解釋。

這個實驗建立第一手因果關係證據，說明為何人們相信陰謀。覺得無力感的人更容易相信這類理論，不光是出於某些人格特質，例如智商、教育程度或個人品味等，當人們發現身處特定情況時，也可能促使他們相信這些事。

心理學家麥克．伍德（Michael Wood）與同事檢視兩項陰謀論，都是關於歐巴馬政府狙殺奧薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）一事。其中一項主張，美國海豹特種部隊（SEAL）第六小隊沒有殺死賓拉登，因為早在美軍突襲他位在巴基斯坦艾伯塔巴德（Abbottabad）的大本營之前，賓拉登就已經死了；突擊只是一個幌子，目的是讓歐巴馬總統能明正言順，拿下狙殺恐怖組織首領的功勞。第二項陰謀理論主張，賓拉登根本沒被殺死，直到今天還活得好好的，而且祕密主持蓋達組織（Al-Qaeda）策畫新的攻擊行動。

令人好奇的是，伍德發現越相信第一種理論的人，也更容易相信第二種理論，哪怕就邏輯上來說，賓拉登不可能早在狙殺活動之前死亡，又能存活至今。研究人員發現，這兩個理論的共通要素是不信任政府當局：相信當權者可能造假、欺瞞大眾的人，比較容易同時接受這兩個理論。

猜疑（而非事實或邏輯）造成人們不相信官方說法，竟然覺得互相矛盾的陰謀論更為可信。若要相信陰謀論，你必須犧牲一部分世界是美好而公平的信念，轉而堅信至少有人（任何人）有掌握一切的念頭。

然而，在公平正義的世界裡，不需要放棄個人的信仰，就能保住世界是井然有序的感受，最簡單的辦法之一就是堅持上述想法，然後找些自認合理的說詞來填補缺漏。

許多年前，心理學家梅爾．勒納（Mel Lerner）精心設計一項實驗，證明了這個論點。一個女郎坐在實驗室的書桌前，身上聯接電線和電極，她正在做學習與記憶的測驗，聽取研究人員的問題並作答。每次答錯（錯的還不少）時，研究人員就對她施以電擊。現場情況很戲劇化，女郎尖叫、哭泣，而實驗卻毫不留情的繼續下去，一次接著一次。

事實上，那個女郎只是在演戲、假裝被電擊。這項實驗的真正受試者、在監視鏡的另一邊，他們透過這面鏡子，觀看假借科學之名的凌虐，正一步步展開。研究人員要他們觀察那名「學習者」，然後一次又一次請他們評估女郎感受的情緒。

電擊十分鐘之後，研究人員告訴第一組受試者，可以休息一下再繼續「學習」。第二組受試者則是被告知電擊結束了，休息過後女郎會獲得一筆錢，以賠償所遭受的痛苦。接著研究人員好像突然想起來似的，要求受試者依據他們對女郎的印象打分數。其實研究人員大費周章的設計實驗，真正感興趣的就是這些印象。

相信女郎將獲得金錢補償的小組，依然認為世界是公平正義的。沒錯，她確實嘗到苦頭，但總算得到補償。然而，以為這場沒有意義的虐待將繼續下去的受試者，則認為此情境荒誕不公，可憐的女郎為了愚蠢的研究苦不堪言，觀察者怎麼同情都不為過。不過，同時以為女郎將繼續吃苦頭的人，則批評她不討人喜歡、不成熟，還說很難仰慕或尊敬這種人，自己壓根不想認識她。

這個結果和勒納的預測一模一樣。為了維持世界是公正的確切感，受試者捏造女郎性格的瑕疵。正如視覺系統會根據假設自動填補空缺，讓世界保持合理，人們的道德論證亦復如此。好人有好報、惡人有惡報，既然這個女郎身上發生那麼可怕的事，那她一定是壞人。這下子就天下太平了。

當人們企圖解釋為何某些人賺很多錢、另一些人卻賺得很少時，也會出現相同的心理狀態。勒納的另一個實驗找來兩個人一同解謎題，受試者一樣透過監視鏡觀察這個過程。

研究人員對受試者解釋，他的錢只夠支付一位解謎者，接著從一頂帽子裡抽出其中一位的名字，把錢給了這位幸運者，至於沒被抽中的那位只好空手回家。雖然受試者親眼看見研究人員隨機抽出幸運者，但他們卻相信兩位解謎者當中，幸運者比較努力、貢獻比較大、解謎時比較有創意。這種強調因果的感受十分頑強，哪怕研究人員不斷重申抽獎結果是完全隨機的，他們也不相信。

無力感與不安全感，加深宗教信仰

我們在心理上扭曲事實以求符合公理的傾向，也能在自己身上看出來。經濟學家傑佛瑞．巴特勒（Jeffery Butler）從勒納的實驗中得到靈感，最近開始追究拿高薪的人，會不會因此自視甚高。為了驗證這個想法，他找來好幾組受試者，請他們完成一項邏輯推理測驗，然後告訴每組一半的受試者，答對一個問題就能得到四美元，又對另一半受試者說，每答對一題可以得到兩美元。

就像勒納的實驗一樣，研究人員也公開告知受試者，他們完全隨機挑選哪些人得兩元、哪些人得四元。等到回答十個問題之後，研究人員請受試者給自己的推理能力打分數。儘管報酬較高的受試者，在推理測驗中的表現，並不比報酬較低的組員優秀，卻依然認為自己更擅長推理、更加努力。

更令人吃驚的結果是，連低報酬組員也認同這項看法，給自己較差的評分。在真實世界中，成功與失敗是才華、努力和機會混合產生的結果，但一般人更相信因果。對於輸家來說，這樣的假設違反他們自身的利益，但仍能讓當事人安心，畢竟這個世界不是完全混亂失序的。這套系統或許不挺他們，可是再怎麼差，也是系統。

大多數人的假設不僅止於世界自有公理正義，他們還假設世界之所以公道，是因為正義之士掌握了這個世界。一神教對信徒保證，宇宙由善良、全知全能者所控制；相較於陰謀論為了掌權而犧牲良善，宗教信仰最終鼓吹的是雙贏局面。

有關宗教信仰的心理起源與後果的科學，同時適用於信教與不信教兩派，也同等適用於基督教徒、伊斯蘭教徒、猶太教徒、印度教徒，雖然他們信仰的神明相互排斥。解釋信教和不信教的心理因素，並不見得暗示神明不存在，正如解釋教徒因信教得到若干情緒好處，而不信教者沒有這樣的益處，並不代表神明真的存在。

哲學家伏爾泰（Voltaire）曾說過：「如果上帝不存在，那就有發明祂的必要。」假如無力感與不安全感，使人更容易看見模式、相信陰謀論，那麼也會加深宗教信仰──這應該是合情合理的說法。亞隆．凱依（Aaron Kay）的研究證實，當個體感到無助或世界混亂不堪、無法預料時，會更加堅信有個全能的神明主宰全宇宙。信徒往往用一些口號安慰自己，例如「放手交給主」和「事出必有因」，無力感會加強這些句子的吸引力。

相關書摘 ►《破梯效應》：貧窮者把握當下──所以窮

書籍介紹

《破梯效應：社會就是地位的階梯，比較的結果決定處境，我要跟誰比，才有實質效益而非打擊？》，大是文化出版

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作者：奇斯．裴恩

譯者：李宛蓉

你知道嗎？光是換個社區住，居然可以讓一個家庭的收入多30%。我該搬去哪種社區？為什麼有些組織不該有地位階梯，有些組織反而一定要有層級？

作者奇斯．裴恩（Keith Payne）是北卡羅來納大學知名心理學教授，他發現，人的內心（其實猴子也一樣）很在乎公不公平，甚至愛斤斤「比較」，因為這件事給大腦的感受，等同性愛、金錢與迷幻藥。

偏偏，這世界已沒有你要求的公平，地位階梯上的不平等感越來越大。於是，這種對地位的比較──比收入、比居住、比消費，讓很多人變成有錢的窮人，產生沒必要的挫敗感，憂鬱或是暴怒，最糟糕的是導致不理性行為：孤注一擲、投機、先拿先贏、購物、奧客行徑，結果變窮、更窮。

該如何打破這日益不公的地位階梯？在翻身不易的年頭，我得賺多少才感覺幸福？要跟誰比，才是激勵而非打擊？心理學家幫你找出了答案：就從了解你內心的「破梯效應」開始。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航