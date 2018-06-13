什麼是對的愛，什麼是錯的愛？柏拉圖筆下的三種愛情觀

最近社會上情殺案頻傳。在板橋情殺案中，死者哥哥在受訪時說出：「是真的很愛，還是他用的是錯的愛，我們也不知道。」我們今天就來談談到底什麼是對的愛？什麼又是錯的愛？

柏拉圖大概是第一個深入探討愛情的哲學家，他利用筆下的角色把愛情分成許多種，我這裡只舉三種，第三種就是柏拉圖所推崇的愛情，而選出的前兩種，是我個人認為達到那個境界前必會經歷的階段。

第一種，愛就是追求我們命中注定的另一半。

柏拉圖《會飲篇》中講述了一個神話：在遠古時代，人是有兩張臉、四手四腳的，他們比現代人聰明也強壯，乃至於企圖向神造反。宙斯為了懲罰他們，就把他們每個人從中剖開分成兩個人，再把切面縫好打結成肚臍，讓他們每天都能看見自己的傷口，不再敢作亂。

但每天看著傷口的我們，反而更思念我們失去的那一半，所以我們畢生都在尋找另一個傷痕與我們完全契合的人。這種追求完整的慾望就是愛情，是愛情讓我們不斷嘗試擁抱，等我們真的找到了那命中注定的另一半，那這份愛就是不顧一切誓死不渝的。

Photo Credit: Raphael @ public domain 拉斐爾所繪雅典學院裡的柏拉圖

第二種，沒有愛情的愛，才是真正的愛。

《斐德若篇》中，有個詭辯家寫了一篇求愛的文章，向他的愛人描述愛情是多麼的不理性。當愛的慾望被滿足時，對付出就會感到厭倦，為愛癡狂的人，只證明了他也會為未來的愛人拋棄現在的愛人。

愛情會蒙蔽理智，使人因為細故而發生口角，愛情也充滿佔有，讓你無法更跟好的人往來。愛情讓我們不再是自己的主人而只是愛情的奴隸，所以我們應該跟沒有愛情的人交往，因為他們才是有理性的，他們才能使自己變得更好，這樣的感情也才能長久。

古希臘的愛多是男男之間、一老一少的愛，老的負責愛人，小的則負責被愛，用他的青春換取男人的經驗及智慧。這是當時流行的教育方式，所以才有這樣一篇男人對少年論證沒有愛情才能幫助成長、才是更好的愛情的文章。

第三種，真正的愛是永恆的智慧。

柏拉圖推崇的愛情有些複雜，他反對第一種愛，反對那種不顧一切、認定對象就誓死不渝的愛，因為那是危險的。我們對另一半是如此渴望，可是沒人能確定誰才是命中注定，因此很容易就擁抱了錯誤的人還不肯放手，執迷不悟的包容他所有的缺點，甚至忽略了暴力的徵兆。

在柏拉圖看來，愛應該是愛某種美好的特質，例如愛他的辯才無礙，但不用愛他說的謊，愛他個性溫柔卻不用愛他的軟弱，前者是優點後者是缺點。當我們理解愛不必是愛某一個人的全部，而只是愛他的優點時，我們才會明白，擁有同樣優點的人多如牛毛，我們大可找到同樣口才流利卻誠實、同樣溫柔卻堅強的另一個人來愛，沒有誰真的無法離開誰。

柏拉圖也反對第二種愛，這種愛更像是友情的昇華，很多人在年少輕狂、轟轟烈烈的愛過之後，也許是傷得太深，也許是對愛情失望，就會開始追求這種平淡的愛。但柏拉圖認為，對愛情的渴望並不是壞事，壞的是我們錯認目標，我們不應該去追求某個人，而是要把這種熱情，拿來追求人身上的某種美好。如果失去愛情這種慾望，等於是失去了追逐的動力、虛度自己的人生。

Photo Credit: Vatican Museums @ public domain 柏拉圖

所以談論什麼是愛之前，柏拉圖先論證了愛是我們要追求真、美、善等等人身上美好的特質，其次論證了愛是一種慾望、一種希望擁有美好特質的慾望，再者，既然是美好，那就會希望永遠地擁有，沒有人會希望得到愛之後瞬間又失去了它，所以愛是：追求一種永恆地美好的特質。

因此，當我們說我們愛上誰的時候，我們愛的不是他的缺點（例如暴力等不美好），我們愛的也不會是他的美貌（因為那不永恆），我們愛的，必定是他身上某些永恆的美好特質。

再來的論證，也許就脫離了我們一般人對愛情的想像。柏拉圖認為，我們既然愛永恆的美好特質，那我們就會想要利用這些美好來生殖，因為既然我們愛永恆，那唯有生殖才是無關乎個人生命長度、才是孕育永恆唯一的途徑。這裡的生殖並不是繁衍生命，而是留下某種「作品」而使這種特質不會因為人的死亡而消逝，而是會隨著作品而不朽。

在柏拉圖看來，最高最美的思想跟智慧，必定是用來造福最多人的，所以他心中最理想的愛是一種對政治哲學的愛，是我們懷抱著治國的理想，去尋找另一個擁有類似美好特質、可以讓我們激起火花的美好心靈。當我們擁有這樣一個對象，當我們可以在生活中跟自己最親密的伴侶談論政治及哲學，能透過討論互相激盪彼此的想法，那我們就能進而生殖，孕育出永恆的子女：一種更新更好的法律、制度甚至城邦政府，用來永遠地幫助我們的人民。

這就是柏拉圖認為最理想的愛。

沒有那些浪漫、激情、瘋狂與佔有，只有希冀透過愛情孕育出永恆的智慧、追求讓這片土地上的每個人都過得更好，這是柏拉圖認為對的愛，也是我心中最浪漫的愛。希望同溫層的朋友們，也都能找到願意共同孕育美好新國家的靈魂伴侶，愛永遠是世界上最美好的事，讓我們一起努力。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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