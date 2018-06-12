【插畫】日本車牌上的假名是什麼意思？

不說不知道，日本的車牌組成總共有四大塊，並且隱含了大量的訊息：

草木 日誌

號碼

一般來說，號碼的部分可以自己選，華人喜歡「888」、「666」等帶有吉祥味的號碼，日本人則喜歡諧音梗，例如，有人知道「4649」代表什麼意思嗎？

地名

由哪個地方政府發行的車牌，就會掛上該地名，根據某日本朋友的說法，看到品川就會想到賓士，看到八王子則會聯想到載貨的發財車。如果在沖繩看到不是沖繩的車子，記得拍照紀念！

假名

假名代表了兩個資訊。第一個是以五十音順來表達車牌發行的先後順序，第二個則是租賃車牌只能是「わ」或「れ」，看到跑車經過時，先別急著羨慕，如果是「わ」或「れ」的話，就表示你也可以租。

分類

從0~9分別為：

0：建設用機械／車輛（例如挖土機）

1：貨車

2：載客數為11人或以上的汽車（綠底白字）

3：載客數11人以下的汽車

4／6：用作運貨用途的小貨車

5／7：載客數11人以下的汽車（跟3的分別在於5／7有一套尺寸以及排量標準，當中包括車長不得超過4.7米，車寬不得超過1.7米，車高不得超過2米，排量為2.0L或以下等等。超過當中任何一個數值，都會被劃分為3，被劃分為3的車輛，要交更多的稅款）

8：特殊用途車輛（例如警車）

9：大型特殊用途車輛（全場4.7米以上，全寬1.7米以上，全高2.8米以上，只要滿足任何一個條件，都會被劃分為9）

本文經草木 日誌授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航