《伊斯蘭的悲劇》：普亭力挺阿薩德，是因為無法容忍伊朗坐大？

文：山內昌之

敘利亞需要阿薩德嗎？

在敘利亞內戰中，伊斯蘭國壯大了自身的勢力。究竟這場內戰突顯了哪些待解決的政治問題？隨著內亂演變為內戰、再擴大為戰爭規模，敘利亞也出現大批難民，怎麼做才能終止這場悲劇？然而，對於這個基本問題，國際社會幾乎毫無共識。

早在2015年9月底俄國於敘利亞上空發動大規模空襲時，即可看出國際社會的意見不一，尤其是歐美與俄國、伊朗的立場相左。這是自1979年蘇聯入侵阿富汗以來，俄國唯一對中東國家公然發動的軍事行動。到了2015年10月底，攻擊伊斯蘭國及反阿薩德勢力的俄國軍機出動次數已超過1,400次，破壞了超過1,600處的軍事據點。

歐美各國認為，敘利亞總統阿薩德殘忍屠殺示威抗議的國民，更導致25萬人死於內戰，他的獨裁政權是亟需解決的癥結所在。儘管敘利亞政府此時正處於轉移至新體制的過渡時期，阿薩德政權是臨時政權，「讓阿薩德從敘利亞消失」才是歐美的一貫堅持。然而，當與阿薩德為敵的伊斯蘭國出現後，歐美便將後者視為人類文明的大敵，並推出「兩個敵人」的論調。問題是，歐美除了喊打阿薩德與伊斯蘭國，並沒有提出任何消滅這兩個敵人的具體策略。如果只是把「兩個敵人」的論調當成曼特羅（真言）反覆唱誦，那就連一個敵人都打不倒。

相形之下，俄國的立場就鮮明單純多了。伊斯蘭國是歐、美、俄的共同敵人，也是文明世界裡的難纏巨獸。在俄國的認知中，反阿薩德勢力必須暫時超越仇恨，與阿薩德政權團結起來。換句話說，必須接受「敘利亞由阿薩德執政」的事實，先聯合阿薩德打倒伊斯蘭國。近年由於難民潮流向歐洲，導致歐美社會開始出現先消滅伊斯蘭國、再與阿薩德對抗的論調。特別是自2015年11月巴黎大屠殺事件後，受害的法國決定先擱置阿薩德問題，助俄國一臂之力。先收拾伊斯蘭國，再追究阿薩德的政治責任，就現實層面來看該解決方案的確可行，絕非甘於示弱。其次，歐美社會出現這種主張，也是基於阿薩德政權日趨式微的事實。

當時阿薩德所率領的敘利亞政府軍，因長期與伊斯蘭國等勢力耗戰而兵力衰頹，疲態畢露。這支一度多達25萬人的軍隊，僅餘士兵約2,000到3,000人上下，將領約200到300名不等。多數士兵非死即逃，剩下的大都是遜尼派，其忠心可疑──阿薩德政府不信任他們，因此這支兵團吊著「點滴」（drip-fed），僅靠著十分少量的燃料和軍資勉強支撐著。

此時敘利亞連續四年的動盪，讓阿薩德政權與北韓並列為世上少數殘暴政權，就連治安單位或情報機關都遭到解散。如同現今的伊拉克一樣，雖然有伊朗革命衛隊、聖城軍等特種部隊維持國內治安，但毫無政治和軍事實力可言。在阿薩德所屬的阿拉維派中，也有許多年輕人厭惡兵役，寧願以難民身分逃往歐洲。

俄國一邊觀察歐美的心思，一邊著手將地中海岸的塔爾圖斯港改造為正規海軍基地。塔爾圖斯港是俄國海軍輸送補給燃料與物資的停泊港，其歷史可追溯到西元前2,000年，當時海洋民族腓尼基人在此建立起殖民城市。此外，在古代羅馬地理學家斯特拉波（Strabo）撰寫的《地理誌》（Geography）中，曾提及一座面向地中海的拉塔基亞古城，其位置相當於現在拉塔基亞軍用機場一帶。空照攝影已經證實俄國在此地區建了一座全新的直升機基地。

至此，俄國對於敘利亞戰爭的投入不言可喻。但俄國的打擊目標不只是伊斯蘭國，還包括歐美支持的反阿薩德勢力——敘利亞反政府軍、敘利亞國民會議集結示威的據點，以及土耳其援助的土庫曼人、遜尼派阿拉伯武裝勢力等。相較於歐美的兩個敵人論，俄國消滅伊斯蘭國和反阿薩德勢力的決心似乎更為強烈而具體。

普亭的外交手腕

俄國一方面撮合反阿薩德勢力與阿薩德過渡政權，另一方面也逼使歐美承認阿薩德身為「民選」總統的合法性。普亭的政治外交融合了義大利政治哲學家馬基維利、普魯士王國戰略軍事家克勞塞維茲，以及擅用陰謀和政治操弄的俄國布爾什維克派革命家列寧的理論。普亭認為唯有不計代價展示軍事實力，才能捍衛國家利益，此一信念從他積極投入車臣戰爭、喬治亞戰爭，或是併吞克里米亞事件乃至與烏克蘭的頓巴斯戰爭已充分顯露。普亭曾就領土歸還爭議與日本展開談判，對他而言，戰爭是政治的延長，外交軟實力是軍事硬實力的補強；為了成功，運用權謀在所不惜。

過去美國在塞爾維亞、伊拉克、利比亞等地區的大動作，讓普亭深感屈辱，因此他說什麼都不願失去敘利亞這塊俄國在中東最後的重要資產。相較於偏重軟實力且對冷戰結束和蘇聯解體都採取旁觀立場的戈巴契夫，以及容忍北約對利比亞實施制裁的前總統梅德維傑夫，普亭有意讓世人見識俄國的強悍。

再者，美國前總統歐巴馬也沒有以硬實力來阻止俄國和中國改變世界秩序的決心。將中東紛爭帶上國際舞台這件事，美國應負起相當的責任。在這點上，歐巴馬的作風與過去威爾遜總是打著國際協調主義的理想口號，現實上卻又與國內政治妥協而走上孤立主義道路的作風頗為相似。第一次世界大戰後，威爾遜這位民主黨的老前輩曾在國際秩序形塑的過程中，將東歐和中東問題的發展推向複雜化。

另一方面，普亭繼承了受馬基維利、克勞塞維茲影響的列寧的衣缽，因此不妨說他是一位布爾什維克派的現實主義者。列寧可以為了維護俄國的生存空間，不惜與敵國德意志帝國談和，並簽下《布列斯特——立陶夫斯克條約》。此外，普亭也像托洛斯基、史達林等蘇維埃革命家一樣，善用間諜情報和陰謀。

Photo Credit:Reuters/達志影像

俄國與伊朗是同盟，還是對手？

普亭對敘利亞的軍事干涉潛藏著不可見的企圖。一般論點大都認為，普亭為了保住阿薩德政權，才執意援救軍資匱乏、失去活力的敘利亞政府軍。然而，普亭究竟為了什麼不惜發動空襲也要維護阿薩德政權？依常識判斷，普亭因為想將敘利亞從伊斯蘭國和反阿薩德勢力中救出才這麼做，但另有不同的思考角度：若阿薩德政權不受伊朗威脅，俄國在中東地區的權勢才能更加堅固。

不過，這樣的看法可能立刻引來反駁。好比說，「伊朗也曾派遣什葉派軍團、伊朗革命衛隊來幫助阿薩德。難道伊朗不是與俄國站在同一陣線的盟友嗎？」雖然這個疑問合情合理，但看清楚整個情勢後，俄國真正的意圖才會慢慢浮現。其實俄國能夠成功收服敘利亞，必須歸功於伊朗革命衛隊和真主黨在地面戰上的犧牲與致勝。俄國也正準備收編敘利亞政府軍與伊朗民兵部隊，有意發展出一支能貫徹其意志的「軍隊」。然而，伊朗不是這麼容易就臣服於俄國，雙方始終盤算著將對方的力量整併為自己的勢力。

第一點，我認為首先要指出的是，伊朗為了拯救阿薩德政權，已在軍事與財政支出上耗費高達260億美元的事實。「敘利亞政府軍」疲弱不堪的情形如前所述，雖然在敘利亞的首都大馬士革還是可以見到維護交通的警察，但保衛國家的敘利亞政府軍卻有名無實。目前敘利亞僅存的武力，不過是由一小撮敘利亞人，參雜著維護阿薩德體制的外國人部隊所組成的雜牌軍。裡頭包含黎巴嫩什葉派真主黨（阿拉伯語意為「神之黨」）、伊拉克什葉派民兵組織（AAH，正義人民聯盟）、伊朗聖城軍，以及其他如什葉派的阿富汗民兵和分散於中東其他紛亂地帶、受伊朗訓練與調度的士兵等，這就是敘利亞政府口中「軍隊」的真相。

「敘利亞政府軍」的指揮官是來自伊朗革命衛隊中負責情報蒐集和特殊作戰任務的聖城軍少將卡西姆．蘇萊曼尼，他所率領的聖城軍被美國列入恐怖組織黑名單。雖然他對外聲稱「敘利亞政府軍」約有十萬兵力，但伊朗人可能連「敘利亞政府軍」一詞都不願再提起。其他支援敘利亞政府的部隊如「伊朗革命衛隊」或「伊朗什葉派勢力」都比它來得響亮。

回到問題本身。伊朗投入了260億美元，究竟想換回什麼結果？

伊朗政府希望能救出敘利亞境內受孤立的什葉派人士，並在可預見的未來國內選舉中好好利用這項功績。外傳伊朗革命衛隊和真主黨正積極謀劃敘利亞境內居民交換計畫（population exchange）——釋出他們控制區中的遜尼派居民，以換回遜尼派反阿薩德勢力控制區中的什葉派居民。

也有人懷疑，難道伊朗連控制區領地都想順便一起交換？舉例來說，大馬士革附近扎巴達尼（Al-Zabadani）地區住著遜尼派居民，而伊德力卜（Idlib）的兩個村落則住著什葉派居民。據觀察指出，伊朗有意將這兩地區的居民互換。問題是，居民或居住地互換一事牽涉到敘利亞的內政和主權。有時伊朗確實會跳過阿薩德，逕自與其他對象交涉。由此可見，伊朗無視於敘利亞是主權獨立的國家，對阿薩德的權威也不太尊重。

以俄國的立場，在處理有關敘利亞的重大決策時，表面上是為了協助敘利亞解決問題，實際上則不允許伊朗越過俄國這關，任意插手敘利亞的內政。因此，俄國空襲敘利亞境內反政府勢力的控制區，不僅出於對阿薩德政權伸出援手，也帶有警告伊朗強出頭的行為的作用。

俄國無法容忍伊朗擴大影響力

第二點，我們應留意許多主要國家正向伊朗靠攏，而俄國意圖牽制此一國際形勢。2015年7月14日，各國在維也納簽署伊核協議限制伊朗核開發一案，伊朗與歐美的關係也隨之趨於明朗。相對地，此時俄國對烏克蘭及敘利亞問題採取軍事行動，不允許歐美主導和解，讓俄國權益受損。也就是說，普亭向伊朗強烈表示，絕不可以將敘利亞當做與美國交涉的王牌。

伊朗憑藉真主黨與伊朗革命衛隊的武力，勢力範圍已達黎巴嫩、伊拉克和波斯灣諸國等什葉派為主的區域。接下來，伊朗極可能串聯北方的什葉派國家——位於裏海西岸的產油國亞塞拜然，經高加索和中亞將什葉派勢力拓展到俄國境內。因此，普亭的強悍作為有意遏止伊朗滲透俄國境內穆斯林地區。

2015年11月，普亭訪問伊朗時曾表示同意在達吉斯坦共和國（俄羅斯聯邦國之一）的傑爾賓特開設什葉派學院，並在莫斯科設立伊斯蘭大學。這意味著什葉派在俄國境內的宗教事務及教育活動都必須得到俄國的同意與管理，再次顯示普亭不容許伊朗藉由軍事力量滲透俄國邊境聯邦國達吉斯坦的立場。

2015年10月7日，俄國裏海艦隊的四艘軍艦向敘利亞發射了26枚巡弋飛彈，其中四枚半途「掉落」在伊朗境內。雖然這起事件以誤射或不小心為由，其實很難對外界交代，但伊朗政府並無意將此事鬧大。伊朗的半官方媒體法爾斯新聞社與俄國政府口徑一致，否認飛彈落在伊朗境內的事實，並聲稱這是歐美的「心理戰」。

從19世紀俄國發動兩次戰爭占領伊朗領土，到1904年瓜分伊朗的《英俄條約》，以及20世紀蘇維埃軍兩次攻占伊朗北部的歷史來看，俄國和伊朗的關係有著晦暗與光榮的共同記憶，這位北方的鄰居也許是想讓伊朗意識到其不容被忽視。

相關書摘 ▶《伊斯蘭的悲劇》：「大寫的伊斯蘭教」有朝一日將被「小寫的伊斯蘭教」所取代

書籍介紹

本文摘錄自《伊斯蘭的悲劇：從中東歷史和地緣政治解讀中東複合危機》，遠足文化

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作者：山內昌之

譯者：張雅茹

一本讀懂中東伊斯蘭世界，通曉中東地緣政治

獲獎無數的伊斯蘭研究專家重要代表作

中東文明的發祥地阿拉伯半島與肥沃月灣，這兩處古希臘人和羅馬人口中的宜居之地「人境」，在當時是東西交通要道的商業樞紐，也是連結東西方的交會點。古伊斯蘭世界的人就是在這片銜接歐洲、中國與印度的「人境」中，發揮著文化觸媒的作用。從地理環境來看，這片商賈往來、適宜農耕的乾燥地帶富有風情，但也充滿爭端與動亂，為今日中東各國的紛爭埋下遠因。

在能源問題尚未出現的古代，中東就因地緣和宗教紛爭等因素而形成動盪不安的局面，到了現代更為嚴重。分屬遜尼派的沙烏地阿拉伯與什葉派的伊朗，長年來兩大宗派對立，與中東地區混亂的政局和利益交纏糾葛，是形成中東複合危機的關鍵因素。而近代阿拉伯半島與肥沃月灣發現原油、天然氣等地下能源，中東對國際政治與經濟的影響力日益提升，已然具備重要的戰略地位，另一方面也成為好戰分子活躍的舞台。

「昨日的敵人是今日的盟友。」這句中東諺語道出了詭譎多變的中東局勢。敘利亞內戰、伊斯蘭國的勢力、土耳其－伊朗－俄國的三角關係、流入歐洲的難民等問題層出不窮，目前中東一些失敗國家喪失了政治機能，當地與外國勢力紛紛趁機介入，拉扯其中。一連串動盪不安所構成的「中東複合危機」，最終將世人帶往何處？此刻我們所處的世界正經歷什麼樣的變化？起因為何？對於錯綜複雜的中東世界，我們應該如何理解？

Photo Credit:遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航