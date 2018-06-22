文：欣西亞

家裡只有一台電視機

還記得還在和Shane交往的時候，某一天我們討論到未來對婚姻的憧憬，他問我是否能想像和他一起生活的模樣？「當然呀！」我說。「嘩～是哦？那妳覺得那會是怎樣的一幅畫面？」他聽了頗興奮。「我們會養三隻狗一隻貓。下班的時候你坐在客廳看球賽，我會在房間追日劇……」「等等，為什麼妳會在房間追日劇？」他有些不解，「喔！因為我不喜歡看球賽啊，而你又聽不懂日文，也看不懂中文字幕，當然只能分開看電視囉。」沒觀察到他眼神中奇異的變化，我還接著說：「而且我覺得最好還要一人一個房間，這樣結婚後還能保有個人空間，滿好的！」我振振有詞。「所以妳憧憬的婚姻生活是各做各的事？」他的語氣充滿驚恐，最後做了結論：Cynthia, this is not the marriage I want.（欣西亞，這不是我想要的婚姻）。

婚後，Shane跟我說：那天聽妳這麼說，我真覺得這女人我不想娶了。可見他對我「憧憬」中的幸福婚姻有多麼驚嚇。事實上，關於看電視這件事，我爸媽就是這麼做的，欣爸總是在客廳看他喜歡的歷史劇，欣媽則在主臥室看她鍾愛的談話節目，兩人各自占據一方天地，誰也不干擾誰。欣西亞從小耳濡目染，所以覺得這就是婚姻生活，而相信不僅是我，許多台灣夫妻也無異議，甚至日復一日身體力行。有時難得大家同在客廳，電視終於也轉到同一台，結果，節目開著當背景音樂，老婆在逛網拍，老公則用手機在打電動……

但Shane的父母就不同了。首先，美國很多家具店都有在賣love seat情人座，顧名思義正好能坐兩個人，那是他爸媽的寶座，平時就你靠我我靠你、肩並肩塞在那張沙發裡看電視；Shane是這樣看著自己雙親長大的，理所當然認為這才是婚姻的一景。「問題是總會有想看自己節目的時候，那怎麼辦？」我舉手發問，他回：「那就把想看的節目錄下來，我先陪你看，等會兒你再陪我看。」這一點放大到夫妻相處，就是：你先陪我做我喜歡的事，我再陪你做你喜歡的事，輪流陪伴，感情才不會散。對於這場家庭背景和文化不同的交流，我們最後相視而笑。

婚後，為了能一起看電視，我們確實做了很大的努力。譬如：我會開日劇清單給Shane，讓他在網路上找英文字幕，然後選他能接受的類型和我一起追。在介紹喜愛的美劇或電影給我前，他會先找預告片給我看，喜歡就收看，不喜歡就謝謝再聯絡。

在不厭其煩試了很多次也打槍很多次之後，漸漸的，我們大致能掌握彼此愛看的節目類型，如：《黑鏡》（Black Mirror）、《嗜血判官》（Dexter）、《絕命毒師》（Breaking Bad）等，好節目和影集陪伴咱們夫妻倆度過好多甜蜜的時光。除此之外，他也希望我加入他唯一的興趣，就是觀看UFC拳擊賽，說真格的，有哪個女生會喜歡看MMA綜合格鬥？但Shane會特地選在週末夜晚，外帶異國美食、美式漢堡或辣雞翅配啤酒可樂，金牛座在美食美酒引誘下自然無法拒絕，雞翅才啃到一半就發現：「靠！螢幕裡兩個正在搏擊扭打的男人，肌肉線條怎麼這～麼～養～眼！」電影《侏羅紀公園》說：生命自會找到出路。於是，他看他的拳擊賽，我看選手們的美好身材，看久了，自然懂得比賽規則，也能和老公一起歡呼吶喊了（high five）。

還記得多年前娛樂圈藝人Selina鬧離婚的時候，前夫阿中曾說：「她是懂生活的美食旅遊達人，我是閒了就慌的務實工作狂，她愛看綜藝與戲劇節目，我鎖定新聞及體育頻道，慢慢地我們成了平行線……」這番話不但表達了他們當時的處境，也道出許多台灣人的夫妻生活。男女因為婚姻結合，兩個人就會有兩種個性，興趣也不盡相同。除了做愛，對彼此愛做的事不甚了解，了解了也不會參與，很多不是沒意願，只是沒想到。尤其，人人口中都說：「愛，就是讓他做喜歡的事！」乍聽之下很甜蜜，實際上是不努力，經營若是沒給力，婚姻最後也就使不上力。結論是見微知著，生活上的小細節才是決定勝負的關鍵，但它就是因為小所以容易被忽略，看似愈不重要的東西愈值得我們上心。

我家只有一台電視機，我們堅持一起看電視。

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書籍介紹

《好女人像毒藥，讓男人惹不起也戒不掉！：欣西亞一巴掌呼醒你之後的犀利愛情真言》，創意市集出版

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作者：欣西亞

No More Mr. Wrong!

別拚了命的愛，卻讓處境更難堪

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Photo Credit：創意市集

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航