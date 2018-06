文:欣西亞

家裡只有一台電視機

還記得還在和Shane交往的時候,某一天我們討論到未來對婚姻的憧憬,他問我是否能想像和他一起生活的模樣?「當然呀!」我說。「嘩~是哦?那妳覺得那會是怎樣的一幅畫面?」他聽了頗興奮。「我們會養三隻狗一隻貓。下班的時候你坐在客廳看球賽,我會在房間追日劇……」「等等,為什麼妳會在房間追日劇?」他有些不解,「喔!因為我不喜歡看球賽啊,而你又聽不懂日文,也看不懂中文字幕,當然只能分開看電視囉。」沒觀察到他眼神中奇異的變化,我還接著說:「而且我覺得最好還要一人一個房間,這樣結婚後還能保有個人空間,滿好的!」我振振有詞。「所以妳憧憬的婚姻生活是各做各的事?」他的語氣充滿驚恐,最後做了結論:Cynthia, this is not the marriage I want.(欣西亞,這不是我想要的婚姻)。

婚後,Shane跟我說:那天聽妳這麼說,我真覺得這女人我不想娶了。可見他對我「憧憬」中的幸福婚姻有多麼驚嚇。事實上,關於看電視這件事,我爸媽就是這麼做的,欣爸總是在客廳看他喜歡的歷史劇,欣媽則在主臥室看她鍾愛的談話節目,兩人各自占據一方天地,誰也不干擾誰。欣西亞從小耳濡目染,所以覺得這就是婚姻生活,而相信不僅是我,許多台灣夫妻也無異議,甚至日復一日身體力行。有時難得大家同在客廳,電視終於也轉到同一台,結果,節目開著當背景音樂,老婆在逛網拍,老公則用手機在打電動……

但Shane的父母就不同了。首先,美國很多家具店都有在賣love seat情人座,顧名思義正好能坐兩個人,那是他爸媽的寶座,平時就你靠我我靠你、肩並肩塞在那張沙發裡看電視;Shane是這樣看著自己雙親長大的,理所當然認為這才是婚姻的一景。「問題是總會有想看自己節目的時候,那怎麼辦?」我舉手發問,他回:「那就把想看的節目錄下來,我先陪你看,等會兒你再陪我看。」這一點放大到夫妻相處,就是:你先陪我做我喜歡的事,我再陪你做你喜歡的事,輪流陪伴,感情才不會散。對於這場家庭背景和文化不同的交流,我們最後相視而笑。

婚後,為了能一起看電視,我們確實做了很大的努力。譬如:我會開日劇清單給Shane,讓他在網路上找英文字幕,然後選他能接受的類型和我一起追。在介紹喜愛的美劇或電影給我前,他會先找預告片給我看,喜歡就收看,不喜歡就謝謝再聯絡。

在不厭其煩試了很多次也打槍很多次之後,漸漸的,我們大致能掌握彼此愛看的節目類型,如:《黑鏡》(Black Mirror)、《嗜血判官》(Dexter)、《絕命毒師》(Breaking Bad)等,好節目和影集陪伴咱們夫妻倆度過好多甜蜜的時光。除此之外,他也希望我加入他唯一的興趣,就是觀看UFC拳擊賽,說真格的,有哪個女生會喜歡看MMA綜合格鬥?但Shane會特地選在週末夜晚,外帶異國美食、美式漢堡或辣雞翅配啤酒可樂,金牛座在美食美酒引誘下自然無法拒絕,雞翅才啃到一半就發現:「靠!螢幕裡兩個正在搏擊扭打的男人,肌肉線條怎麼這~麼~養~眼!」電影《侏羅紀公園》說:生命自會找到出路。於是,他看他的拳擊賽,我看選手們的美好身材,看久了,自然懂得比賽規則,也能和老公一起歡呼吶喊了(high five)。

還記得多年前娛樂圈藝人Selina鬧離婚的時候,前夫阿中曾說:「她是懂生活的美食旅遊達人,我是閒了就慌的務實工作狂,她愛看綜藝與戲劇節目,我鎖定新聞及體育頻道,慢慢地我們成了平行線……」這番話不但表達了他們當時的處境,也道出許多台灣人的夫妻生活。男女因為婚姻結合,兩個人就會有兩種個性,興趣也不盡相同。除了做愛,對彼此愛做的事不甚了解,了解了也不會參與,很多不是沒意願,只是沒想到。尤其,人人口中都說:「愛,就是讓他做喜歡的事!」乍聽之下很甜蜜,實際上是不努力,經營若是沒給力,婚姻最後也就使不上力。結論是見微知著,生活上的小細節才是決定勝負的關鍵,但它就是因為小所以容易被忽略,看似愈不重要的東西愈值得我們上心。

我家只有一台電視機,我們堅持一起看電視。

