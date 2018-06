我和凱蒂佩芮的故事：2007年，在LA小酒吧幫帕妃暖場令大家不屑一顧的女生

文:欣西亞

停下腳步,你就不會遇到屬於自己的奇蹟——我和凱蒂.佩芮的故事

欣西亞左手手腕上戴著一支細細的金色手環,並非它的設計出眾,而是上面刻著的一句話:Even miracles take a little time.(奇蹟發生也需要時間)。每當覺得努力看不見回收,很想要放棄的時候,我就會拿這句話來提醒自己:很多時候,不是不(回)報,只是時機未到。人生的逆轉,很多時候是很難說的,而且往往不堅持到最後無法得知。如果將它濃縮成一場籃球賽就不難看穿;我們看過太多開場出師不利,最後竟用三分球追回平手,再奪得勝利的戰役,中途棄權或先行離場,便永遠都無法和勝利並肩而行。

大家都知道凱蒂.佩芮(Katy Perry),那是因為她紅了我們才曉得這個名字,但你可知道她沒沒無聞的時候,是付出多少努力?這個我和她的故事,要從二○○七那年說起。

二○○七年,我和Shane無意間得知日本帕妃合唱團(Puffy)將在LA開唱,當下便買了票,想一睹風采。演唱會七點開始,場地是個小小的酒吧,入場時間並無嚴格限制,觀眾也姍姍來遲,七點一到,場子還沒滿一半,大家期待的帕妃沒出來,倒是出來了兩位歌手,他們負責暖場;第一位是個男生,坐在高腳椅上自得其樂地撥弄著吉他,帶來幾首鄉村樂,沒唱到二十分鐘就下臺了。

第二位出場的,是個長相精緻的白人女生,她染著一頭黑髮,一上臺就對著台下三三兩兩觀眾們很熱情地大喊:「扣尼奇哇」(日語:こんにちは)然而,現場說話嘈雜聲依舊。時間已過七點半,有人不耐躁動,絲毫不給面子,開始大喊:Where is Puffy Ami Yumi ?不過這小女子可沒在尷尬的,她很有禮貌地說:「我知道你們大家都在期待帕妃,她們馬上就出場,但在那之前,請聽聽我的歌……」於是樂團開始演奏,節奏一下,女孩兒便一連帶來幾首輕快的歌曲,唱得是不難聽,但全場期待帕妃出場,因此並沒人特別在意。

我邊觀察周遭的反應邊幻想她的故事,想她是否花了很大功夫才爭取到這暖場的機會?為了這個機會,她可能準備了很久,搞不好還因此每天苦練到午夜也說不定,結果呢?我聽見身旁的人抱怨帕妃到底什麼時候要出來,抱怨歌手暖場浪費時間,我不得不佩服她的勇氣。為了夢想,只要有機會表現、只要能被看見,再怎樣不屬於自己的場子都得奮力一搏。

她一定很希望這個演唱會是她個人的,她也許在想自己到底要熬多久才會出頭?只可惜,我、經紀人,甚至連她自己都不知道答案。後來她演唱完畢,仍舊禮貌地說:「謝謝你們,我是凱蒂.佩芮,如果你們喜歡我的歌,可以跟我的經紀人拿免費EP。」緊接著帕妃的工作人員上場放置樂器,「YA! Puffy !」有人開始興奮地尖叫,好像在對她說:「OK!小姐,謝謝妳,妳可以閃了。」沒有人要拿什麼免費EP,沒有人和她索取簽名,沒有人跟她合照留念,she is nobody, who cares?

這是二○○七年十一月所發生的事。

然後,到了二○○八年年初,某一天當欣西亞正駕著車要去上班時,我從廣播聽到了一陣熟悉的旋律,然後,老天爺!我簡直不敢相信從DJ口中念出的名字:凱蒂.佩芮。

接下來她的歌曲一首接一首勢如破竹地占領每一個電臺頻道,然後她就從那天沒人在意的女孩變成人人為之瘋狂的Hollywood Superstar。不用說,她不但整個大紅,還紅得發紫!她是凱蒂.佩芮,當初幫帕妃暖場令大家不屑一顧的女生。今天呢?她在美國流行音樂的地位已經遠遠超過Puffy Ami Yumi。(然後,誰是Puffy Ami Yumi啊?)

「也許今天,我所站的舞台不屬於我,但是將來,我要讓每個舞台都變成我的場子!」我想,就這是所謂的凱蒂.佩芮精神。每當我想放棄自己夢想的時候,我就會想起那天賣力演唱的她。

人生,You never know……我們都不知道未來會發生什麼事。逆轉勝的點會發生在哪個時刻。但,如果停下腳步,你就永遠都不會遇到屬於自己的奇蹟。

