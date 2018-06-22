我和凱蒂佩芮的故事：2007年，在LA小酒吧幫帕妃暖場令大家不屑一顧的女生

文：欣西亞

停下腳步，你就不會遇到屬於自己的奇蹟——我和凱蒂．佩芮的故事

欣西亞左手手腕上戴著一支細細的金色手環，並非它的設計出眾，而是上面刻著的一句話：Even miracles take a little time.（奇蹟發生也需要時間）。每當覺得努力看不見回收，很想要放棄的時候，我就會拿這句話來提醒自己：很多時候，不是不（回）報，只是時機未到。人生的逆轉，很多時候是很難說的，而且往往不堅持到最後無法得知。如果將它濃縮成一場籃球賽就不難看穿；我們看過太多開場出師不利，最後竟用三分球追回平手，再奪得勝利的戰役，中途棄權或先行離場，便永遠都無法和勝利並肩而行。

大家都知道凱蒂．佩芮（Katy Perry），那是因為她紅了我們才曉得這個名字，但你可知道她沒沒無聞的時候，是付出多少努力？這個我和她的故事，要從二○○七那年說起。

二○○七年，我和Shane無意間得知日本帕妃合唱團（Puffy）將在LA開唱，當下便買了票，想一睹風采。演唱會七點開始，場地是個小小的酒吧，入場時間並無嚴格限制，觀眾也姍姍來遲，七點一到，場子還沒滿一半，大家期待的帕妃沒出來，倒是出來了兩位歌手，他們負責暖場；第一位是個男生，坐在高腳椅上自得其樂地撥弄著吉他，帶來幾首鄉村樂，沒唱到二十分鐘就下臺了。

第二位出場的，是個長相精緻的白人女生，她染著一頭黑髮，一上臺就對著台下三三兩兩觀眾們很熱情地大喊：「扣尼奇哇」（日語：こんにちは）然而，現場說話嘈雜聲依舊。時間已過七點半，有人不耐躁動，絲毫不給面子，開始大喊：Where is Puffy Ami Yumi ?不過這小女子可沒在尷尬的，她很有禮貌地說：「我知道你們大家都在期待帕妃，她們馬上就出場，但在那之前，請聽聽我的歌……」於是樂團開始演奏，節奏一下，女孩兒便一連帶來幾首輕快的歌曲，唱得是不難聽，但全場期待帕妃出場，因此並沒人特別在意。

我邊觀察周遭的反應邊幻想她的故事，想她是否花了很大功夫才爭取到這暖場的機會？為了這個機會，她可能準備了很久，搞不好還因此每天苦練到午夜也說不定，結果呢？我聽見身旁的人抱怨帕妃到底什麼時候要出來，抱怨歌手暖場浪費時間，我不得不佩服她的勇氣。為了夢想，只要有機會表現、只要能被看見，再怎樣不屬於自己的場子都得奮力一搏。

她一定很希望這個演唱會是她個人的，她也許在想自己到底要熬多久才會出頭？只可惜，我、經紀人，甚至連她自己都不知道答案。後來她演唱完畢，仍舊禮貌地說：「謝謝你們，我是凱蒂．佩芮，如果你們喜歡我的歌，可以跟我的經紀人拿免費EP。」緊接著帕妃的工作人員上場放置樂器，「YA! Puffy !」有人開始興奮地尖叫，好像在對她說：「OK！小姐，謝謝妳，妳可以閃了。」沒有人要拿什麼免費EP，沒有人和她索取簽名，沒有人跟她合照留念，she is nobody, who cares?

這是二○○七年十一月所發生的事。

然後，到了二○○八年年初，某一天當欣西亞正駕著車要去上班時，我從廣播聽到了一陣熟悉的旋律，然後，老天爺！我簡直不敢相信從DJ口中念出的名字：凱蒂．佩芮。

接下來她的歌曲一首接一首勢如破竹地占領每一個電臺頻道，然後她就從那天沒人在意的女孩變成人人為之瘋狂的Hollywood Superstar。不用說，她不但整個大紅，還紅得發紫！她是凱蒂．佩芮，當初幫帕妃暖場令大家不屑一顧的女生。今天呢？她在美國流行音樂的地位已經遠遠超過Puffy Ami Yumi。（然後，誰是Puffy Ami Yumi啊？）

「也許今天，我所站的舞台不屬於我，但是將來，我要讓每個舞台都變成我的場子！」我想，就這是所謂的凱蒂．佩芮精神。每當我想放棄自己夢想的時候，我就會想起那天賣力演唱的她。

人生，You never know……我們都不知道未來會發生什麼事。逆轉勝的點會發生在哪個時刻。但，如果停下腳步，你就永遠都不會遇到屬於自己的奇蹟。

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書籍介紹

《好女人像毒藥，讓男人惹不起也戒不掉！：欣西亞一巴掌呼醒你之後的犀利愛情真言》，創意市集出版

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作者：欣西亞

No More Mr. Wrong!

別拚了命的愛，卻讓處境更難堪

維持辛辣的熱門兩性議題，再逐步探討跨文化相處、婚姻與人生規劃。

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Photo Credit：創意市集

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航