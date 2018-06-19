窮人為什麼會做蠢事？笨蛋，重點在於「匱乏心態」

文：羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）

窮人為什麼會做蠢事

一個沒有貧窮的世界——這可能是歷史最悠久的烏托邦。不過，認真看待這個夢想的人都不免得面對幾個棘手的問題。窮人為什麼比較容易犯罪？窮人為什麼比較容易罹患肥胖症？窮人酗酒與吸毒的情形為什麼比較嚴重？簡言之，窮人為什麼會做出這麼多愚蠢的決定？

說得太嚴苛了嗎？也許。可是看看統計數字吧：窮人的借貸比別人多，儲蓄比別人少，抽菸比別人多，運動比別人少，喝酒比別人多，吃的食物也比較不健康。提供理財訓練課程，窮人一定不會去報名。窮人如果應徵工作，經常會寫出最糟的求職信，出席面試也經常穿著最不專業的服裝。

英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）曾經把貧窮稱為「人格缺陷」。儘管大多數的政治人物都不會說得這麼露骨，但這種認為貧窮的解決之道在於個人身上的觀點卻不罕見。從澳洲、英國、瑞典乃至美國，都存在著一種根深柢固的想法，認為貧窮是個人必須自行克服的問題。當然，政府可以提供誘因引導他們往正確的方向前進——藉由促進認知的政策、藉由懲罰，尤其是藉由教育。實際上，在對抗貧窮的戰爭中如果有一個受到公認的萬靈丹，那就是高中畢業證書（更好的是大專學位）。

可是真的只要這樣就夠了嗎？

要是窮人實際上沒有能力自助呢？要是所有的誘因、所有的資訊和教育都如水過鴨背般毫無作用呢？要是那些用意良善的引導實際上只會導致狀況變得更糟呢？

情境的力量

這些都是很嚴苛的問題，但提出這些問題的可不是隨便的一般人，而是普林斯頓大學心理學家夏菲爾（Eldar Shafir）。他與哈佛大學經濟學家穆蘭納珊（Sendhil Mullainathan）近來針對貧窮發表了一項革命性的新理論。這項理論的重點是？笨蛋，重點在於情境。

夏菲爾的野心非常大，他想要打造一整門新的科學領域：匱乏的科學。可是我們不是已經有這麼一門科學了嗎？經濟學？「我們經常聽到別人這麼說，」夏菲爾在阿姆斯特丹一家飯店和我會面的時候笑著說：「可是我的興趣在於匱乏的心理學，而這方面的研究卻是少得令人吃驚。」

在經濟學家眼中，匱乏是一切事物的核心要素——畢竟，就算是最富有的富豪也無法買下所有的東西。不過，匱乏的觀感卻不是無所不在。空白的時間表和行程爆滿的工作日感覺起來不一樣，而這可不只是一種無害的小小感受。匱乏會影響你的思考。人如果認為一件事物具有匱乏性，就會表現出不同的行為反應。

那件事物是什麼並不重要；不管感覺不夠的是時間、友誼，還是食物，一樣都會促成「匱乏心態」，而這種心態有其效益。體驗到匱乏感的人善於因應自己的短期問題。窮人在短期內量入為出的能力令人難以置信，就像工作過度的企業執行長能夠憑著意志力搞定一項交易一樣。

貧窮從不給人喘息的機會

儘管如此，「匱乏心態」的缺點卻超出效益。匱乏會促使你縮小目光，把注意力集中於眼前的欠缺、即將在五分鐘後開始的會議，或是明天必須繳付的帳單。長期觀點因此被拋出窗外。「匱乏會耗竭你的精力，」夏菲爾解釋道：「你會比較沒有能力專注於其他對你也具有重要性的事情。」

這種情形可以比擬為一部新電腦在同時執行著十個效能吃重的程式。這部電腦的速度會越來越慢，開始出錯，最後陷入當機——不是因為那部電腦不好，而是因為那部電腦必須同時做太多事情。窮人也有類似的問題。他們之所以做出愚蠢的決定，不是因為他們真的比較笨，而是因為他們生活在任何人都會做出愚蠢決定的情境裡。

像是晚餐吃什麼？以及我要怎麼撐過這個星期？這類問題，都會對一項重要能力造成負擔。夏菲爾與穆蘭納珊稱之為「心智頻寬」。「你如果想要了解窮人，就想像自己的心思放在別的地方，」他們寫道。「自制力感覺像是一項挑戰。你一再分心，也極易感到不安，而且這種情形每天都會發生。」就是因為這樣，所以匱乏——不論是時間還是金錢的匱乏——才會導致不明智的決定。

不過，生活忙碌與活在貧窮當中有一項關鍵的差異：貧窮從不給人喘息的機會。

相關書摘 ▶每週工時減少到15小時，你要如何填補無窮無盡的休閒時間？

書籍介紹

本文摘錄自《改變每個人的3個狂熱夢想：如果沒有人落在貧窮線以下、如果每個人一週工作15小時、如果可以扔掉護照與簽證。這些夢想為什麼是問題的解方，以及如何實踐。》，網路與書

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作者：羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）

譯者：陳信宏

所有進步都是這樣開始的。

我們如果要改變世界，就必須不切實際，不講道理，不可理喻。當初那些呼籲廢止奴隸制度、主張女性投票權以及同性婚姻的人也都曾經被貼上瘋子的標籤。不過，歷史終究證明了他們是對的。

在本書裡，荷蘭年輕的歷史學者羅格．布雷格曼也提出了三個看似天方夜譚的夢想：

1. 為每個人（不論貧富、年紀）制定一個能夠保證最低生活費用、無條件（沒有審查、無強制工作）的全民基本收入（Universal Basic Income）；

2. 將每週的工作時間縮短至15小時；

3. 開放國界，人們可以搬到他們想去的任何地方。

在貧富之間、在爛工作與美好工作之間的差距日趨擴大的今天，三個瘋狂夢想都是在談論個人、社會和世界資源的重分配。全民基本收入已經不只是夢想，而成為歐洲先進國家正在推行的社會實驗，成功的案例在本書裡比比皆是。面對當前世界的動盪與不公，政府或政黨也無法規畫我們的未來時，布雷格曼試圖引導讀者重新思考：成長是什麼？進步是什麼？或是這個更基本的問題：是什麼為人生賦予真正的價值？如果你不願被活埋於垃圾工作中，如果你要奪回人生自主權，如果你想看見一個沒有貧困、更公平的世界，卻不曉得該怎麼達到，那麼本書即是為你而寫。

本書在荷蘭造成巨大的影響，布雷格曼不僅在媒體上掀起了長久持續的辯論，也促成一場遍及全國的運動，致力於落實他的觀念。

烏托邦總是先從小處著手，藉由實驗緩慢改變世界。夢想能夠改變世界，不論是多麼荒唐的都有可能。不管你是清潔工還是科學家，每個人都可以將「不可能」的事情轉變成「不可避免」。這種情形過去發生過，未來也會再度發生。

Photo Credit:網路與書

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航