梁天琦︰我們確實有許多事應做而未做

（編按︰梁天琦上月被裁定煽惑暴動罪不成立，一項暴動罪成，另一項牽涉其他3名被告的暴動罪則未能達成有效裁決，昨日被法官判刑入獄6年，此文寫於判刑前。另外兩名被告盧建民及黃家駒分別被判入獄7年及3年半。）

文︰梁天琦

在我回港前，曾經讀過一篇關於近年香港移民傾向的報道，該調查反映漸多香港人移居海外，而年輕人當中，壓倒性大多數都考慮移民。與此同時，我也讀到某些權貴的言論，大概是呼籲香港青年如對社會現況不滿及對前景悲觀，大可選擇離開云云。我先後閱畢這兩篇新聞，心中充滿疑惑︰在香港這地方，我們正為下一代創造怎樣的環境？

去或留固然是許多人面臨的抉擇。但假使香港人，特別年輕一代，都不再留戀香港，退居其他地方，香港的未來也就從此有了定數。相反，我們只有紮根這遍土地，這裏才有改變的可能，香港也不再是座浮城。

當然，現實總是教人氣餒，我們都有各自的困難要面對。

自從審訊開始，時間便倒帶到兩年前的初一夜晚，時而放慢，時而停頓。我的世界再次與當晚接軌，並就此停滯，也相信會逗留好一陣子。

輾轉在囚四個月，日子不算太難過。我衷心感激每位到庭聽審及寫信給我的朋友。每當我想起我在法庭所見的畫面︰正前方的一眾辯護律師，公眾席上每張或熟悉或陌生的臉，每一個點頭、微笑、揮手……都增長了我的勇氣去面對一切。特別是你們的每一封信，都是我與高牆以外僅有的連繫，都使我內心無比溫暖。這種人與人之間的關懷，提醒了我因何從事政治。

生命能夠感染生命。我在準備作供時，嘗試追溯自己由初走到今天的足印，回想到我一路上遇見的人。由始至終，驅使我參與政治的，是對一個民主、自由香港的追尋。在追尋這個理想社會的過程中，我們看見不同的畫面，有着自身的體驗，也作出各自的判斷。不論我們如何做選擇，要令香港變成民主社會，在路上難免跌跌撞撞。來到今日，我不再奢求他人認同，只望他們有基本的理解——理解一個無法彰顯民意的政治制度會累積多少民憤，而一個失敗的政制改革又會掀起多少政治風波。既然我們在香港安身立命，她的安好與否，理應和我們息息相關；一個能夠充分反映社會意見民主政體，更應是我們共同的追求。

此時此刻，談及民主或是政制改革，也許有點陳腔濫調，又有如痴人說夢話。的而且確，在荒謬的現實面前，一切美好的宏願都顯得可笑。我無否定香港民主進程節節敗退的殘酷事實，我只是覺得在最壞的時代，人的責任也就更為重要。放眼當下，我們確實有許多事應做而未做。

但在一個群體中提出某種主張，群體中必然會出現支持和反對的意見，分歧會以不同的方式呈現。同樣道理，即使同以改變社會為己任，社會運動的參與者亦會因為各事的緩急輕重而有所分歧，甚或是分裂。在實現民主之前，也許我們必須先實踐民主，理解各種分歧，珍惜彼此的差異，並以此為凝聚更大力量的契機，只有獨裁才容不下其他的聲音。

從這幾年的風波，我重新學會了很多寫在紙上的道理。我要感謝所有遇上的人，特別是帶我來到世上的父母親。我想，就算窮此一生，都不夠報答父母親的恩情。但如果我能夠汲取今日的教訓，繼續為下一代的未來而奮鬥，相信父母也會為之高興。

2018年6月10日

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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