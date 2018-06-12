中國老大哥帶給你「人類命運共同體」

昨日，走過報攤，見到黨的喉舌由《大公報》、《文滙報》到《商報》，頭條一樣、字眼一樣，三位一體大合奏，報導上海合作組織峰會，宣揚習近平的寶貝「命運共同體」。



「人類命運共同體」一語已入憲，月月講日日講。作為人類一分子，我們要好好想想，這是一種什麼命運。



前陣子，一間來自香港、專門研究人臉辨識的公司，新一輪融資額打破人工智慧公司紀錄，創科界不少人拍手稱快，技術更提供予國內企業與政府使用，據說技術為行業翹楚，獨步全球。



任何技術，如飛機大炮原子彈，都是「術」；武功高強，可以救人、可以殺人。「術」可以做好事，也可以做壞事，端視乎誰掌握，用來做什麼，有沒有制衡。

《經濟學人》封面。

《經濟學人》最近以「監控國家」作封面故事，形容中國監控人民的技術已步向完美，全球政府與資訊科技業界亦很容易肆意搜集用家資料，威脅隱私與自由。

今天大街小巷滿怖天眼追蹤你每一步、電子支付又洞悉你消費習慣、買車票與上網聊天都實名制、手機監控則能掌握你的政治立場與社交生活；配合人臉辨識、人工智慧與大數據分析，老大哥開始以「社會信用系統」管到你生活的最細節。

photo credit: REUTERS/Stringer/達志影像

人臉辨識技術能協助警察破案，壞人無所遁形，但一個社會要安全，也應同時重視個人自由與隱私，正如《經濟學人》文章結尾所述：警察有理由查察公民，是為了他們安全；公民卻一定要監察警察，是為了自己的自由。



文章指，數碼世界中，要保障守法者的隱私、要規限個人資訊的使用及查閱、懲罰濫用者、並監督人工智慧發展。這一切，在民間力量被消滅、人民無力制衡、政府無法無天的中國，都是天方夜譚。權貴中人只為人臉辨識技術領先而拍掌，卻不見國家層面有保障隱私與防止濫用及供民間監察的機制。



中國各種監控人民的先進技術，更獲得其他專制政權垂青。中國模式輸出，蔑視自由人權，以國家安全為名全方位監控，以權為法再以法律服務權力；更看準人類貪圖安逸的共同弱點，在全球打造豐衣足食的豬圈。



老大哥權力無邊無際，傳說中的「全景監控」，已不是學術討論與科幻小說的情節。嶄新形式的權力已經誕生，這種「人類命運共同體」，不單是香港人的事、不單是中國人的事；若然眾人不去決定自己的命運，老大哥會代你決定。

本文原刊於明報《2047夜》，此為加長版，獲授權轉載。

責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎