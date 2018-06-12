千尋為何不殺死湯婆婆？宮崎駿介意被謠傳是「無臉男」—話說《神隱少女》（上）

為什麼美國人會看不懂《神隱少女》？

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

在眾多宮崎駿作品之中，《神隱少女》是自2001年公映後引發最多討論的一部，有人說它充滿諷刺資本主義社會的元素，有人說它深刻表達環境保育觀念，更惹火的是，有人說它涉嫌抄襲1997年的香港動畫《小倩》（這部分將會在下篇交代）。

不管討論圍繞的是上述那一點，也不管是否有所誤解，在在反映《神隱少女》動人的生命力，偶爾還會聽朋友說「近來又想重看一次」，像是享受豐富的盛宴，叫人回味無窮。稍後我們便會知道，除了一種觀點不適當之外，許多解讀《神隱少女》的看法，並沒有想像中矛盾，只是主次輕重有別。

什麼觀點「不適當」？就是由美國觀眾帶出來的疑問，他們搞不懂故事後半段的發展：

「（宮崎駿）當我在猶豫該不該在美國上映之時，曾經請他們的人來看這部動畫。結果他們都說看到一半時還看得懂。

但是，他們好像在看到女主角千尋從河神那兒得到一顆苦藥丸時，都以為千尋接下來應該會與湯婆婆（掌管湯屋的人）正面對戰才對，誰知道故事發展卻完全不是這麼回事，以致他們到最後就完全都看不懂了。」

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

美國人有這樣的困惑，也間接令宮崎駿好奇起來，動畫在香港、新加坡等東亞地區放映時，觀眾也會有這種反應嗎？然而，宮崎駿幾乎肯定日本人不會如此困惑，原因在於，日本向來受「多神教」世界觀的影響，美國人提問的思路，卻是典型的「一神教」世界觀，把事情看成正邪勢不兩立，是光明與黑暗之戰，總之不是你死便是我亡。

宮崎駿：一百人聚集，就有一百種正義

宮崎駿的解說，令筆者想起美國人特別熱愛《七龍珠》，沒怎麼說過看不懂故事搞什麼，的確，那個世界相對分明，很有正邪對決的味道：

宇宙存在強烈征服慾的邪惡勢力，正義的超級賽亞人只有不斷修練、超越自我，然後在戰鬥之中拯救地球。按照這個觀念，千尋應該像孫悟飯一般，她進入「湯屋」的艱苦磨練，像是悟飯走入「精神時光屋」修練，變得強壯之後，事情「自然」推向一場正邪大戰，既然悟飯最終殺死了賽魯，那麼，千尋好應該回頭消滅湯婆婆。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

在宮崎駿眼中，世界往往是多元並存，並非凡遇上不滿便可一廂情願去消滅它，變回合符自己心意的單一世界；更重要是，世事終究沒所謂這一邊絕對正義，那一邊絕對邪惡，人心也會隨經歷轉化：

「我覺得所謂的正義是，當有一百人聚集時，就有一百種正義。」

實質上，《神隱少女》的世界觀是繼承自《龍貓》、《魔法公主》的變奏，世間存在林林總總不同的事物，有時真實與虛幻難以辨清，主角在過著看似平淡無事的生活，一次機緣巧合遇上陌生又奇異的世界，經歷它的一切，從而留下生命中的回憶與改變，問題是我們到底從經歷之中得著什麼。

是真是假？宮崎駿有意借《神隱少女》諷刺資本主義社會？

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

相信不少人聽過一種很合乎我們直覺的看法，就是：

宮崎駿「意圖」透過千尋的見聞，諷刺資本主義消費社會，所有人在湯屋中迷失自我，苟且過活。動畫裏，一開始是因為千尋的父母自以為有信用卡，多少錢也能付，不問價錢，想也不想便吃了店裏美食，於是受詛咒變成豬，連累千尋獨自誤闖神怪湯屋。

進入湯屋之後，發現不論是人或青蛙等，都在湯婆婆經營的浴池娛樂場所工作，他們見錢開眼，不問工作賺錢的意義，千尋為求生存加入必須出賣自己的名字「荻野千尋」，後來發現白龍先生也是因為忘記了名字，又著迷於湯婆婆的魔法，便留下來為她賣命；小玲易心軟亦貪小便宜，平日賺錢是為了多吃著名美食；一眾青蛙更是逐利無比，奉迎客人如奴才。在這樣的世界，誰都像失去了自我。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

更誇張的是，那些八百萬神靈竟然迷醉浸浴享受，河神亦因為人間污染太過，被迫光顧湯屋洗身。這些事情加起來，不就是要嚴厲控訴毀掉自我、破壞環境的「萬惡」消費社會嗎？

只是，這樣的解讀既有對的部分，也有不對的部分，為什麼？

劇情實際需要：千尋父母「變豬」、青蛙嗜財如命

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

就好像千尋父母變豬這件事，首先，宮崎駿向來厭惡日本父母常伴孩子左右，妨礙小孩身心發展；另外，是出於劇情需要，必須令他們變成豬：「因為他們（父母）會阻礙女主角千尋的行動，⋯⋯小孩是無法發揮自身力量的。⋯⋯我把他們變成豬並不是為了嘲諷。」

宮崎駿認為借用豬的形象，是很合符社會現狀，人人都有那些父母的飲食消費行徑，你有、我有、大家都有，沒什麼大不了的，不是刻意要諷刺什麼，他希望建構湯屋世界的同時，能夠連接我們真實生活的聯想，有種虛實交織的感覺；更重要是那些有機會擺脫父母的小孩，才有可能自行闖蕩這世界。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

這樣的原意，一如那些看似貪錢青蛙角色：

「我覺得我們的日常生活就像青蛙或蛞蝓那樣。包括我在內，都跟那個老是愛挑剔的青蛙很像啊。⋯⋯因為如果缺乏某種程度的現實感就會顯得無趣啊。不過，我可不是為了要諷刺或嘲諷現實才製作這部作品。」

他的大意就是，現實世界「總會出現」各類型的人物，是很平常的一件事，一旦要將這種印象轉移至另一個奇異世界，有需要借用一些形象方便泛起感覺（正如古今也有貪吃、貪財的人，不是現代社會獨有）。

湯婆婆不是邪惡勢力、白龍並未喪失靈魂

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

又譬如，湯婆婆看似是湯屋的邪惡勢力，實際她只是象徵現實社會某些威權階級，透過使用魔法、經營浴場維持生活秩序，「奪取姓名」就是一種掌控他人的方式，但是，湯婆婆正如不少追逐事業和利益的工作狂一樣，也是個有血有肉的人，離開繁重的工作之後，她全心全意照顧親人「寶寶」，像真實世界之中，有些人踏進家門就會變成慈祥的父母，外邊的不擇手段，只是出於適應社會的結果。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

甚至連白龍亦不是打從一開始就自甘墮落，甘願服從湯婆婆的指示。他從來記不起自己的名字，談不上由簽約起便出賣自我，嚴格而言，他是一邊做交易換取魔法，一邊私下尋求真相，所以當他遇見千尋的時候，將心比心，設法保存千尋的意志，叮囑她千萬不要忘記自己的名字，白龍心眼明透，是個靈活變通的人，平日努力隱藏自己，期盼有一天找到真我。這位勇於內在尋求真我，必要時又願意犧牲的人，儼如塵世間成熟的智者、心靈伴侶。說白龍跟其他人一樣，被湯屋的世界吞噬，可謂言過其實。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

可見，每個角色交織起來的寓意和脈絡，都是理解與呈現現實世界尋常的一切，雖有一定影射，卻不宜簡化成諷刺消費社會扼殺盡所有人的靈魂。

不錯，河神因為人類污染變成「腐爛神」的部分，宮崎駿確是要反映一些保育價值，不過，相似的感想源出自《風之谷》時期，回顧他在70年代參與潔淨柳瀨川的體驗，這次把它再投射多一次而已。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

一般而言，宮崎駿偶爾會對消費社會抱怨，自有其心情複雜矛盾之處，曾坦言自己亦無可避免享受著一些現代社會的繁華，不管是飲食或科技文化（如日本鮪魚的美味），只盼能活出一種微妙又平衡的分寸。若說諷刺的話，總是有一點點的，問題是歷來的作品「落手」的輕重有別。

宮崎駿透過《神隱少女》的故事，主要是「描繪、呈現」我們面對的現實世界，不是為了批判這個世界，大可先接受它的存在，再從經歷中喚醒鬥志，用怎樣的心態面對世界才是最重要，能否改變是後話；遠多於控訴和諷刺它。

一切源起，是為了講述10歲「小屁孩」的成長故事

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

始終，穿透整部《神隱少女》的主軸，是緊扣平凡的小女孩千尋，如何面對多元又多變的世界，從經歷之中學懂應變和成長。故事裏千尋一出場的時候，就是日本社會10歲左右的「小屁孩」，態度散漫、遇事畏縮，又經常向父母耍臭臉，父親雀躍轉告一聲：「這是你的新學校啊」，她才敷衍給予些許反應：

「在製作這部電影的過程中，我逐漸明瞭所謂的十歲左右的女孩們，其實比我們大人所想的要難搞多了。她們很清楚在搬家時，只要自己開心父親就會跟著開心，於是便想著：那就讓他開心一下好了⋯⋯真是難搞。」

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

又即使「小屁孩」如何難搞，只要仍藏有不被他人吞噬的頑強氣質，依然能夠藉著自我勉勵的方式，生存下來再見機應變。是故，宮崎駿很重視千尋咬緊牙關忍受恐懼，死命也要大喊：「請你允許我在這裏工作！」這就是語言的力量，這就是自我勉勵的力量。

有了這種力量，事後儘管有忍不住痛哭的時候，還是可以一再振作過來，行有餘力甚或會報答曾幫過自己的人。

總之，從一個「小屁孩」隨著置身湯屋的歷練，處事變得堅強、重情和踏實，就是吉卜力團隊由始至終不變的立足點，希望小孩子們能夠代入處境，相信自己也跟千尋一樣，可以面對多變又複雜的世界，克服許多困難。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

宮崎駿常有種為下一代擔憂的危機感，父母不懂教導下一代，胡亂找些教育指南依從，學校制度又過於僵化，小孩子彷彿遭四面圍困，從沒有大人放手讓他們自行冒險。

這樣造就了一代純真卻脆弱的年輕人，大人難辭其咎；他相信，只要製造機會不多管閒事，孩子成長中保存了朝氣活力，日後在大自然、社會自會設法解決時代問題，尤其每一代人的處境只有他們能清楚，有應變環境的意志，人類才有希望可言。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

這是宮崎駿把《神隱少女》獻給10歲小孩最大的心意。大概，正是這個原因，宮崎駿才會說千尋與無臉男共同坐電車的一幕，是全劇的高潮，因為這是千尋挺過了大小患難之後，可以默默地享受平靜的片刻，可以灑脫地活在當下享受生存；有些人靈光一閃的覺悟，往往就在這種片刻寧定的時光。

作品其餘的價值反思，都是內容附帶的「點綴」；甚至連我們感覺很重要的角色—「白龍」、「無臉男」，同樣只是為了襯托千尋、推進故事而誕生，後期為求劇本完整和生動起見，才圓滿這些角色。

無臉男、白龍角色感覺佔重，是巧合中的巧合

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

不過，「無臉男」這個角色寓意被「誇大」到一個地步，宮崎駿言談之間顯得有些介懷。事緣製作人趁他不在工作室的時候，就跟別人說無臉男「就是宮崎駿先生的分身」，弄得人人信以為真，然後再傳出去。

其實真相是，宮崎駿在製作至中途的時候，發現要交代角色互動直至結局，會把片長延至三個小時，他正為此苦惱之際，發現前段有一幕畫面，是純粹站在橋上未有多加發揮的無臉男，於是，便利用無臉男加快千尋的冒險歷程，又不會干擾到其他角色，才有了他為求靠近千尋，隨後大肆破壞的情節，終於「拖順」了後半部分的橋段。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

宮崎駿坦言並不是刻意借無臉男諷刺當今的年輕人，既然用上了「無臉」面具，毫無表情可言，摸不清他在想什麼，就索性看成是那些缺乏自我、寂寞、「拚命想和別人黏在一起的人」，大概，人人內心也有一些無臉男的影子。可見，他多番解說，就是要一次過撇清「無臉男是宮崎駿的身分」等謠言。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

至於白龍呢？只能說，再一次是劇情需要，原本故事未指定要有這位俊美男角：

「我剛開始完全沒有這種打算。只是，角色既然有女那就應該要有男，有男的話就應該有女。這個世界原本就是男女組合而成呀，只是我覺得女主角既然長得不出色，那假如沒有英俊的美少年來幫襯一下的話，似乎顯得無趣。」

問題是，一旦宮崎駿認為這角色變得有需要，就盡可能使之融入故事，創作者不能隨意和單調視之，於是，不論是白龍抑或無臉男，他們隨著跟千尋的關係，亦開始流露更多情感。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

確實，宮崎駿由各色配角，乃至場景的刻畫，結合團隊耗用龐大的心思，內容豐富令人感受深刻，自有種種觸動心思的部分，牽動諸般共鳴。

遺憾在動畫接近尾聲時，有些非常微小的瑕疵。因為宮崎駿特意在中後段，塑造千尋的神態愈來愈堅毅不屈，可是，當千尋歷盡患難之後，走出黑暗隧道時，還是有小動作緊緊依偎在母親的手臂，未有貫徹心路歷程。而錢婆婆遺留給千尋的頭飾，亦未見鋪排更好的發酵，算是一點未能圓滿之處。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

總體來說，《神隱少女》在劇本和畫面質素，都遠遠超越了同樣講述「個人成長」的《魔女宅急變》，亦擴濶了《龍貓》那種神人界別交疊的框架，雖然未必是每個人最喜歡的一部作品，但它在國際上被譽為吉卜力工作室顛峰之作，絕對當之無愧。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

延伸閱讀：

參考資料：

杉田俊介著：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》（宮崎駿論：神々と子どもたちの物語），臺北市，典藏藝術家庭出版》，2017年，8月。

宮崎駿著：《折返點（1997~2008）》，臺北市：台灣東販，2010年，12月。

宮崎駿：《出發點（1979－1996）》，台灣東販，2006年1月。

核稿編輯：周雪君