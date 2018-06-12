「川金會」後簽署了四大協議，川普：我們發展出一個特殊關係

美國總統川普今（12）日與北韓領袖金正恩歷史性峰會，兩人會後簽署文件。川普表示，雙方簽署的是一份重要、全面的文件。他還表示會邀金正恩造訪白宮，兩人還會再見面。

美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名美方官員指出，兩國領袖簽署一份協議，以承認峰會進展及承諾繼續維持當前這樣的氣勢。

法新社則以快訊報導，金正恩在兩國聯合文件裡允諾讓朝鮮半島「徹底非核化」。

新加坡海峽時報報導，川普與金正恩簽完文件後說：「我們發展出一個特殊的關係。」他並表示，兩人會談遠比任何人所能預期的都好。當被問到非核化時，川普則說「我們會很快啟動這個進程」。

金正恩則說：「今天我們進行了歷史性會面，超越過去的歷史並將著手一個新開始。我們將簽署一份歷史性協議，世界將看到一個重大改變。我想對川普先生讓這一切能夠發生，表達感謝。」

在兩人簽完文件步出會議室後，川普還問：「金先生，你會想來華盛頓嗎？」在回應媒體提問兩人會否再次見面時，川普說：「我們還會再碰面，會見很多次。」他說兩人自從上午歷史性的首度握手那一刻起，就都從對方身上學到很多。

川普在簽完文件後告訴媒體：「我們從對方身上學到很多…他是個極富才幹的人，我也了解到他非常愛自己的國家。」他還形容金正恩是個「非常值得欽佩、非常聰明的談判者」。

「海峽時報」報導，文件列出4大要點：

美國和北韓承諾建立新的美國-朝鮮民主主義人民共和國關係，符合兩國人民對和平與繁榮的渴望。 兩國將共同努力，在朝鮮半島建立持久和穩定的和平政權。 北韓重申遵守2018年4月27日「板門店宣言」，承諾朝向朝鮮半島完全非核化努力。 美國和北韓承諾致力尋回戰俘與作戰失蹤官兵遺骸，並立即送回已確認身分者的遺骸。

川普一個小時記者會讓記者問到飽：肯定會談成果豐碩

川普在台灣時間4點15分開始進行記者會，《聯合新聞網》報導，在記者會中，川普首先感謝新加坡總理李顯龍的招待、南韓總統文在寅的推動此次會面，還提到感謝日本首相安倍、中國國家主席習近平的協助，且特別感謝北韓領導人金正恩，證明真正的改變是可能的。

川普說，他與金正恩的會談「真誠、直接、成果豐碩」，這是過去美國歷屆總統未曾開展之事。金正恩告訴川普，北韓已摧毀一個大型飛彈引擎測試場。川普說，此事早該實現，任何人都能發動戰爭，但只有最有勇氣的人才能締造和平。

在面對記者提問時，川普也被問到他對金正恩的看法，川普稱讚金正恩「極有天份」，金正恩在26歲就接班國家領導人，「且不屈不撓治國」。川普還說，他「信任」金正恩，他有信心，金正恩會落實川金兩人簽署的聲明。川普也表示已邀請金正恩訪華盛頓，金已接受，「接下來會找到一個適當時間」。至於川普是否會到平壤拜訪金正恩？川普則表示有這可能，但未來會尋找適當的時間和機會。

《蘋果日報》報導，哥倫比亞廣播公司（CBS）白宮記者克諾勒（Mark Knoller）也指，這是川普任內第二長的記者會，侃侃而談了1小時5分鐘，去年2月26日記者會進行了1小時17分鐘。

「制裁」將會在核武完全移除後取消

不過川普也說，在核武被完全移除之前，各項制裁仍將實施。他說，光明的未來即將到來，這是許多人說不會發生之事。

有關美國取消制裁的時間表，川普承認，就科學上來說，要完全去核需要很長一段時間，但「一旦你開始那個進程，就意味差不多達成了」。他還說，這項程序「很快」就會開始，而各項制裁會在「我們確定核武不再是個因素」時取消。

對於許多媒體都質疑，「北韓這次說好的會不會又是說說而已」並提出前美國總統柯林頓過去談判的先例，川普則再三表示，他相信這次會不一樣，他已經從會談過程中充分感覺到北韓的誠意，包括北韓已經七個月都沒有試射飛彈和做核武測試，甚至摧毀了他們的核武試驗場。



川普表示，他對於看別人到底是「說說而已」還是認真的這件事情是很在行的，他和金正恩談話的過程中，他感覺得出來金正恩是認真和他談，他相信金正恩會把握這個機會，為北韓的人民帶來更好的未來，另外川普也說，會談中兩個人也提到會用不同方法來證實北韓的去核，包括會派不同的國際人士去北韓檢查，當然也會建立互信，他們過去不斷為了這件事情而努力，現在他有信心。



有記者詢問川普何來的信心，川普則回答，金正恩在和他談話的過程中有提到，北韓過去走了發展核武的這條路，然而最後結果並不是很好，花了非常多錢，但後來沒有真的有什麼成果。金正恩也告訴他，他們過去不曾遇過哪位美國總統讓他們有此信心，川普認為，「金正恩做這件事情的意願甚至比我更大」，川普也說，雖然他和金正恩只認識了一下，但是他相信這個新團隊和新關係，都是認真要做「去核」這件事。

Photo Credit: AP/ 達志影像

人權議題？川普：金正恩一口答應運回遺體

記者會當中，也有媒體詢問兩人是否有討論到人權議題，川普表示，他在過去收到了數不清的電話跟信件，許多人向他表達希望他們的親人、父親的遺體可以從北韓運送回國，因此他今天就有問到金正恩，可不可以把戰俘遺體送回來？金正恩則一口答應。

川普表示，就連之前他還在打選戰的時候，都有人曾針對這個議題問他，他當時都都回答，美國和北韓的關係不好，但現在關係變好了，他一問金正恩就很快就答應了，目前至少有六千個遺體還在北韓，都會被帶回來，這議題對很多人來說非常重要。

至於會談中是否有談到其他人權議題？川普則並未正面回答，只說他相信金正恩是個會做好事情的人，這次有討論到但並非重點，未來會繼續討論。

川普：將停止美韓聯合軍演

媒體問到川普會做哪些事情時，川普則回答，像是模擬戰鬥、軍事演習，這些事情其實都花很多錢，雖然南韓也有幫忙出，比例分攤也可以再討論，但是過去花很多錢在這上面，光是要把關島的軍機飛到南韓，就要花六個半小時，過去這些事情花了太多人力物力和時間，而且說實話，川普也認為這些軍演「很挑釁人」。

川普說，現在他們和南韓有新的協議，他們和不同國家都必須要重新討論，而目前美國正在與北韓進行全面談判，他也認為，在這個時候，再舉行軍演，是不合適的。

《中廣新聞網》報導，北韓長期以來，對於「美韓聯合軍事演習」，就極表不滿，認為它對北韓來說，極具挑釁性，北韓上個月，就是因為美韓軍演，而取消了南北高層會晤。此外，中國方面也宣稱，解決朝鮮半島核武危機，應該採取「雙暫停」機制，也就是北韓暫停發展核武，美國暫停與南韓進行聯合軍演，雙方各退一步，緩解緊張局勢。而這次川普顯然採納了中方與北韓的要求。因此也可以說，川普決定停止美韓聯合軍演，是中國與北韓的重大勝利。

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核稿編輯：羊正鈺