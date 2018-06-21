美國六代禮儀師：一個人永遠不可能做好看見嬰兒遺體的心理準備

文：卡利伯．懷爾德（Caleb Wilde）

在黑暗中尋找上帝

有兩個經驗鞏固了我的死亡負面論述（我將在本章討論其中一個，另一個留在下一章），這兩個經驗在我的青少年與高中畢業後的歲月中，產生了骨牌效應。第一個經驗發生在我念高中的時候，我開始利用暑假在葬儀社打工，多賺一點零用錢滿足看書的習慣。

我被叫去醫院，他們說不用開靈車或貨卡，所以我開了自己那輛一九八六年龐蒂克6000轎車（Pontiac 6000）。這是我第一次使用所謂的「棕箱」（brown box）。棕箱長七十六公分，寬四十五公分，內襯絨布，看起來像個不起眼的工具箱，表面有幾處刮痕，畢竟已用了五十幾年，歷經兩個世代。我帶著棕箱走進醫院時，沒人知道我要做什麼。本來就不該有人知道，也沒人想要知道。棕箱是我們用來運送嬰兒遺體的工具。

從醫院回家的路上，我想著那個小小的棕色箱子。躺在裡面的小嬰兒曾經背負人類最大的希望與恐懼。我想到棕箱盛裝著人類最大的熱情、最大的喜悅、對未來的希望以及上帝製造的奇蹟。但於此同時，棕箱也盛裝著一股動力，使我們的頭腦提出最深刻的問題，使我們流出最煎熬的眼淚，使我們感受到最深沉的痛苦。這個小小的箱子裡裝了這麼多東西。

我把小小的嬰兒遺體從棕箱裡抱出來，放在殮房的工作檯上。這是我第一次從醫院接回嬰兒遺體，陶瓷娃娃般冰冷的皮膚，小小身軀躺在舖了磁磚的老舊工作檯上，空氣裡充滿那種消毒過的氣味，來自防腐藥劑以及用漂白水洗過的地板。這情景依然刻印在我的記憶裡。我沒有做好面對這種畫面的心理準備。我想，一個人永遠不可能做好看見嬰兒遺體的心理準備。或許正因如此，它才會在我的生命裡留下無法抹去的印記。

我們下葬的嬰兒，大部分都死於某種先天缺陷。但是這個小嬰兒是被薄荷糖的塑膠包裝紙噎死的。他的父母辦了一場耶誕晚會，應該是有人吃了一顆薄荷糖掩蓋蝦子或魔鬼蛋在嘴裡留下的氣味，卻不小心把包裝紙丟在地上。隔天早上父母忙著打掃家裡時，孩子撿到包裝紙塞進了嘴裡……對這家人來說，這是一個悲痛的耶誕節。

諸如此類的案例，在殯葬業者的家裡成了活生生的寓言故事。小時候，外公總是看準時機，說出許多能把小孩嚇得屁滾尿流的故事。

「卡利伯，不要那樣靠在椅背上。我埋葬過一個孩子，就是像你那樣向後靠，結果摔斷了脖子。」

「遵命，外公。」我把椅子調正，對準廚房的那台小電視，四隻椅腳穩穩站在地上。

還有一次，我們一坐上他那輛大大的銀色林肯大陸轎車（Lincoln Continental），他就告訴我們：「頭枕的高度一定要跟你的頭一樣高。如果碰到車禍，真的能救你一命，不然下場就會跟可憐的傑若．韓德森（Gerald Henderson）一樣。」

我數不清他說了多少次：「我們每次收到驗過屍的遺體時，一看到黑色的肺就知道這個人生前抽菸。所以千萬不要抽菸，不然你的肺一定會變黑。」祖父跟外公都成功戒掉了雪茄，因此覺得自己可以理直氣壯地告誡孫子「癌棒」（cancer sticks，意指香菸或雪茄）有多可怕。現在我也累積了許多幫驗過屍的遺體防腐的經驗，包括吸菸者，但至今還沒看過「黑色的肺」，所以我認為他們是為了不讓我抽菸而故意嚇唬我。

禮儀師的孩子小時候可能都聽過不少諸如此類的悲慘故事，這或許足以說明，為什麼有這麼多禮儀師的孩子都不愛冒險，老是焦慮不安。也許正因如此，以家族型態經營的葬儀社可以代代相傳（不像其他行業的家族事業），因為他們的孩子不敢走入外面的瘋狂世界，以免提早碰到悲慘又可怕的人生終點。乖乖地待在死亡附近，好過走出去卻被死亡殺個措手不及。

這些慘死的案例，也可以解釋為什麼有這麼多禮儀師相信死亡負面論述，儘管我們也看過許多善終的例子。我們很難注意到那些正常的善終故事，因為慘死的故事占據我們的腦海，重新定義我們的死亡觀，也重新定義我們對自己、對世界、對上帝的看法。

回到工作檯上的嬰兒遺體……由於上帝在我的人生裡扮演重要角色，我不禁納悶，充滿慈悲與關愛的上帝怎麼會允許這種事情發生。上帝的愛似乎沒有強大到可以拯救這個孩子的性命。要是當時我在這孩子身邊，一定會把包裝紙撿起來，或是從他嘴裡挖出來。可是，這個充滿力量、無所不在、充滿愛的上帝什麼也沒做。我懷疑上帝可能不存在，這個令人不安的想法曾經次出現在我心中。但是這個想法令人不安的程度，遠遠不及上帝確實存在，只是祂毫不在乎或純粹邪惡。

我們一邊在這個時而艱難的複雜世界裡摸索，一邊懷抱著信仰。隨著年齡漸增，我們必須接受那個與邪惡有關的問題，也必須努力想通這一切。如果上帝要在我的生命中保有一席之地，我就必須重塑祂的形象，祂不該是一個能夠阻止悲劇卻選擇袖手旁觀的上帝。

想要重塑上帝的形象，有一種比較常見的方式，那就是重新定義上帝的力量；我發現這是最容易接受的說法。新定義是：為了繼續相信上帝就是愛，我們說上帝在創造人類的時候自願限縮了自己的力量，所以祂的力量受到限制。如此一來，上帝就毋須為人世間的邪惡負責，因為造成邪惡的不是上帝，而且上帝也無法強行出手干預。

上帝選擇限縮自己的力量，創造了你我；做為生物的我們不但有能力違抗上帝的旨意，也能創造屬於自己的小世界，而在這些小世界裡，上帝愛的意志沒有獲得實現。

邪惡與苦難從來就不是刻意而為的結果。這世界也不符合上帝的意圖。就連廣為流傳的《主禱文》（Lord’s Prayer）都請求天父的國降臨，如同行在天上，這意味著人世不完全是神的旨意。意外確實會發生，而且有時會造成致命的結果。這具嬰兒遺體之所以躺在工作檯上完全是出於意外，不是因為神的計畫，也不是因為「上帝想要一個天使」。

如此想來，如果上帝力量有限，那麼讓世界變得更好就是我們（上帝子民）的責任，我們要幫助世人擁抱生命、向慈愛的神求助。邪惡可以靠我的善行來解決。藉由我充滿愛的行為，就能用上帝之愛消滅邪惡。我是良善的創造者。我可以用我的言語，把良善化為現實。或許，只是或許，我的愛與善行能帶領其他人接近上帝，並且讓世界變成一個更有愛的地方。

以上帝之名助人，成了我正面應對的方法，而且隨著我逐漸深入思考這種應對方式，它也一點一滴地變得更加複雜。我希望我能說，光用善行就能處理悲劇造成的心理矛盾；但是，在葬儀社看到悲劇發生在如此年幼的孩子身上，像某種創傷後壓力症候群（PTSD）一樣逐漸侵蝕我的良善，最後甚至使我對這世界的良善感到絕望。

相關書摘 ►美國六代禮儀師：你們想親自幫最愛的人穿上喪服嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《死，打碎我們，還是打開我們？：生死交界六代送行者，最真摯的心靈告解與生命體悟》，商業周刊出版

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作者：卡利伯．懷爾德（Caleb Wilde）

譯者：駱香潔

美國六代禮儀師暨殯葬界的文化人類學家

第一手接觸死亡、透析人性的現場觀察手札

有人說生者屬晝，逝者屬夜

送行者不分晝夜，站在生死交界

為逝者留下最美瞬間

與生者同享喜怒傷悲

因被死亡打碎的人而悲

因被死亡打開的心而喜

或許，更能看清人生最重要的事

「在父親家族，我是第六代禮儀師；在母親家族，我算是第五代。我應可自稱為血統純正的禮儀師 ，身上流著合計九代的殯葬業血液。就我所知，像我這樣的人，只有我一個。」──卡利伯・懷爾德

大體的運送、防腐、裝扮、入殮、火化、清洗殮房……身為禮儀師的作者，日復一日重複上述過程，處理並送走一個個截然不同、獨一無二的「人生終點」。他原本加入家族葬儀事業只為餬口飯吃，又因「太習慣與接近死亡」而罹患憂鬱症，然而，一次在葬禮現場休克倒下，讓他得用全新心態去面對「身後事」這一行。

在數千葬禮現場看盡善終與非善終、人性美好與不堪後，他體悟到「死亡如泥土、一花一天堂」，人間處處皆有微小天堂——美好與良善；一邊做著死亡這門生意，一邊挖掘出死亡帶來的正面價值：

一所全體醫護工作人員列隊「歡送」往生者的安養院

一個躺在過世父親身旁，痛哭掙扎、怎麼拉都拉不走的女兒

一名毒蟲的葬禮上，始終微笑的母親與痛哭的摯友

一名具60年大體美容技術的禮儀師，拚老命替癌逝女童「恢復」生前健康模樣

人類永遠不可能馴服死亡與臨終。在生命中的某些時刻，我們都「必然」會直面死亡、接近臨終。重點就在於，我們會選擇逃避，或是擁抱人生這些「必然」？以及，死亡終將打碎我們，還是「打開」我們？

死亡足以砸碎井然有序的生活，卻也可能打開一個人的心，知曉如何面對人生無常。

時間，不會癒合傷口。

哀悼不是一種病，哀悼很健康，完全不需要結束，因為悲傷永遠都在，根本無須壓抑。

死，就像那個明明沒人問、卻老愛劇透的討厭鬼。我們都知道故事的結局，但定義我們的不是結局，而是如何活出自己的故事。

死亡是黑暗，也是光明，黑暗與光明可以製造出繽紛的彩虹，有各式各樣的色澤、濃淡、色調與明暗。彩虹之美深植於風暴之中，只可惜我們看不見。

死亡DNA擁有的美麗基因，不是超級名模那種美，而是一種奮鬥與強韌之美。這種美終將帶來各式各樣的成長。

死的聲音是寂靜。擁抱這種寂靜，就能夠接受死亡。讓我們擁抱寂靜，不要無謂地填補寂靜。

我們所認識的最美好的人，是那些經歷過挫敗、痛苦、掙扎、失去並且在深淵中找到出口的人……美好的人，不會憑空出現；美好的人，是苦難淬煉出來的。

Photo Credit: 商業周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九