美國六代禮儀師：你們想親自幫最愛的人穿上喪服嗎？

文：卡利伯．懷爾德（Caleb Wilde）

往生服務的迷思

我在葬儀社正式上班後不久，接到了一通電話：「懷爾德葬儀社，您好，我是卡利伯。」

「你是哪位？」對方問。我知道，他沒料到接電話的人會是我。我在葬儀社工作的頭幾年，這種情況經常發生，所以我已習慣自我介紹。

「我是卡利伯．懷爾德。巴得的孫子，比爾的兒子。」我自介時一定會連名帶姓，清楚讓對方知道我的身分。

「原來如此，」對方聽起來年約四十出頭，「我要找巴得。」

「我爺爺在。請問您是哪位？」

「我是湯米．瑞奇（Tommy Ricci）。醫生都宣告我只剩下兩天的壽命。我現在臥病在家，想問你爺爺能否在我死前來找我一趟。」

我有點措手不及，心中第一個想法是：「只剩下兩天壽命的人，說話怎麼會如此條理分明？」我沉澱了一下後答道：「請稍等，我去叫他接電話。」

我走到後面的房間，發現祖父坐在休閒椅上睡著了。他睡著時，總給人一種已經往生的感覺，臉部表情極為放鬆，嘴巴張開，半開半閉的眼皮底下露出一絲眼白。我其實非常擔心哪天我試著叫醒祖父時，他不會有任何反應，幸好不是今天。我叫醒他之後，等他稍微恢復精神後告訴他是誰打來、為了什麼事情，然後遞上無線電話。

湯米跟祖父結交的大部分朋友一樣：本來只是點頭之交，之後很神奇地就變成了好朋友。其實不該用「神奇」二字來形容，因為這算是一門高超技藝︙︙一種我祖父「巴得」極為擅長的技藝。祖父自然散發的親切感，總是令個性內向的我震懾不已，因為我知道自己永遠不可能像他一樣。若說我是一枚老舊的手機電池，充電五小時才有三十分鐘的電量。祖父就像自動充電的天美時（Timex）名表。他的笑容足以解答任何問題，但我的笑容（有時是強顏歡笑）只會引發問題。我努力學習應對進退，卻也因此常感筋疲力盡。長袖善舞的人做禮儀師這一行會比較輕鬆，我只能勉力求生。

祖父不管走到哪裡都能結交朋友，湯米就是其中一個。祖父以前當過帕克斯堡消防隊的隊長，湯米隸屬於鄰鎮消防隊的隊員。他們兩人在一場活動上相遇，因為難笑的笑話跟難喝的酒成了朋友。

湯米來電的隔天，祖父實現了他的遺願。他從湯米家回來後，我問他：「情況如何？」

「他不是找我去討論喪事的……他只是想告訴我幾個新笑話，讓我下次參加消防隊聚會時用一用。他應該能活到過年。」

但祖父錯了。通常醫生預測剩餘壽命的準確度，跟氣象學家預測天氣差不多。但這次湯米的醫生預測得非常準確。兩天後的下午一點左右，適逢耶誕節前夕，湯米過世了。他的家人來電要我們晚一點過去，因為有幾位親友想在我們抵達之前，再見湯米一面。我們一直等到下午四點才打電話過去，問他們是否已準備好讓我們過去接遺體。祖父急著想去瑞奇家，不是因為他想催促湯米的家人，而是因為他熱愛自己的工作。

這次電話那一頭說道：「湯米的叔叔要從諾里斯鎮（Norristown）過來，車程大概一小時。我們想等他。」但祖父不想在葬儀社枯等，所以我們把裝備放上運送遺體的廂型車，直接前往湯米家。我們到的時候，看見家屬已在前門掛了一塊黑布。一塊告示牌掛在緞帶上方，用孩子般的字跡寫著：「爸爸過世了。想見他的人請進。」

我們進了屋，屋內充斥著癌症的臭味，一種宛如榖物受潮的濃厚難聞味道。湯米躺在病床上，病床就位在客廳正中央，刻意凸顯他人生中的最後一個階段。基於隱私，許多人會把病床放在臥室裡。但是湯米把病床放在家裡最熱鬧的地方，方便他跟家人、好朋友、親如家人的鄰居聊天，他的親友都住在離他家幾英里的距離之內。

湯米的妻子艾咪坐在廚房裡做頭髮，為湯米的喪禮做準備。正在幫艾咪剪頭髮的女士一抬頭看見我們，就直接問道：「你們是誰？」

祖父打趣道：「我們是懷爾德男孩（the Wilde boys）。」

「噢，」她立刻答道，「我看過你們這團的某幾個人。」我笑出聲。

「懷爾德怎麼拼？」她接著問。我問她是否知道劇作家奧斯卡．王爾德（Oscar Wilde）或是女演員奧莉維亞．魏爾德（Olivia Wilde）的名字，她說她知道。我說，我們的懷爾德也是一樣的拼法。

湯米家熱鬧非常。他的三個女兒在家裡跑來跑去，一下子看電視，一下子和隨時走進屋裡的鄰居說話，有時還會跑去坐在湯米身旁，撫摸他的手臂。祖父照顧著每一個人，認識與不認識的人都會得到他的擁抱，行為舉止無異於事先規畫過的喪禮。這次並未事先規畫的探訪，讓我想起祖父以前擔任社區禮儀師（community undertaker）的日子。

我們在他家坐了兩個小時，諾里斯鎮的叔叔才姍姍來遲。他用「路況不好」解釋自己為何遲到，然後花了半小時與湯米道別。晚上七點左右，我們問湯米的妻子、三個女兒、兩位姊姊跟湯米的父母，我們能否把湯米的遺體帶回葬儀社。

我們帶湯米回葬儀社之前，他的家人一一親吻他的臉，與他道別。他的父母吻了他的額頭，孩子吻了他的臉頰，妻子吻了他的嘴唇。道別結束之後，我與祖父走到屋外，從廂型車裡取出擔架。

湯米在生命中走出自己的一條路。他不怕遭受質疑，也勇於打破限制，他的家人似乎也跟他一樣。我們把擔架從後車廂拿出來之後，我問祖父：「你覺得湯米的家人會不會想親自為他打扮，接受賓客瞻仰遺容？」坐在他家沙發上等候的時候，我一直在想，如果有家庭想自己來的話，肯定就是他們家。

在你親愛的人過世之後，仍花費心思為他們裝扮，乃是善終的最佳示範，也是一種死亡正面論述。導致並鞏固死亡負面文化的一部分原因在於，殯葬業者總是告訴大眾：這件事超出你的能力。死很恐怖、很髒、很噁心、很悲傷。讓我們來為你代勞吧。

殯葬業把往生服務變成一門專業，「社區禮儀師」不復存在，間接並合法地把每一個人都變成喪事的門外漢。醫生是判斷生死的權威，而禮儀師成了死後的權威，創造出一種一般人對死亡無知的文化︙︙人們對生命的最終階段幾乎毫無經驗與技術可言。「死亡專業人士」的出現，部分可歸咎於殯葬業；畢竟，殯葬業者為了保有一席之地付出了不少努力，包括立法與設置教育規定，好讓我們這一行至少看起來像往生服務的專門人士。

但是，這道專業與業餘之間的高牆，不完全是資本主義的殯葬業者築成的。殯葬業者之所以消滅社區禮儀師，有一部分原因是死亡不符合現代美國願景與相信現代美國願景的人。既然死亡質疑我們對自我主宰與控制有著錯誤的信念，那就對它視而不見吧，或者，更好的作法是，找別人為我們代勞。

美國人找到了「雙贏」作法：把臨終的人交給樂意提供服務的安養院業者，就像陪伴過了預產期還沒生產的孕婦一樣，陪病患撐到死亡的那一刻；把過世的人交給樂意處理遺體的殯葬業者。為了把這些問題丟給別人處理，美國人付出了大筆金錢。死亡負面論述深植於美國人心中，以致於我們創造出許多專業團體來處理一切與死亡相關的大小事。

禮儀師就是其中之一。我們施展魔法， 帶走你的遺體、幫它防腐、裝扮、入殮，然後「咻」地一聲，變出一具沒有敗壞腐爛、貌似只是睡著的遺體。火化也一樣。遺體被迅速帶離視線，回來時，已裝在一個小盒子裡，整個過程親人幾乎沒有參與。這種現代魔法促成死亡負面論述，因為我們從來就沒有機會接觸死亡、照顧和關愛往生的親友。

道理其實很簡單，只是一直被遺忘或忽略：我們愈常參與往生服務，就愈不怕死亡。我們與往生的親友有愈多接觸，就愈能接受自己終將一死。從古至今，人類曾經有很長一段時間比現在更加親近死亡。現在，死亡負面論述幾乎一面倒地為人接受，少有人能跳脫這樣的觀念。但偶爾（雖然極其少見）也會有像瑞奇家族這樣的人出現，他們能夠稍微跳脫死亡負面論述，不會只在喪禮過程中扮演觀眾，而是主動參與，破除禮儀師的魔法，讓死亡不再隱形。

祖父對我的提問表示同意：「你何不直接問他們？」

我們推著擔架走進前門，來到湯米的床邊。祖父才剛開口歡迎想幫忙的人加入，一下子就有十幾個人團團圍在湯米的床邊。我們拉出床單，把他的遺體包裹起來，再把遺體搬到擔架上。我和祖父把湯米固定在擔架上之後，跟家屬確定明天碰面討論喪禮細節的時間，並請他們準備好瞻仰儀式上要讓湯米穿的衣服。最後，祖父把主導權交給了我，讓我提出那個問題。

我清了清喉嚨，不太確定他們會如何回答我的問題：「你們想親自幫湯米穿上喪服嗎？」

湯米的妻子流下眼淚。他的姊姊也哭了起來。她們的愛需要一個出口，這是唯一的表達方式。

她們流著眼淚問我：「真的可以嗎？」我一說可以，湯米的妻子就抱著我，靠在我肩上啜泣。她放開我之後，我開玩笑說要收洗衣費用，因為我的西裝上都是她的鼻水。

隔天，也就是耶誕夜當天，瑞奇家的人帶著衣服來到葬儀社。他們跟祖父一起安排喪禮，結束後，我一邊帶他們前往大體化妝室，一邊說明裝扮遺體的過程。「哀悼的腦」就像喝醉酒一樣，你很難「專注於當下」，因為大腦有百分之八十到九十的能量，都用來適應失去親友之後的新生活模式。我不確定湯米家人頭上那顆「哀悼的腦」，會不會妨礙他們完成這項任務。或許他們會爆哭衝出遺體化妝室，或許他們看到鎖骨附近的切口會承受不住，甚至怪我在防腐遺體時切開了湯米的身體。

他們一臉堅忍地走進遺體化妝室，決心完成眼前的任務，不願讓滿溢的悲痛情緒成為阻撓。我們把衣物一一攤開放好，隨後剪開內衣、襯衫與休閒西裝外套的背部。

接著藉助遺體升降器幫湯米穿上內衣、長褲襪子，把襯衫塞進褲頭，把腰帶穿過褲耳。湯米的姊姊幫湯米梳頭、做造型。他們家的人幫他穿衣的同時會一直跟他說話，我幫遺體穿衣時也是這樣。

「褲子是不是太緊啦？我把腰帶鬆開一點︙︙這是你最喜歡的那條舊腰帶。」艾咪說。

「我幫你梳一個你最喜歡的髮型。頂著這髮型，保證你超自戀。」

「我知道你不愛盛裝打扮，但這是你的大日子，有很多人會來看你。」

到了最後眾人齊聲說：「我愛你，湯米。我們晚點見。」

喪禮當天，湯米的家人與兩百多位賓客齊聚教堂。幾天前才剛過耶誕節，教堂依然擺放著基督降臨的裝飾。花圈跟蠟燭營造滿滿的佳節氣氛，這是一年之中特別歡樂的時期，這種歡樂也滲入滿堂賓客的心中。

因為生命是一張美好、複雜又混亂的網，我們為他人付出，也讓他人為我們付出。難道跟我們一起織出這張生命之網的人，不應該在我們臨終的過程中提供支援嗎？關於死亡與逝去，不該由一家葬儀社或一位禮儀師獨力完成，而是由我們親自建立的人脈與那些造就我們的人來協助，不是嗎？禮儀師的非凡價值（禮儀師總是以某種形態存在）在於死亡令人難以面對，但是我相信，傷心的家屬把臨終或往生的親人交給「專家」處理，對自己與所愛之人來說都是一種剝奪。

湯米的家人使我發現，任何人都可以（也應當）參與往生服務。對於殯葬業偶爾太過資本主義的意圖、把人們變成了「外行人」，我感到很遺憾。我也很遺憾我們獨占往生服務、從頭到尾一手抓，結果促成了死亡負面論述。但我認為只要我們在生與死交雜的這團混亂裡攜手合作，就能找到一種更加接近臨終與往生親友的方式。

我們可以在死亡裡，找到生命。

相關書摘 ►美國六代禮儀師：一個人永遠不可能做好看見嬰兒遺體的心理準備

書籍介紹

本文摘錄自《死，打碎我們，還是打開我們？：生死交界六代送行者，最真摯的心靈告解與生命體悟》，商業周刊出版

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作者：卡利伯．懷爾德（Caleb Wilde）

譯者：駱香潔

美國六代禮儀師暨殯葬界的文化人類學家

第一手接觸死亡、透析人性的現場觀察手札

有人說生者屬晝，逝者屬夜

送行者不分晝夜，站在生死交界

為逝者留下最美瞬間

與生者同享喜怒傷悲

因被死亡打碎的人而悲

因被死亡打開的心而喜

或許，更能看清人生最重要的事

「在父親家族，我是第六代禮儀師；在母親家族，我算是第五代。我應可自稱為血統純正的禮儀師 ，身上流著合計九代的殯葬業血液。就我所知，像我這樣的人，只有我一個。」──卡利伯・懷爾德

大體的運送、防腐、裝扮、入殮、火化、清洗殮房……身為禮儀師的作者，日復一日重複上述過程，處理並送走一個個截然不同、獨一無二的「人生終點」。他原本加入家族葬儀事業只為餬口飯吃，又因「太習慣與接近死亡」而罹患憂鬱症，然而，一次在葬禮現場休克倒下，讓他得用全新心態去面對「身後事」這一行。

在數千葬禮現場看盡善終與非善終、人性美好與不堪後，他體悟到「死亡如泥土、一花一天堂」，人間處處皆有微小天堂——美好與良善；一邊做著死亡這門生意，一邊挖掘出死亡帶來的正面價值：

一所全體醫護工作人員列隊「歡送」往生者的安養院

一個躺在過世父親身旁，痛哭掙扎、怎麼拉都拉不走的女兒

一名毒蟲的葬禮上，始終微笑的母親與痛哭的摯友

一名具60年大體美容技術的禮儀師，拚老命替癌逝女童「恢復」生前健康模樣

人類永遠不可能馴服死亡與臨終。在生命中的某些時刻，我們都「必然」會直面死亡、接近臨終。重點就在於，我們會選擇逃避，或是擁抱人生這些「必然」？以及，死亡終將打碎我們，還是「打開」我們？

死亡足以砸碎井然有序的生活，卻也可能打開一個人的心，知曉如何面對人生無常。

時間，不會癒合傷口。

哀悼不是一種病，哀悼很健康，完全不需要結束，因為悲傷永遠都在，根本無須壓抑。

死，就像那個明明沒人問、卻老愛劇透的討厭鬼。我們都知道故事的結局，但定義我們的不是結局，而是如何活出自己的故事。

死亡是黑暗，也是光明，黑暗與光明可以製造出繽紛的彩虹，有各式各樣的色澤、濃淡、色調與明暗。彩虹之美深植於風暴之中，只可惜我們看不見。

死亡DNA擁有的美麗基因，不是超級名模那種美，而是一種奮鬥與強韌之美。這種美終將帶來各式各樣的成長。

死的聲音是寂靜。擁抱這種寂靜，就能夠接受死亡。讓我們擁抱寂靜，不要無謂地填補寂靜。

我們所認識的最美好的人，是那些經歷過挫敗、痛苦、掙扎、失去並且在深淵中找到出口的人……美好的人，不會憑空出現；美好的人，是苦難淬煉出來的。

Photo Credit: 商業周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九