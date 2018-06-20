「抹黑」真的都是假話嗎？看政治人物如何運用「真相」誤導選民

文：海特．麥當納（Hector Macdonald）

如果說誤導者只要啟動混淆戰術，就能用大量矛盾真相來淹沒對他們不利的資訊，那麼採取「關聯」（association）戰術，就能營造出一種足以誤導他人的印象，彷彿幾個不同真相之間真有某種意味深長的連結，而實際上這種連結根本不存在。

2017 年，《時代》（Times）雜誌刊登一篇批評英國某項綠能政策的文章，引用了某位英國前內閣大臣的照片，來搭配下列這段文字：

克里斯．休恩（Chris Huhne）擔任英國能源暨氣候變遷大臣時，曾鼓吹為木質顆粒（wood pellet）: 提供綠色津貼。休恩先生現年六十二歲，2013年曾因妨礙司法公正而入獄服刑。休恩因為違規駕駛遭逮後對警方撒謊，所以被定罪判刑。

儘管如此，這件事和綠能津貼一點關係也沒有。《時代》雜誌結合了兩個彼此無關的真相，營造出一種休恩這個人居心不良的印象，甚至就好像他在推動這項政策時，也企圖幹下什麼違法的勾當。等文章來到第三段末，才補上另一個比較有關聯的真相：休恩目前擔任美國木質顆粒製造商Zilkha Biomass歐洲主席。要是《時代》雜誌在文章開頭的照片下方，呈現的是這個真相，那麼他們攻擊這位前內閣大臣的動機時，就能表現得更加光明正大。

也許編輯群認為，光用休恩在業界的職務來說明他們的觀點，還不足以達到一針見血的效果，因此加上那段毫不相干的入獄描述。

九一一攻擊事件發生一年後，美國前總統小布希（GeorgeW. Bush）在電視演說中企圖向伊拉克宣戰，他決定像這樣把蓋達組織（al Qaeda）與伊拉克連結起來：

我們都知道，伊拉克持續資助恐怖活動，並支援那些奉行恐怖主義、危害中東和平的組織。我們都知道，伊拉克和蓋達恐怖份子有個共同的敵人— 美國。我們都知道，十年前伊拉克官員和蓋達組織高層仍有來往，某些逃離阿富汗的蓋達領袖甚至投奔伊拉克。其中包括一個特別資深的蓋達領袖，他今年在巴格達接受過治療，外界推測他可能涉入生化攻擊計畫。我們都曉得，伊拉克訓練蓋達組織成員製造炸彈、毒藥，還有致命毒氣。

就我所知，以上每一段話都是真的。把這些真相統統擺在一起，就可以營造出一種印象，讓我們以為伊拉克持續金援蓋達組織、蓋達組織只在伊拉克以外的地方作亂，以及蓋達組織正與伊拉克密謀攻打美國。但上述這三句話就沒一句是真的了。小布希其實也沒說這些話，他根本不必說。只要從極端複雜的情勢中，精挑細選出一些真相，並列在一塊兒，就可以誘導全國人民自行作出結論。

誤導者也可以利用簡單的關聯戰術，來毀掉一整套的計畫和宣傳活動。曾任紐約市長的魯迪．朱利安尼（Rudy Giuliani），原有意角逐2008年總統大選的共和黨黨內初選，卻因幾個重要盟友私行不檢，導致他形象受到重創，黯然退出初選。在2007年初，朱利安尼在黨內的聲勢還算佔了上風。然而，在該年6月，他手下擔任南卡羅來納州共和黨委員會主席的托馬斯．芮佛尼爾（Thomas Ravenel），被控提供古柯鹼給他人使用，遭到大陪審團起訴。隔月，其南區競選主席大衛．維特（David Vitter）又被爆料召妓。同年稍晚，另一個老戰友伯納德．柯雷克（Bernard Kerik）也因稅務詐欺被大陪審團起訴。

雖然這些「好事」都不是朱利安尼幹的，也不能指望他樣樣知情，卻還是被對手當成強而有力的反擊武器。2007年7月，《紐約時報》刊登了一篇談論朱利安尼的報導，開頭第一句就這樣寫道：「古柯鹼，貪腐，召妓。」朱利安尼原本是前途光明的潛在總統候選人，但對手在這些矛盾真相與他的宣傳活動之間製造關聯，無疑是導致他失勢棄選的一大原因。

隔年，同樣惡劣的關聯戰術操作手法，差點就毀掉巴拉克．歐巴馬（Barack Obama）的總統候選資格。當時，歐巴馬的本堂牧師是傑瑞米亞．賴特（Jeremiah Wright），他曾發表一段嚴厲批判美國政府的布道講詞，裡頭甚至包含這樣的句子：「不、不，絕不，上帝絕不保佑美國，上帝詛咒美國。」ABC新聞（ABC News）在報導中特地選用了這句話，以吸引社會大眾的目光。雖然歐巴馬本人從沒表示過這種觀點，也沒用過這麼惡毒的措辭，但他為了挽救自己的選情，最後被迫和賴特牧師撇清關係，並且再也不上那間教會。

在這些醜聞中，歐巴馬和朱利安尼從任何角度看來都是清白的。然而，政敵只要大肆宣揚關於他們身邊親信的部分真相，就可以重挫他們的聲望。不肖人士常在社會大眾的注視下，用這種關聯戰術來破壞品牌的形象、科學研究的公信力，還有許多人的名譽。如今要取得這類資訊變得越來越容易，因此，當別人利用那些部分真相製造不公正的關聯，企圖貶損其他人的價值時，我們也越來越難以分辨其背後的目的。

一切都很複雜

下回當你聽到別人一開口就說「女人就是比較喜歡……」、「銀行家全是……」、「穆斯林都想要……」或「同性戀團體令人覺得……」，只要想想這段發言所描述的主角有多麼龐大、多樣、充滿矛盾，便不難想像其中的複雜性。也許他的話中包含了某些事實，不過我們可以肯定那絕對不是全部，一定還有許多他沒說出的矛盾真相。

雖然本章的主題是複雜性，不過論點很簡單：我們每天要應付的問題與事件多半都極為複雜，難以全面且完整地描述；正因為我們沒辦法提供全方位的見解，才不得不用部分真相來溝通。

如此一來，倡導者與誤導者都會選擇特定真相來形塑現實，以達到自己的目的。我們要慎防某些政治人物、評論人士和倡議人士，他們呈現給我們看的必然不是事物的全貌，而是畫面中令他們最滿意的那一部分。也因為這樣，我們才有機會從複雜的主題中揀選淺顯易懂的真相，更有效地表達自我立場。只要我們選擇強調的那些關於真相的面向，能夠確切傳達出事實的真義，一如我們自己對事實的理解，那麼，簡化與選擇對溝通者與閱聽者雙方來說，也可以是有益無害。

相關書摘 ►從「矛盾真相」看無人駕駛車是否該上路？

書籍介紹

本文摘錄自《後真相時代：當真相被操弄、利用，我們該如何看？如何聽？如何思考？》，三采出版

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作者：海特．麥當納（Hector Macdonald）

譯者：林麗雪、葉織茵

你看到的不是真相，只是自己所相信的價值觀。

不論是廣告行銷或消費者、企業領導或員工、政治人物或選民，

我們每一個人都應該了解「真相運作機制」！

新聞媒體隨便報，普羅大眾隨便信，歡迎來到後真相時代。

「後真相」被牛津辭典選為2016年度代表字彙，並且在英國脫歐和川普當選美國總統時達到高峰。然而「後真相」並非代表這個時代再無真相可信，而是指人們不再重視並思考事件的真實性。

網路時代，資訊唾手可得，大多數人卻寧願窩在舒適圈裡，看著與自己立場相同的新聞，或是輕易就相信了從網路看來、從旁人聽來的種種故事。然後又將這些事件以非黑即白的方式，輕易地評斷劃分。

然而在任何事件、場景、故事中，都存在著「矛盾真相」──述事者從真相的多元面貌中抽出對自己有利的部分，來影響你的態度和行為，進而達到自己的目的──這種真相運作機制，早在潛移默化中改變了你的選擇。

唯有了解自己有什麼樣的選擇，才算真正擁有選擇的權利。

在本書中，商業界說故事大師海特．麥當納以睿智詼諧的口吻，列舉大量的故事與實例，描述何謂經濟社會的「各種」真相。唯有了解這一層思維模式，我們才能更有智慧地消化訊息，而不是在「毫無選擇」的情況下淪為病毒行銷的一部分。甚至我們可以學會如何運用「矛盾真相」，改變溝通方式，幫助我們實踐理念、達成目標。

我們不需要害怕「矛盾真相」，而是應該提防居心叵測、利用真相的誤導者。社會本來就是靠著各種真相、觀點互相影響，才會不斷進步。學習從不同的角度去看、去思考、去溝通，我們就有機會改變世界。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九