今年第一場「大範圍、大規模」雨勢襲台，下午開始「由南而北」下不停

（中央社）

今天起變天！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今（13）日起鋒面及西南氣流影響台灣，未來一週全台都有機會出現大雨或豪雨。

劉沛滕說，今天上午東半部、南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，而中部以北以多雲的天氣為主，下半天滯留鋒以及其所伴隨的西南氣流逐漸北移，全台各地降雨機率「由南而北」增加。

他說明，隨著西南風增強，南部地區雨勢愈晚愈強，請留意將有局部大雨或豪雨發生。同時適逢大潮（任一滿潮和相鄰乾潮之水位差值稱為潮差，潮差有週期性，會由小變大，再由大變小，週期約為14.8日。潮差相對最大時稱為大潮，相對最小時稱為小潮），都會區及低窪地區也要慎防短時強降雨所造成的淹水或積水現象。另外鋒面上容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，提醒民眾做好防汛準備工作。

他補充，滯留鋒及西南氣流將持續影響到下週二（19日），屆時鋒面將北抬，但台灣附近水氣仍多，各地仍有機會下雨。

這波降雨將會影響台灣多久？「天氣風險WeatherRisk」在臉書表示，週三晚上西南季風挾帶的水氣就會抵達台灣附近，隨著滯留鋒面建立，各地「由南往北」陸續出現陣雨，南部和東部降雨最明顯的時間落在週三（午後）到週五，北部和中部落在週四到週六，下雨時間比較慢。

《中時電子報》報導，天氣風險公司天氣分析師、氣象主播賴忠瑋提醒，預計這種情況將可能持續好幾天，從明日開始鋒面北上之後，「幾乎沒有南北之分」，全台將有明顯陣雨，後天到週日鋒面將持續滯留在台灣附近，若太平洋高壓沒有明顯往西伸讓鋒面再北抬遠離台灣的話，不穩定的天氣甚至可能延續到下週三（20日）之前。

降雨遇上大潮 都市慎防淹水

《聯合報》報導，氣象局提醒，由於今天也適逢大潮，都會區、低窪地區也要慎防短時強降雨所造成的淹水或積水現象，做好防汛準備工作。另外鋒面上容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天上半天各地晴時多雲，西半部高溫仍可達34度左右；下午起，西南氣流前緣抵達南台灣，南部、東南部天氣先轉變，再逐漸向中部擴展；北部今天所受影響輕微。

他說，明天開始，梅雨鋒滯留台灣附近，再加上西南氣流，天氣很不穩定，局部地區將有豪雨發生。但降雨方式對各地而言，並非同時、且非連續下個不停，中間還是會有強、有弱，甚至於岀現短暫的空檔。而在其中發展的「中、小尺度對流系統」若不斷經過相同的地區，或者呈現滯留狀態，就會產生「致災性豪雨」，除了在山區帶來塌方、落石、土右流，也會造成低漥地區的淹水。

「天氣即時預報」臉書專頁也提醒，「不鳴則已，一鳴驚人」，是這次雨勢的最佳寫照，久旱逢甘霖是一大樂事，但這次的雨勢預估不小。「天氣即時預報」指出，由於這是今年第一場「大範圍、具規模」的雨勢，需特別留意住家周圍水溝是否有異物堵塞、山區朋友隨時注意雨勢狀況、並避免在此時段前往山區。



而端午連假基本上「都有機會碰到下雨」，但連假處於「雨勢稍微減弱、空檔增加」的階段，還是可以安排行程，但應盡量避免前往山區。

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核稿編輯：楊士範