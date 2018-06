癮君子的自白：明知會成癮又對身體有害，為什麼還是要吸菸？

文:張智瑋

台灣每年有兩萬多人死於吸菸造成的疾病,平均每25分鐘就有一人死亡,菸品中有數千種化學物質,包含會讓人上癮的尼古丁、焦油、一氧化碳等,這些化合物會殘留在肺部,進一步影響腦部、心血管、口腔等器官的功能。而在國內也常常看到許多戒菸標語,宣導吸菸的壞處,還有菸害防制法的制定,就是為了減少社會對菸品的使用,然而在種種的政策及宣導下,吸菸的人口仍不斷增加。本文將以自身及朋友的經歷說明,明知道會成癮及吸菸對人體有莫大的壞處的情況下,為什麼依然選擇要吸菸?

接觸到菸品其實脫不了好奇心作祟,加上面對生活種種無處發洩,不論是課業壓力、人際關係還是忙碌的生活都難以取得平衡,所以就有嘗試吸菸的想法,期盼能尋找到一絲絲的慰藉。第一次抽菸對我們來說是個蠻重大的人生轉變,對有些人來說這代表著從前主張戒菸的我們破了戒,在心態上產生矛盾;對另一些人來說則是找到了生活暫時的出口。還記得剛開始吸第一口菸的時候嗆到了,但仍然繼續嘗試,當菸吸到肺裡的時候,隨之而來的暈眩衝擊著我的感官,當下覺得這種飄飄然的很令人難忘,雖然對我們來說心情沒有得到太多的抒發,但至少在抽菸的短暫時間是屬於自己、屬於朋友的時間,可以藉此跟自己對話,思考人生的道理或只是純粹的放鬆。

一開始還是有罪惡感的,畢竟以前也曾力主不要抽菸,也曾一直勸抽菸的長輩們要戒菸,但日子久了也就漸漸習慣了,因為菸已經慢慢變成生活的一部份,它佔據了我大部分且僅有的放鬆時間;而且也因為抽菸,讓我結識到許多一起抽菸的同好,他們都有著各自的故事,也都在不同的圈子裡打滾,跟他們聊天會刺激到自己的許多想法,這種經驗很特別,不是平常可以體會到的。另一個朋友跟我分享了另一個有趣的想法,他說他自己享受那種踰矩的快感,感受自己因為在做多數人認為的壞事,而帶來的那種不平凡的快樂,有時候回頭想想,好像還真是這麼一回事,我們終究脫離不了惡的本性。

關於上癮,現在也比較不會避諱跟別人說自己有菸癮這件事,不過對我們來說,菸品比較像是生活的一部份,因為它不會背叛你,也不會給你壓力,卻能帶給你短暫又純粹的愉悅,菸癮與否對我們來說已經不重要了,重要的是我們懂得控制,至少我身旁抽菸的朋友都是這樣,有時候可以一整天不抽菸;我們也會顧慮別人的感受,不會在不抽菸的場合抽菸,之所以說控制很重要,是因為我們清楚的知道自己什麼時候需要什麼,還有別人什麼時候需要什麼和不需要什麼,不會造成任何衝突。

有位朋友提到自己在抽菸這件事情上得到與父親連結:

"It's Better to Burn Out Than to Fade Away",要燃燒殆盡,而不要逐漸消逝,人生只有一次,大部分的人不會希望平平淡淡的過完吧,所以想要嘗試就去嘗試啊,包括抽菸這件事。抽菸的確會造成身體及經濟上的負擔,但除此之外對我們的生活是有正面影響的,對某些人來說,抽菸是少數能帶給他們的疲累生活快樂的事情,雖然可能治標不治本,但在那當下就只剩下這為數不多的選項中,有些人因為抽菸增進了人際方面的互動,這也成為讓他們的生活能繼續下去的動力。

關於抽菸的汙名,其實不需要過度的放大檢視,這充其量也只是人的一個選擇,就像你喝咖啡看報紙一樣稀鬆平常,再者香菸也乘載著許多人的感情,許多人的連結,背後的意義絕對是超越其帶來的短暫愉快而已。在這裡不是鼓勵大家抽菸,也不是要得到各位的認同,就只是希望能分享自己以及別人對於這件事的看法,希望反對抽菸的人能夠了解抽菸的人背後的故事。

嘿,你也抽菸嗎?

