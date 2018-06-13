拿中國資金執行「星火T計畫」，新黨青年軍王炳忠等人遭北檢起訴

台北地檢署偵辦新黨青年軍涉陸生共諜周泓旭案，今全案偵結，檢方認定新黨青年軍王炳忠等人被周泓旭吸收當共諜，並接受中國資助在台發展組織，今依違反《國安法》「非法發展組織罪」起訴王炳忠、侯漢廷、林明正，與王炳忠的父親王進步等人，現場並查扣新台幣1,525萬犯罪所得。而針對偵查結果，國台辦發言人馬曉光第一時間也做出回應，批評這樣的結果「喪心病狂」。

台北地檢署去年12月發現，周泓旭利用王炳忠等人成立網路媒體「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」及執行「星火T計劃」之機會，企圖「培養一支平時可用、戰時管用的統派核心力量」，並由國台辦每年資助1500至1600萬供使用。

北檢經多月調查，今年5月初陸續約談王炳忠、新黨成員侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步，會計曾琬淨等5人到案。今日全案偵結，王炳忠、侯漢廷、林明正依涉違反《國安法》之「非法發展組織罪」提起公訴；另依「幫助非法組織罪嫌」將王進步提起公訴，至於曾琬淨，則是予以不起訴處分。而王炳忠等人的不法所得，全透過同泰精品公司進行地下匯兌，該公司負責人也依違反《銀行法》起訴。

吸收中國資金，王炳忠等人「代號」公開

本案起因於2016年，陸生周泓旭遭檢調查出，涉嫌以每季至少1萬美元（約台幣30萬）代價，吸收外交部官員交付情資，被官員舉報，周泓旭一審依違反《國安法》判刑1年2月。二審審理期間，台北地檢署又查出周泓旭利用新黨黨工王炳忠等人策畫「星火T計劃」、「燎原新聞網」發展組織事證，移請高院併案審理。

《蘋果日報》報導，去年底檢調登門搜索王炳忠，王炳忠還開直播反制，當時引發喧然大波。不過檢調查扣王炳忠等人的手機、電腦等資料，並調查金流，發現王手札內寫道「向父親供奉之神明王爺問事所寫」、「政黨局今年500萬，下修350萬」等字句，和周被查扣的隨身硬碟提到的新中華兒女學會年度預算合計約500萬大致相符。

而周泓旭的隨身硬碟當中有「開頭為『敬愛的黨組織』之『入黨志願書』（簡體字）」檔案，裡頭記載某人的畢業學校、學經歷等個人資料，甚至連參選市議員等經歷都有，也和王炳忠本人的資料、學經歷相符。

北檢指出，自2014年5月起，周泓旭陸續結識王炳忠、侯漢廷、林明正等人，同年12月間開始，王炳忠受中國國台辦政黨局崔姓副處長，及「上海市對外聯絡辦公室」趙姓官員之指示，共同組成「新中華兒女學會4人核心決策小組」及「星火秘密小組」，在台發展組織，並從2015年起，收取中國「國台辦政黨局」、「上海市對外聯絡辦公室」所提供的資金，成立「燎原新聞網」。利用中國的資金支付購置「燎原新聞網」組織據點，支付位於北市萬華區房屋的購屋頭期款330萬元，並提供薪酬給旗下負責支援網站的成員。

北檢指出，王炳忠等人以「代號」聯繫，並用「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」等網路社團為掩護，透過舉辦活動、營隊及設立網站、經營網路社群粉絲團等方式，建立接觸管道，從中物色我國現役、退役軍人、青年、學生等各階層人士。

其中，由周泓旭負責聯繫中國國台辦政黨局與上海市辦公室的在台窗口，收取及彙報王炳忠、林明正、侯漢廷發展組織之思想心得、工作企劃、預算案及工作成果，並提供該組織所需資金，而王炳忠則負責統籌及運用資金。

檢方指出，王炳忠等人並以「書」作為各種幣別的代稱，包括美金、港幣、人民幣，均分別以「美國書」、「香港書」、「大陸書」等作為代稱，並以「本」作為金額單位，1本代表百元現鈔100張，即1萬元之意。

而取款模式，則是透過王炳忠先出境前往中國收取外幣現鈔後，再攜帶返台，另指示王炳忠父親王進步、會計曾琬淨，向同泰精品公司進行地下匯兌，將外幣匯兌為新台幣後，部分款項直接交給王炳忠個人運用，其餘款項則存入「中華代天文教拓展協會」之板信商業銀行股份有限公司（下稱板信商銀）帳號。

北檢認定，王炳忠等人犯行持續相當時日，有一定規模，將持續跨大滲透現退役軍人等各階層人士，因此依違反國家安全法起訴王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步等人，建請法院依法論處。另本案查扣犯罪所得共1525萬1346元，建請法院依法沒收，同泰精品負責人則依違反《銀行法》起訴。

上午遭起訴，王炳忠、國台辦雙雙回擊

而台北地檢署以違反《國安法》起訴王炳忠等人，中國國台辦發言人馬曉光痛批，這是一種喪心病狂的行為，必將受到兩岸同胞的一致反對和譴責。

《中國時報》報導，馬曉光表示，一段時間以來，民進黨當局和「台獨」勢力無所不用其及地打壓主張兩岸統一的人士，民進黨當局試圖以所謂「防衛安全罪」起訴王炳忠等人，這樣一種喪心病狂的行為，必將受到兩岸同胞的一致反對和譴責，當然也阻擋不了兩岸各界民眾要交流、要合作的共同民意和兩岸交流的歷史趨勢。

王炳忠等人，隨後也召開記者會，批評檢調結果「毫無品質」而言。王炳忠說，民進黨執政到今天，看到已經山窮水盡民怨四起，不論是各家機構民調，都可以民進黨兩年以來執政就是四個字「不得民心」，猶如日本神風特攻隊的鬥爭手法，瘋狂發起大殲滅戰略，用各種法律手段抄家滅族，瓦解在野監督力量，破壞主張兩岸和平的新黨。

王炳忠說，自己完全沒有破壞國家安全或是接受黨政軍資金，北檢根本是用拼圖方式拼小說，「他們要怎麼樣編故事，一切法庭見」，希望不要再搞秘密審判，不需要用國安的帽子，將所有事情都變黑箱，情治單位和檢調單位不斷透過特定媒體放話，「有種公開審判，讓所有媒體和社會大眾評斷」。

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核稿編輯：楊士範