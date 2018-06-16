沒有《死侍2》多米諾的好運超能力，該如何掌握人生中的機會？

文：阿康

「你的超能力是什麼？」死侍問。「我有……好運？！」 多米諾（Domino）説。

最近熱映中的《死侍2》裡，有一名超能力者是超級好運的多米諾，她能在遭遇危機時，用超能力改變隨機事件發生的機率，把原本射歪的子彈導回正軌、高處落下時剛好落在氣墊上……等等。

我們都不是漫威宇宙裡的超級英雄，更沒有超能力控制事情發生的結果，那我們該如何看待人生中發生的「隨機事件」，掌握其中隱藏的機會呢？

這時候你就該讀這本書：《機會效應》

近期我和生鮮時書合作了一個線上直播的讀書會叫「不見面讀書會」，我們會在每雙周五晚上09:00在臉書上直播，也歡迎大家加入與我們討論，而上次我們選讀了《機會效應》這本書，它主要在談如何將偶然的機遇轉換成你的成功機會，把意外的困境轉換成人生動力，進而讓自己突破和成長。有關「人們如何面對風險？ 」、「如何掌握運氣？」 以及「怎樣面對人生的意外和困境？」…等等，這些主題是我一直在鑽研課題，我也讀了不少這類型的書，例如先前曾分享過的心得：「Lucky or Smart？」、「科學驗證的改運法」 。

我希望可以透過了解「機會」這個一直以來我們認為是很虛無飄渺，而無法掌握的事物，它可能是怎麼運作的？ 我們該怎麼正確認識它與面對它？ 在歧路出現時，怎樣才能做出更好的選擇？ 我相信只要有正面的心態與思維方式，以及更好的選擇和行動方法，將可以提高我們人生成功的勝率，並獲得幸福。

在讀這本書之前，我想問的三個問題：

作者個人的身份和職涯發展聽說很多元精彩，想知道他是如何獲得到今天這樣的成就？ 當遇到困境和歧路時，我們該怎樣再站起來？ 要如何做出更好的選擇？ 書頁介紹中，作者談到人脈的連結是遇得機會的契機之一，有沒有具體的案例和方法？

本書核心觀點

這本書共分成六個部份，作者以6個首字母為D的關鍵字來分類各章，分別為：

Disorder 刻意製造混亂

Discovery 歪打正著，意料之外的發現

Diversity 耕耘多元的人脈植物園

Dislocation 絕境的創造力，憂點激發優點

Disruption 自我破壞的進擊

Distraction 適度分心，創造洞察的機會

每章的撰寫方式是以兩、三位人物及他們的故事為例，來闡述作者希望表達的觀點，這些人物的故事都很動人，讀完能給你不少激勵，我覺得作者是個很會說故事的高手，難怪他開的故事工作坊課程獲得不少好評，之後有機會也想去報名參加，另外作者在觀點講述這些核心觀點時，也引用了不少經典書籍，像是：《成功與運氣》《異數》《刻意練習》《不整理的人生魔法》《反脆弱》《黑天鵝效應》《自創思維》《發明學，改變世界》《創新者的DNA》…等等。

這些引用書籍的數量，幾乎多到可以開出一張A4左右的書單列表，而且作者擷取這些書中的觀點都恰到好處，不會過度解讀，或自己偷換概念，對已讀過這些書籍的讀者而言 （像我就是），並不會覺得排斥，而會有種再度驗證原先所知的見解，讓我又很想重新再找這些書來重讀一遍，希望能夠從中再次獲得新的啟發。

下面就針對本書的內容精華一一為大家解讀：

請問：「你是怎麼看待運氣、機會或偶然這類型事件的發生呢？」

這問題對於不同人來說都會有不同的答案，常見的幾種說法，像是「機會是留給準備好的人。」、「這是一個機會更多、成功機率卻更小的時代」，但我們往往只停留在讀完這些句子後，獲得一時的感觸，然後早上起床出去上班日子還是照舊，這是因為機會本身所代的偶發性和不可掌握性，所以讓人只想放棄思考或放任自然就好。

作者寫這本書其實是打破你這樣的僵化思維，他想告訴你如何去接受機會、利用機會、創造機會以及改變機會，就能使「機會」真正成為你成功的桿槓，讓你的人生發展有各種可能性。

Disorder與Discovery 刻意製造混亂，並在意料中發現

人類是個習慣線性思維的生物，總是希望把所有混亂失序的事物，排列或理解成一個井然有序的世界，但是在現實世界中，偶而與變化才是常態，它才不管你是喜歡或討厭它，或是用怎樣的方式解讀它，作者也提醒我們人生的常態就是充滿了各種變化與混亂，而機會就是隱藏在其中，需要你主動去挖掘、去碰撞才會出現蹤跡。

因此面對機會，最好的方式是：

接受偶然與變化，正面看待混亂與未知。

主動去製造一些混亂狀態，讓生活產生變化，跳離舒適圈。

遇到變化時，強迫自己轉換角度去思考，並保持好奇心和開放的心態去面對。

書中給了五個故事分別如下，這些人的故事都很有趣，沒有看過書的朋友也可以點下面連結：

我在讀這些故事時，發現有一些共同的關鍵字不斷出現，像是：「不知道」、「不確定」、「未知」，不管是發生在對人生意義的思索、對職涯發展的可能，或是對創業的不安上面，在這樣的故事中，某些人反而會「從混亂中尋找有趣的事，並賦予意義與特色，並且能把它重新整合成新的內容，進而創造出新的機會或方向。」像這樣的特質的人，可以把它稱為「超級偶遇者」。

我覺得擁有這種特質的人固然很棒，但你我若覺得自己似乎不是這樣的人，那該怎麼辦？

我想到的解法是：

先留意身邊有沒有這樣的人，那些很愛嘗試新鮮事物，每次見面都可以聽到他分享最近的趣聞，或學了什麼新技能。

承上，多與這樣的人接觸和學習，可以請他下次要嘗試什麼新鮮事物時記得找你一起加入。

不要排斥新的人事物，簡單說就是「有團就跟著去」就對了。

若無法適應時，就以「假裝像是在演戲一樣」去參與，不要在意身為新手小白的自己會被別人怎麼看待（不用懷疑，你就是小白啊！）

不懂就問、有坑就跳，再努力爬起來。

不過我的解法可能只能幫你踏出第一步，這裡再補上作者在書中給的一個方法叫：「發現商數」的五種技巧，應該可以讓你更上一層樓，它也是來自《創新者的DNA》這本書，如下：

疑問，多問

觀察，多看多聽

社交，多樣化人脈

實驗，多嘗試、多體驗

聯想，多串連非相關領域的問題和構想

Diversity 多元的人脈植物園

書中用了「植物園」這樣一個生動的比喻來說明人脈的建議方式，植物園重視的就是自然與多元，作者認為人脈的建立也該是如此，這裡也引用了知名的「弱連結」與「強連結」的研究 （不清楚的朋友可以先讀這篇文章），能夠對你的人生或職涯發展更有幫助的人脈，往往是那些「弱連結」的朋友，不管是某個活動上偶然相遇的人、臉書上朋友的朋友、或是很少聯絡的某個客戶……等等，從這些人身上我們更容易接收到不知道的新訊息與機會。

不過都叫「弱連結」了，就也表示我們跟對方 （不管是任何原因） 本來很很少會聯絡，那該怎麼辦呢？

作者建議跟這樣的人接觸，先不要目的性太強，因為你會患得患失，並且容易斤斤計較。 承上，當然也不是叫你不主動接觸，而是先以開放分享心態，自己先去幫助這些人成功，不管是三不五時分享個人知識、資源或時間給這些朋友，讓自己先成為對他人而言有價值的朋友和多元人脈之一，很自然對方也會這樣回應你。 還有一招我也很常用，作者建議就列出你心中最想結識的人物，也許是書籍作者、課程講師或業內名人，想想自己最想學會他們什麼特質或技能，並且主動去認識他們，不管是主動去加臉書，或去參加他們會出席的活動、課程 ，把自己的學習心得主動與對方交流，相信對方也會對你有興趣。

Disolcation和 Disruption 絕地重生與破而後立

這兩段的關鍵字為「堅持」，這讓我想到下面這張網路上廣為流傳的圖：

馬上要挖到鑽石了卻轉身離去。

雖然有點阿Q的味道，但是當你遇到的是一個外在現實無法改變的困境時，你只能先改變自己的內在心態，如果你能逼自己用更開放的心態，並試著放開原來的成見時，通常可以看到不一樣的光景，這也是往往在絕境時才會出現，如書中所述，絕境有一種力量能夠改變你原有的認知、改變你習以為常的假設。如果對此你能夠堅持，並且持續地行動去嘗試和突破，也許你在下一步就能挖到鑽石。

而上述談的是被動地遭遇困難時，該怎麼調整心態和面對，作者進一步還提出我們可以主動地「挖洞讓自己跳下去」的方法，也就是「自我破壞」，我稱為「破而後立」。

上面提到人類是線性思考的生物，卻活在一個非線性的世界裡，所以你一定常經歴一種情況：某個工作和任務你會愈做愈熟悉，漸漸變成反射動作一樣，但你的思維也開始慣性化，並產生偏見，有天出現了你意料之外的事件時，你反而會拒絕相信並認為自己絕對沒有錯 （我做這一行那麼久了，我是專長，還有誰比我更懂）。一旦這樣習慣後，你其實就開始在下滑退步了。

作者建議我們在出現意想不到的問題時，其實就是你自我突破的契機，這正是你練習與變化相處的大好機會，你可以嘗試用這些外來的觀點，重新了解你原來熟悉的方法，並且質疑過去相信的金科玉律，學會「一秒變成小白用戶」的技能。

那具體上可以怎麼做？ 我有三個建議：

跨領域提問，找幾位非相關領域的小白朋友，並把自己的專業的問題，試著用他們也聽的懂的方法講給他們聽，並聽聽他們意見。 垂直推演，一般我們的思維容物落在同一個水平線上，例如：想多賣一些速食飲料，只會想到做「特大杯」或「降價促銷」（水平推演），卻沒想到可提供「得來速」這類免下車的購餐服務，讓人們開車上下班時隨時購買很方便（垂直推演，往更上層的需求提問，思考人們買速食的原因和場景？） 試著當個「邊緣人」，創新和突破往往來自邊緣、來自那些岔路、來自那些不合群的想法。當這樣的人事物出現時，不要先想著控制或消滅，而是先去探索看看。

Distraction 適度分心，創造洞察

書裡提到一句話，乍看之下很矛盾：「分心是為了專心」，這讓我想到另一句話：「分心只是你專注到另一件事情上面。」因為人的專注力有限，我們都希望把精力用在對的事物上，但過度專注卻也讓人忽視了其他可能性。

那該怎麼做到這兩者的平衡呢，作者給了我們不少建議：

有人說「不要努力去看，才能看的多」，就像攝影對焦一樣，你只關注一點，很自然其他背景全都糊了，但你會問「什麼都看，也會什麼也看不到啊！？」沒錯，所以書中給了一個更好的方法就是：「主客觀自由切換應用」，例如：書中以知名作家褚士瑩先生為例，他平時大多數時間都東南亞從事NGO工作，並把旅行中的所思所想寫成專欄文章 （台灣的），同時在回台灣的短暫期間，會到各地去演講，或是去偏鄉從事產業輔導，這過程又觸發了他重新思索在東南亞的NGO工作，像這樣自由切換的能力，讓他反而找到更多的機會。

那像這樣的「主客觀切換能力」我們該怎麼培養呢？ 我自己想了幾點可能的嘗試：

本書金句：

人生經常與我們作對，不會跟我預期的一樣，因此不要太執著，要學會多探索。

我們容易自我感覺良好，總認為自己的成功是因為自己努力，別人成功的是因為運氣好。

機會就在邊緣，邊緣才有豐沛的機會。

我們可以是自己的機運漫遊者，不必聽天由命，而能操之在我。

好運來自遇然產生的弱連結。

本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航