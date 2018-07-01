自卑者的交友模式：要五毛、給一塊

首先，你對所有人平均關心，主動幫你能幫上忙的，全力以赴，當成自己的事。

有幾個人禮貌性謝謝你，少數一兩位回應你，也問候你的近況，順理成章你覺得應該是朋友。你對朋友更主動付出與關心，同時也透露一點自己的感受與想法，試探對方收不收你的黑暗面。你不會發現，你們之間始終是你說的少、做的多，你不敢要求太多，這樣就很好了。

某一天不知何故，那位朋友突然不太搭理自己，你感到恐慌，不知道哪裡做錯也不敢問，對方的冷淡令你焦慮與低落無法自拔……又某一天，你從那位朋友的好朋友那裡聽到，其實他對你並不是像你對他那樣。為此你對關係突然感到憤怒，又覺得自己沒資格說什麼，洩氣後再度焦慮與低落無法自拔。為什麼你努力那麼久，還是孤單一個人呢？

自卑者的交友模式是勞務交換

感到自卑的人，交朋友很像「投資」，他關心眾人、分散風險，然後等認「對我有回應」的人當朋友。

感到自卑的人不敢選朋友，因為認為自己不夠格、自己不是資本，他自我懷疑，自己都不喜歡自己，沒有價值，對方不可能理。

「如果自己沒有價值，那怎麼交朋友？」方法是有的，把自己當「工具性角色」，替對方付出勞務、問候／照顧、要求照單全收，當一個來者不拒的「濫好人」，這樣才會被喜歡。不僅如此，感到自卑的人還主動付出更多，我覺得根本是三輪車老太太，「要五毛，給一塊」，你說奇怪不奇怪。

「自卑性格」是我們社會的文化根基，個人價值不被強調，以致自己不敢明的要求，因為連自己都不知道自己憑什麼，只能拿出「以為對方會要的東西來交換」，感到自卑的人拿不出什麼，就以「勞務」或「性」來換「情感關係」。

然交換來的情感關係很脆弱，那是不平等的關係，通常下對上才會這樣交換，因為勞務或性的取代性都很高，因為費力所以比較沒有人願意做（如清潔工作，似乎都是某類人在做，有沒有感覺這是社會歧視？但事實已運轉多年）。「勞務或性」的付出要很多，然後才能回收一點點「情感關係」，匯率不同啊，給100回50算不錯了，所以才要主動且更多的交換。但交換卻不保值，關係還被輕易結束，「投入資本」的概念讓當事人不甘心，只敢「怨」、崩潰沮喪，或者衝動著一定要討回什麼才行。

換就一定有人要？當然不是。有時候過多的交換也是壓力，收太多的人有要回報的心理負擔，或者給太多的人超出了他的負荷。

這類交換確實不公平，付出太多的自卑者是屈就的，常常在「壓抑情緒」，當委屈到一定程度，情緒就會出來激烈表達，它是誠實的，會大哭或憤怒，爾後又陷入深深的自責、孤單與挫敗。情緒就像啞巴吃黃蓮，反應若不能被辨識與處理，壓抑與爆發數度循環，到了極端它會產生無意識的行為補償，如破壞、絕望或自傷。

交朋友的日常

朋友應是互相欣賞，平等互饋的關係，合的來、背景相同、興趣交流，或某特殊事件與環境因緣際會，讓彼此連結，進一步相知，互相關懷。關係裡兩人雖有差異，有時各自退讓，有時爭吵溝通，但不會長期屈就，相處需要學習與適應，但不至於「怕失去、感恐懼」。

交友的過程是跌跌撞撞、分分合合，畢竟天作之合少，歡喜冤家多，所以用自己的步調就好，而且生命除了交友也還有別的議題、別的興趣可以投入。很擔心沒朋友？不要急，回到生活的焦點吧，你的生活是以你自己為中心才對，先專注在那些讓你有樂趣、有熱情、肯投入的事物上吧，先學習跟自己相處吧。很奇妙的，當你有了自己的生活風格，「花若盛開，蝴蝶自來」。

陷入孤單情緒的緩解法

自卑者的交友模式，是有作用的，當它以工具性角色去依附另一個人時，就不會感覺孤單了。「孤單感」真的是很多人難以接受的情緒啊。

意識到孤單的存在，接受它，跟情緒共處，就是學習自處的第一步。覺得陷入情緒的時候，試試以下的緩解方式，等平靜後，再進一步解讀情緒要對自己說什麼。

到空曠無邊界的地方走走：視野開闊，心也會開闊的。不要躲在房間，去外面，尤其是空曠無邊界的地方，世界這麼大，你所煩惱的事會稍微變小一些。

讓身體活動活動：試著騎腳踏車、游泳、有氧舞蹈、作體操、做家事等具持續性的活動，重點是讓腦袋放空，藉由身體舒展帶你轉移注意力。運動的起步最難，但只要開始了就容易了。

在無人房間裡聽廣播，空中相會：如果不想自己一個人又出不去，例如半夜，我建議「聽廣播」。我學生時代常常聽，主持人是對著你（聽眾）說話的，彷彿空中相會，被陪伴的感覺。不要看電視，那只是麻痺。聽廣播時用喇叭而不是耳機，這樣你還能一邊做別的事，如清潔地板、整理房間。

書寫、畫圖：將你煩惱的感受、情緒寫在紙上（或許以後可與別人分享），讓思緒經過整理，轉移你的注意力。建議跟聽廣播一起使用。

承認自己的需要

情緒緩解後，把焦點放回自己身上吧，問自己「我需要什麼呢？」、「我需要朋友對我做／說什麼呢？」，人不能單獨存在，因此「需要別人」是很自然與正常的事。傾聽與承認自己的需要，好過欺瞞自己卻又做一些委屈自己的矛盾行為。想像一個被滿足的畫面，精確地用語彙表達，是善待自己與安慰人心的，要相信也許現在有些孤單，但有朝一日一定可以找到互相理解的人。

真的做什麼都很困難的人，就不妨試試「心理諮商」吧，找人對話是最好的方式，當對方願意傾聽並與你一起討論時，痛苦雖然還是在，但孤單感會減輕，令你衍生力量去思考下一步怎麼辦。

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航