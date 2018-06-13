不用吸管「直接喝」最環保，這種說法是對女性生命經驗的忽視

環保署禁塑膠吸管政策公布之後，與「環保吸管」相關的質疑與爭議越來越多，從安全、衛生到製造過程的汙染等，都產生了非常多的熱烈討論。有一種質疑聲浪是，環保吸管的製造過程一樣會消耗能源、汙染環境，那不如「直接喝」就好了，這樣似乎是最環保的方式。但筆者作為女性的生命經驗告訴我，這種說法是對女性生命經驗的忽視，隱含了男性特權／陽剛霸權在內。

一、吸管使用的性別化

在父權社會中，對不同性別有著不同的期待。男生要陽剛、女生要陰柔，而在「吃相」這件事情上，也存在性別化的規訓。

女性長期被期待吃東西要「秀氣」，許多家長、同儕與外人們，都要求女性吃喝東西要安靜、闔嘴、小口、細嚼慢嚥等，這形成一種有形無形的社會壓力，也塑造了女性的生活飲食習慣。也因此，由於喝飲料使用吸管，正符合都女性的期待，所以在我的成長經驗中，女孩子使用吸管的次數是多於男孩子的，因為這樣看起來比較「淑女」。

二、避免唇膏掉色的需求

畢竟我們身處父權資本主義社會，在職場歧視、消費文化與性別期待的交織影響下，女性比男性更被要求要化妝，甚至有些場合視作是基本禮儀與明文規定。那就不得不講到，唇膏與吸管使用的密切關聯。

包含我在內的許多女性，化妝吃東西最怕的就是「唇膏掉色」，我們也很想盡情享受美食，卻又擔心等回要去洗手間補妝，老實說很是麻煩。所以這時候，吸管的使用就可以減少這層焦慮。辦公室裡一杯手搖飲料補充糖分，又不需要來來回回跑洗手間補妝，也可以避免被上司以「妝容」或「常不在座位」刁難。

三、懷孕臥床的經驗

除了少部分跨性別與間性人族群，大部分會懷孕生育的是女性，然而在待產到分娩完的時候，經常必須要長時間臥床，很多事情並不像平常時方便。我身邊許多有懷孕生育經驗的女性親友告訴我，在這段期間內連吃喝東西都成了問題，很怕東西會灑滿整個床榻，這時候吸管就扮演了非常重要的角色。

試著想想，平常再怎麼大剌剌的女性，在臥床期間也不能像過往一樣，即使平常沒有使用吸管的習慣，也可能會為了能方便飲食而使用。

結語

或許講到這裡，會有人反駁我說，這些女性生命經驗都是父權枷鎖，所以我們應該拋棄它，鼓勵女性「直接喝」才對。但女性主義並非對女性的另一種規訓，女性還是可以選擇用自己習慣的方式生活。

而且也不是所有女性都有足夠安全平等的環境，讓她們選擇不受拘束，這是目前的物質現實，所以女性主義更強調女性的選擇權，以及對女性處境的分析，讓女性經驗及需求能被平等地重視善待。所以總結來說，環保吸管對於許多女性而言，也是一種不可或缺的發明，它給了女性更友善環境，可以同時關心自身需求與地球的方式，也因此環保吸管是女性主義的另類象徵。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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