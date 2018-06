被《牛津英語詞典》正式收錄的新詞：波霸奶茶（boba tea）

Boba Tea拿到英語身分證

2018年4月初,執英語世界牛耳、收詞量逾60萬的《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED)低調發布了今年第一季的新詞新義,讓我眼睛為之一亮的是,我們的「波霸奶茶」赫然在列。這批英文詞彙的榜單有700餘個新成員,經我逐條審視,源自中文的只有一個,就是台灣的波霸奶茶。OED以音譯的boba(波霸)加以收錄,用了31個單詞來定義:

Photo Credit:世界公民文化中心

OED在定義後面補充說明,說boba常以完整的形式boba tea(波霸奶茶)通行(Often more fully boba tea),且與早幾年進入英文的bubble tea(珍珠奶茶)同義(= bubble tea)。OED的書證(有來源出處的例句)顯示,boba於2000年1月5日首度現身英文,見諸《洛杉磯時報》(Los Angeles Times):

Photo Credit:世界公民文化中心

OED卷帙浩繁,修訂費時,加上它把關嚴謹,所以它的「新詞」都不是熱呼呼地新,而是經過多年沉潛、地位穩固確立的「較新詞」。然而獲得OED收錄的詞彙,有如拿到了英語世界的燙金身份證,其他英語詞典或許比OED來得早收,含金量卻不可同日而語。

韋氏大詞典為波霸奶茶寫了小論文

值得注意的是,OED把珍珠奶茶和波霸奶茶視為同義詞,這的確也反映了英語世界的認知。其實,這兩種飲品在台灣是否有區別,似乎也是見仁見智,有人認為二者是同物異名,相同的東西只是叫法不同。也有人認為波霸奶茶的粉圓比較大,反映的是「波霸」對女性胸部的指涉,關於這點,OED也在詞源裡重點提及,述明其廣東話俚語的源頭。

美國第一的《韋氏第三版新國際英語大詞典》(Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged,俗稱韋氏大詞典)收詞量近50萬,2016年中公告了近年來增收的2,000個新詞新義。我長期密切關注英文詞彙的發展,當時發現boba(波霸奶茶)收錄在內,比OED要早2年。特別的是,韋氏大詞典用了相當大的篇幅給boba追本溯源,說它來自台灣華語的「波霸」,可能是波霸奶茶裡的粉圓較大因而得名,並駁斥了部分人士「boba轉自bubble」的主張:

Photo Credit:世界公民文化中心

韋氏大詞典用了近100個詞寫就了以下的這則註解,堪稱是波霸奶茶的小論文了:

Photo Credit:世界公民文化中心

「波霸奶茶」已收錄在各大英語詞典

粉圓之所以轉稱波霸,我們多少都有自己的見解,對於OED和韋氏大詞典的說法,可能馬上就有所補充或修正。然而讓我們既佩服又感嘆的是,英文詞典不只納入了我們台灣的詞彙,還更進一步對其刨根究底,而我們的中文詞典,居然無一收錄。

如OED在解boba時所稱,bubble tea(珍珠奶茶)更早進入英文,在英語裡被視為是波霸奶茶的同義詞,後起的boba經常被釋為「bubble tea的又稱」。早在10多年前,許多大型權威的英英詞典就已經收錄了珍珠奶茶。2005年,OED率先收錄了bubble tea,並在作為佐證資料的書證裡清楚指出,這個珍珠奶茶的英文於1993年9月首度見諸文獻。

OED乃泰山北斗,風行草偃,後來旗下的大型詞典也都陸續跟進,收錄了珍珠奶茶,如《新牛津美國詞典》(New Oxford American Dictionary)、《簡編牛津英語詞典》(Shorter Oxford English Dictionary)、和《英語牛津詞典》(Oxford Dictionary of English)。英美兩國其他的大型權威詞典,如《柯林斯英語詞典》(Collins English Dictionary)和《美國傳統英語詞典》(American Heritage Dictionary of the English Language)也輸人不輸陣,統統收錄了珍珠奶茶。

波霸奶茶有什麼影響力?

為什麼詞典的角色這麼重要?因為一個詞彙收錄於權威詞典與否,是有其象徵意義的。收錄了,有了語言專家的認證和知名出版社的背書,代表的是使用詞彙的人口夠多夠廣,影響力夠深夠遠,詞彙的穩定度也夠。還沒收錄,代表的是詞彙的地位尚未穩固,發展前景有待進一步觀察。

這幾部收錄珍珠奶茶的權威詞典一字排開,陣勢驚人。現象造就了詞彙,詞彙反映了現象,台灣發明的珍珠奶茶受到國際的肯定,無庸置疑。這些詞典或在定義,或在例句,或在詞源,都清楚載明珍珠奶茶源於台灣(originated in Taiwan)、為台灣出身(of Taiwanese origin)、最初來自台灣(originally from Taiwan)。這些權威的英文詞典也記錄了珍珠奶茶的其他說法。除了上述的bubble tea和boba(tea)之外,還有pearl tea這個登記在案的異體。語言上的一物多名,在此也得到了充分的印證。

台灣小吃的種類繁多,名聞遐邇,近悅遠來,每個人或許都有自己的最愛。不過從客觀的角度來看,珍珠奶茶(或波霸奶茶)的確可以稱得上是國際知名度最高的台灣原創美食。珍珠奶茶原創於台灣,不僅風行全台,甚至紅遍世界,30年來歷久不衰。重要的是,多部重量級、超重量級的英英詞典都收錄了珍珠奶茶。詞典反映了現狀,現狀造就了詞典,今年春OED對boba的收錄,讓台灣再次以另一種形式為世界所見,值得我們同喜。

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航