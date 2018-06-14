被《牛津英語詞典》正式收錄的新詞：波霸奶茶（boba tea）

Boba Tea拿到英語身分證

2018年4月初，執英語世界牛耳、收詞量逾60萬的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）低調發布了今年第一季的新詞新義，讓我眼睛為之一亮的是，我們的「波霸奶茶」赫然在列。這批英文詞彙的榜單有700餘個新成員，經我逐條審視，源自中文的只有一個，就是台灣的波霸奶茶。OED以音譯的boba（波霸）加以收錄，用了31個單詞來定義：

Photo Credit：世界公民文化中心

OED在定義後面補充說明，說boba常以完整的形式boba tea（波霸奶茶）通行（Often more fully boba tea），且與早幾年進入英文的bubble tea（珍珠奶茶）同義（= bubble tea）。OED的書證（有來源出處的例句）顯示，boba於2000年1月5日首度現身英文，見諸《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）：

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OED卷帙浩繁，修訂費時，加上它把關嚴謹，所以它的「新詞」都不是熱呼呼地新，而是經過多年沉潛、地位穩固確立的「較新詞」。然而獲得OED收錄的詞彙，有如拿到了英語世界的燙金身份證，其他英語詞典或許比OED來得早收，含金量卻不可同日而語。

韋氏大詞典為波霸奶茶寫了小論文

值得注意的是，OED把珍珠奶茶和波霸奶茶視為同義詞，這的確也反映了英語世界的認知。其實，這兩種飲品在台灣是否有區別，似乎也是見仁見智，有人認為二者是同物異名，相同的東西只是叫法不同。也有人認為波霸奶茶的粉圓比較大，反映的是「波霸」對女性胸部的指涉，關於這點，OED也在詞源裡重點提及，述明其廣東話俚語的源頭。

美國第一的《韋氏第三版新國際英語大詞典》（Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged，俗稱韋氏大詞典）收詞量近50萬，2016年中公告了近年來增收的2,000個新詞新義。我長期密切關注英文詞彙的發展，當時發現boba（波霸奶茶）收錄在內，比OED要早2年。特別的是，韋氏大詞典用了相當大的篇幅給boba追本溯源，說它來自台灣華語的「波霸」，可能是波霸奶茶裡的粉圓較大因而得名，並駁斥了部分人士「boba轉自bubble」的主張：

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韋氏大詞典用了近100個詞寫就了以下的這則註解，堪稱是波霸奶茶的小論文了：

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「波霸奶茶」已收錄在各大英語詞典

粉圓之所以轉稱波霸，我們多少都有自己的見解，對於OED和韋氏大詞典的說法，可能馬上就有所補充或修正。然而讓我們既佩服又感嘆的是，英文詞典不只納入了我們台灣的詞彙，還更進一步對其刨根究底，而我們的中文詞典，居然無一收錄。

如OED在解boba時所稱，bubble tea（珍珠奶茶）更早進入英文，在英語裡被視為是波霸奶茶的同義詞，後起的boba經常被釋為「bubble tea的又稱」。早在10多年前，許多大型權威的英英詞典就已經收錄了珍珠奶茶。2005年，OED率先收錄了bubble tea，並在作為佐證資料的書證裡清楚指出，這個珍珠奶茶的英文於1993年9月首度見諸文獻。

OED乃泰山北斗，風行草偃，後來旗下的大型詞典也都陸續跟進，收錄了珍珠奶茶，如《新牛津美國詞典》（New Oxford American Dictionary）、《簡編牛津英語詞典》（Shorter Oxford English Dictionary）、和《英語牛津詞典》（Oxford Dictionary of English）。英美兩國其他的大型權威詞典，如《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary）和《美國傳統英語詞典》（American Heritage Dictionary of the English Language）也輸人不輸陣，統統收錄了珍珠奶茶。

波霸奶茶有什麼影響力？

為什麼詞典的角色這麼重要？因為一個詞彙收錄於權威詞典與否，是有其象徵意義的。收錄了，有了語言專家的認證和知名出版社的背書，代表的是使用詞彙的人口夠多夠廣，影響力夠深夠遠，詞彙的穩定度也夠。還沒收錄，代表的是詞彙的地位尚未穩固，發展前景有待進一步觀察。

這幾部收錄珍珠奶茶的權威詞典一字排開，陣勢驚人。現象造就了詞彙，詞彙反映了現象，台灣發明的珍珠奶茶受到國際的肯定，無庸置疑。這些詞典或在定義，或在例句，或在詞源，都清楚載明珍珠奶茶源於台灣（originated in Taiwan）、為台灣出身（of Taiwanese origin）、最初來自台灣（originally from Taiwan）。這些權威的英文詞典也記錄了珍珠奶茶的其他說法。除了上述的bubble tea和boba（tea）之外，還有pearl tea這個登記在案的異體。語言上的一物多名，在此也得到了充分的印證。

台灣小吃的種類繁多，名聞遐邇，近悅遠來，每個人或許都有自己的最愛。不過從客觀的角度來看，珍珠奶茶（或波霸奶茶）的確可以稱得上是國際知名度最高的台灣原創美食。珍珠奶茶原創於台灣，不僅風行全台，甚至紅遍世界，30年來歷久不衰。重要的是，多部重量級、超重量級的英英詞典都收錄了珍珠奶茶。詞典反映了現狀，現狀造就了詞典，今年春OED對boba的收錄，讓台灣再次以另一種形式為世界所見，值得我們同喜。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航