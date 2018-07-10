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「還有什麼問題想問嗎？」面試尾聲幫你印象加分的九個提問
我們想讓你知道的是
面試結束前，面試官通常會詢問求職者還有沒有其他問題，沒有提問會讓人覺得你不夠積極，或是對這份工作沒有想法，好的提問可以幫助自己更了解公司，也能讓自己被錄取的機會大大提升！這篇幫你整理了九個問題，一起來看看吧！
文：Linda Shih
畢業季快到了，也代表求職季要開始啦！面試時，如何在眾多求職者中脫穎而出呢？問對好問題就有機會讓面試官印象更多深刻，學校沒教你的面試技巧，小V來告訴你！
面試結束前，面試官通常會詢問求職者還有沒有其他問題，沒有提問會讓人覺得你不夠積極，或是對這份工作沒有想法，好的提問可以幫助自己更了解公司，也能讓自己被錄取的機會大大提升！小V幫你整理了九個問題，快往下看吧！
1. Are there any opportunities for the on-the-job training?
公司有提供任何在職進修的機會嗎？
- on-the-job training (n.) 在職進修
若一間公司願意栽培員工，在工作之餘還能上課學習新知，是一件很棒的事喔！
2. What’s the future development of the company?
公司往後還有計畫往哪方面發展嗎？
3. What personality does the employee need to require?
公司會希望員工有怎麼樣的人格特質呢？
- personality (n.) 個性
這個問題可以知道自己適不適合這間公司，以及公司的企業文化大概如何。
4. When should I expect to know the decision?
我大概何時可以得知錄取結果呢？
- decision (n.) 決定、結果
不管是申請學校或是工作面試，之後的結果都可以用這個字來表示。
5. What challenges will I encounter in this position?
請問我在這個職位會遇到什麼挑戰呢？
6. Could you tell me about the team I’ll be working with?
可以請你簡單介紹一下未來會與我共事的團隊嗎？
7. What’s the company’s expectation for this position?
貴公司對這職位的期望與目標是什麼？
- expectation (n.) 期待
這個問題可以知道自己未來努力的方向，也能更快明白工作內容。
8. Is there any skill I need to improve or acquire for the job?
除了基本技能之外，還有什麼實力是我應當具備的嗎？
9. How does the company measure success?
請問公司如何評估績效？
以上的問題，都能展現出自己是一個積極進取又有禮貌的求職者！
祝各位不論是大學畢業新鮮人或是想換跑道的人，都能找到自己的一片天空！
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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航