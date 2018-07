「還有什麼問題想問嗎？」面試尾聲幫你印象加分的九個提問

文:Linda Shih

畢業季快到了,也代表求職季要開始啦!面試時,如何在眾多求職者中脫穎而出呢?問對好問題就有機會讓面試官印象更多深刻,學校沒教你的面試技巧,小V來告訴你!

面試結束前,面試官通常會詢問求職者還有沒有其他問題,沒有提問會讓人覺得你不夠積極,或是對這份工作沒有想法,好的提問可以幫助自己更了解公司,也能讓自己被錄取的機會大大提升!小V幫你整理了九個問題,快往下看吧!

1. Are there any opportunities for the on-the-job training?

公司有提供任何在職進修的機會嗎?

on-the-job training (n.) 在職進修

若一間公司願意栽培員工,在工作之餘還能上課學習新知,是一件很棒的事喔!

2. What’s the future development of the company?

公司往後還有計畫往哪方面發展嗎?

3. What personality does the employee need to require?

公司會希望員工有怎麼樣的人格特質呢?

personality (n.) 個性

這個問題可以知道自己適不適合這間公司,以及公司的企業文化大概如何。

4. When should I expect to know the decision?

我大概何時可以得知錄取結果呢?

decision (n.) 決定、結果

不管是申請學校或是工作面試,之後的結果都可以用這個字來表示。

5. What challenges will I encounter in this position?

請問我在這個職位會遇到什麼挑戰呢?

6. Could you tell me about the team I’ll be working with?

可以請你簡單介紹一下未來會與我共事的團隊嗎?

7. What’s the company’s expectation for this position?

貴公司對這職位的期望與目標是什麼?

expectation (n.) 期待

這個問題可以知道自己未來努力的方向,也能更快明白工作內容。

8. Is there any skill I need to improve or acquire for the job?

除了基本技能之外,還有什麼實力是我應當具備的嗎?

9. How does the company measure success?

請問公司如何評估績效?

以上的問題,都能展現出自己是一個積極進取又有禮貌的求職者!

祝各位不論是大學畢業新鮮人或是想換跑道的人,都能找到自己的一片天空!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航