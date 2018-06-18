慕課「學習長」的口袋書單，四本書擴大你的思考維度

文：張軒綾

還記得常常出現在不見面讀書會、和鮪魚一起分享各種想法的神秘嘉賓嗎？他是慕課的共同創辦人阿康，不過與他見面時，名片上職稱卻寫著「學習長」。

他說這名稱靈感來自矽谷公司，學習長除了傳統人資要做的教育訓練，也管理公司知識資產。而慕課及自己的目標就是想成為客戶公司的學習長，因此掛上這個職稱。

他也笑說，很多人會問他：「難道你是負責學習的嗎？」這個職稱作為公關介紹有很好的效果。

因為所屬產業變動很快，阿康也常在做新的嘗試，比起相對便宜的書籍，他看好知識節目或是付費的知識內容，思考如何提升這些內容或資訊的價值。

閱讀對他來說已是生活一部分，早期看書都是為了功利或娛樂的理由，因為考試或因為不想考試而去讀；但現在覺得閱讀是日常就在做的事情，不會覺得這件事情是困難而又必須要去做的。現在看一些其他人覺得很難的書，已經如看小說般輕鬆。

成年後的學習還是要有點功利目的好，因為時間沒這麼多，讀的東西最好還是要能解決生活或工作上的問題。

阿康從中學開始大量閱讀課外書，以日本推理小說和私小說為主。學生時期念工科學校，都沒有人要去圖書館看那些書，借書時就會想像村上村樹的書會像《情書》裡一樣，字卡上都是自己的名字。

出社會前他開始看商務、財務金融相關的書，也對人類如何面對風險這個主題很感興趣，從求神問卜到統計分析方法，拉長時間來看，人類面對風險的想法也一直在變。在投資理財、買財務產品時，看這些書可以訓練自己的思考方式。

最近也會讀認知科學、腦神經科學的書，例如人們在思考事情時會陷入什麼偏誤，在溝通時會練習有意識地避免自己犯下這些偏誤。

阿康閱讀領域十分廣泛，我想你會很好奇，除了不見面讀書會上分享的書外，阿康平常口袋書單有哪些：

《躍遷》

Photo Credit: 平安文化

《躍遷》的背景是在中國，在一個如此快速變動的時代，人人都想要致富的渴望，覺得充滿無限可能。但在充滿競爭的氣氛下，人們也出現生存焦慮，怕跟不上而很更加勤奮努力。

這本書便是在談有些時候不是你不夠努力或不夠勤奮，是你的方法不對。這裡指的方法有很多，其中一個方法是怎麼選擇或思考這件事情，因為有些時候選對了比你認真做還重要。

書裡提到一個人想要快速成長，特別是面對這樣的時代的時候，你該怎麼做選擇？舉例來說，其中一個觀念是槓桿，找到一個支點，就可以用最小力氣換到最大成果。

書中還列了其他各式各樣你可以做的方法，在變動很大、但成功機率越來越小的世界，這本書很適合作為個人成長類書籍。

雖然背景寫的是中國，但台灣有一部分也面臨了同樣的狀況，例如現今台灣的年輕人仍然處於生存焦慮，因此也很適合台灣人閱讀。

《世界末日與冷酷異境》

這本書算是幻想小說，故事敘述兩個世界——現實世界和主角腦中虛擬的世界，也是村上早期投入很大心力的長篇小說，少數用兩個主線書寫的故事。

這是一本令阿康印象深刻的書，因為他是在921大地震的時候讀完的。雖然書裡面的情境其實跟地震沒什麼關係，也不太記得詳細的情節，但這故事就像小時候看的童話，能夠讓人沉迷進去。

阿康是南投人，在地震完後大家只能露宿街頭，這本書當時能夠讓他暫時逃離現實生活中的恐懼，暫時地躲在那個異想世界裡。

《機會效應》

Photo Credit: 時報出版

這本書的作者是編輯記者出身，很會寫故事，特別的是除了挖掘這些人物的故事外，也會結合自己的觀點。

閱讀後阿康最大的收穫是，這本書不斷地強調「偶然」，書中提到，很多事是無法控制的，人們面對這些事會產生兩種結果：焦慮或認同。

焦慮讓人想要築高牆，把所有東西都封起來，不願面對或認同。但其實這些無法控制的事才是常態，我們該培養認同的心態。

阿康本來習慣去掌握所有事，不會傾向「認同」，一開始要調適很痛苦。但透過閱讀的累積讓自己重新思考，靠著理性的力量去習慣並調整自己的心態。

在了解這件事後，可以更進一步地主動去挖掘或碰到偶然，去擁抱它們就能得到一些不一樣的東西。當然，前提是你要先相信有這麼一回事，你才會去做。

《活出意義來》

Photo Credit: 光啟文化

在集中營中，曾有謠傳說到聖誕節一切都會沒事，但真正到了卻什麼都沒發生，反而讓人們更痛苦，甚至崩潰。

這本書的作者也是一名猶太人，曾在集中營擔任醫生，他在工作過程中看到了許多關於上述的事件，除了內心的掙扎外，也活在一個隨時都會死亡的環境。

本書帶我們探討人們沒有希望時，到底要怎麼過、怎麼選擇？

作者從集中營活下來後，重新思考這件事情，發現「意義」是最重要的。就算在沒有選擇時，人還有自由決定自己怎麼看待這件事情，這是沒有人可以剝奪的。

阿康說，自己比較悲觀看待人生，所以看到作者在如此絕望情況下，可以得出那樣的結論時感觸很深。

在面對人生困境時，你有能力去選擇你怎麼面對它，你的態度是可以轉的。體會了這個道理，讓作者發展出一套「意義治療法」，帶你重新講故事、重新去挖掘，讓你思考如何重新解讀人生。

《名叫海賊的男人》

Photo Credit: 春天出版

這是一本真人真事改編的書，也被改編成電影。是石油公司「出光興產」創辦人——出光佐三的商戰小說。

書中的主角國岡鐵造，並不是姦淫擄掠的海賊，而是因為創業初期他總是搭著小船直接去販賣石油，破壞其他人的交易市場，因而被稱為海賊。

國岡是個極右派思維的人，很尊崇天皇，總公司一定要對著皇居。故事主要描述在二戰前後，當時滿州國在東北，天冷時油都會結凍而不能販賣，國岡就開發了一款不會結凍的油，大賺一筆。二戰後戰敗的日本被美軍接管，石油作為軍備品被限制出口，當時出光為了突破困境，甚至去買了一艘船冒著風險出口石油給伊朗。

阿康認為，看他的故事會覺得很瘋狂、誇張，但能感受到國岡在商場上作決策的的大格局。

也讓我們反思自己或現在的年輕人好像想得太小了，計較些小得失反而不能成就大的事業。

透過寫作，讓閱讀更有價值

如果想確認自己讀完後有學到書中知識，阿康建議可以嘗試「寫作」這個方法。

他利用部落格整理讀書筆記，練習書寫。開始寫部落格後，因為有整理過和思考過，讀的東西記得比較清楚，另一方面也建立自己的知識資料庫，方便回頭找。

寫作是一種最簡單的思考方法，它會讓你去思考並組織自己的語言，把讀的東西講出來。不管做哪一行，讀說寫是最基本、通用的能力，無論對於工作或人生都很有幫助。

除了自己的部落格「學習長阿康」外，阿康也持續舉辦實體的讀書會，最早開始的持續了快十年。他們讀的書很廣泛，因為成員背景也差很多，由成員來決定的書也就多元。

阿康也分享，若想維持一個讀書會，根本便是要有核心投入的人，漸漸地外圍的人也會變得投入，變成核心。同時這個讀書會也要呼應大家的投入，讀書會才能持續舉辦下去。

本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航