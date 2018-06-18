女人一生的三個課題：一個人、成為人妻、成為人母

想和大家分享我覺得女人一生的課題，到底要把自己放得多大，放得多重。簡單分成三個部分：一個人、成為人妻、成為人母。

一個人

「一個人」是我覺得是女人人生最重要的階段。一個人的時候，可以放手去嘗試，所有可能或不可能；可以把所有時間、所有資源放在自己的身上，想吃什麼、想買什麼、想學什麼、想睡誰（！）都是自己說了算。雖然有時早上一個人醒來，會覺得有點寂寞，但是這個時期如果沒有追太多劇、浪費太多時間在無意義的社交，能夠把握時間進修和多去一些地方看看，這個時期的成長非常有效益，畢竟沒有太多的雜音。尤其是進入社會後這十年，我們把時間花在哪裡，決定我們的生活圈、決定我們能擁有的資源、決定我們的收入、決定我們能吸引到怎麼樣的另一半。

為人妻

成為人妻後，時間開始被分割，另一半及家庭時光開始加重，還是有社交生活但是開始下降。我覺得還是可以保有八成的自己，忙完工作和家事可以做做自己喜歡的事。亞洲的婚姻注定是兩個家庭的結合，開始要考慮對方家庭，對方的背景。如果另一半的家庭觀和價值觀不是妳所認同的，但是真的愛對方，不結婚的確是一個聰明的做法。

戀愛關係還是兩個人的事，只要考慮今天晚上約會開不開心。但是婚姻一定會牽扯到帳單誰付、垃圾誰倒、襪子誰洗，如果是一個六塊肌帥歐巴上述都不做，時間久了還是想叫他吃屎。加上現在很多女生能力很強，但是很多男生和他的媽媽還活在上世紀，可能娶到千頌伊還叫要她在韓國大院寒風中醃泡菜，時間久了只會得到一個千大媽，那千頌伊有什麼理由不繼續當她的大明星？

我聽過最慘的例子，是女生在家是小公主，出嫁被婆婆吃死死，老公孝順又不敢抵抗，搞得自己好像是偏房，婆婆才是正宮。最後自己長期抑鬱得了癌症，得病時還不到四十歲。身為一個媽媽，要是我女兒發生這樣的事一定逼她搬回娘家。

另一半影響這時候的生活達六成（剩下四成的限有工作的，沒有工作的就是另一半影響九成）。尊重太太和娘家、願意保護太太和婆家協調、收入達一定水準（女生只能要求對方不低於自己太多，因為要刮別人鬍子前要先刮好自己的）、有責任感不媽寶才可以嫁。要是嫁了怎麼辦？自己瞎了就要自己成長，不然千萬不要生孩子，要落跑方便。

為人母

人生最大的坎就是生孩子後的世界。這時候可能只剩下三成的自己（剛出生前三個月可能還是不到一成，因為餵母奶孩子吃很慢根本睡不飽）如果是全職媽媽，可能剩不到一成。

這樣的情況隨著孩子在學校的時間拉長而有所改善（要是沒有抽到公托公幼，以台灣人平均年收六十幾萬，很多每月擠不出兩三萬送私托或保母，如果長輩也不能幫忙，可能要熬到上小學！）但是現在孩子生的少，對教養的要求也比我們上一代高非常多，我身邊不少生完第一胎就被嚇死，沒有第二個的打算。

尤其前三個月隨時屎尿齊飛、睡眠不固定、喝奶餵奶母子都不熟練，吃一餐可能快兩小時，休息一個小時多又要下一餐。產後身體還沒復原隨時很疲勞狼狽，想睡個超過五小時的覺，可能還會被漲成石頭的奶叫醒。還記得我寫的理專變乳牛的獨白嗎？下面看到網友罵聲連連，才驚覺到台灣對媽媽們有多麽不友善，每個女人不是天生下來會當媽媽的。

就像媽媽叫你每科都要考一百分，你為什麼不考？就是心有餘但是事實上很難做到啊！為母則強不一定適用在每個人身上，社會給了媽媽們很多壓力，但是卻沒有給什麼資源和協助。之前聽說有些國家像是美國，會有家庭輔導員，到府協助新手爸媽。我覺得台灣如果有的話，很多悲劇可以避免，畢竟到府家訪，新手爸媽經濟和精神狀況可以很容易被發現，加上剛當父母，太多事情要學習，連家庭模式都會有很大的改變。

而我已經算是幸運，公婆和老公給我非常多的支持和資源，很多媽媽真的是從頭到尾一打一，我實在佩服得五體投地。台灣很多爸爸都很樂意參與育兒，但是育兒的辛苦，真的是單身時的我很難想像的，更別說一些覺得拿薪水回家就是神的大男人，社會風氣還是媽媽們的枷鎖。如果沒有神隊友，真的很難熬，帶孩子的辛苦我覺得半年讓我老了快五歲。

現在的女人真的很辛苦，總是想要當好員工、當好太太、當好媽媽。雖然常常很累，睡不飽，但是有了孩子，人生更有努力的動力。畢竟看到每個月的基本開銷如此驚人，為了孩子那會讓人融化的笑容，還能不努力時間管理和賺錢嗎？

本文經麻辣咩授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航