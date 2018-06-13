爭議27年的讓步：讓希臘超不爽的國名「馬其頓共和國」可能改名

馬其頓與希臘今天化解一場持續近30年的糾紛，同意將馬其頓的新國名命名為「北馬其頓共和國」（Republic of Northern Macedonia），馬其頓當局盛讚這是「歷史性辦法」，不只打破該國與希臘因國名而長年的緊張局勢，也為馬其頓前進歐盟、北約的可能，亮起綠燈。

（中央社）法新社報導，馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）表示，經過多個月的密集外交折衝，雙方同意重新命名這個前南斯拉夫共和國。

柴伊夫在首都史高比耶（Skopje）告訴記者：「我們達成了協議，經過25年，我們達成歷史性解決辦法。我們達成的共識包括全面使用『北馬其頓共和國』。」

路透社報導，柴伊夫與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）通話後在記者會上表示：「無法回頭了。」兩人不久後將會面，可能將敲定這項協議。柴伊夫又說：「解決了國名問題，我們將成為北約成員。」

希臘總理齊普拉斯透過電視發表評論，宣布這項協議是「一大外交勝利與一大歷史性機會」，讓此區得以建立友好、合作與共同發展的關係。

馬其頓希望，解決國名紛爭後能有助於排除障礙，以加入歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）。不過，這項協議仍需經過馬其頓國會批准與公投通過，還有希臘國會核准。

「馬其頓」的國名，為什麼讓希臘生氣？

馬其頓1991年脫離南斯拉夫獨立，國號為「馬其頓共和國」（the Republic of Macedonia）。不過希臘也有一個叫做「馬其頓」的北部省份，是古代馬其頓文化的搖籃，更是著名的領導人亞歷山大大帝的故鄉。

希臘認為，馬國以馬其頓為國名，等於暗示擁有希臘北部馬其頓省的領土主權。另外，這個國號容易讓人聯想到亞歷山大大帝出身的馬其頓，以及其所建立的帝國，有爭當「亞歷山大大帝傳人」之嫌。

〔下圖淺綠色的地區，是馬其頓共和國；而希臘的馬其頓省，則與馬其頓共和國的南部相接〕

#UPDATE The Greece-Macedonia dispute has remained unresolved since the former Yugoslav republic's independence in 1991 https://t.co/IZ4ul6W3YZ pic.twitter.com/JMv8TpOsUd — AFP news agency (@AFP) 2018年2月4日

希臘認為「馬其頓」（Macedonia）為古希臘文化遺產的一部分，而希臘才是古希臘這國家的正統文化繼承者，馬其頓使用此為名字是盜用其文化遺產。

不過馬其頓顯然不吃這一套，堅決不改名，反而變本加厲地繼續「盜用」古馬其頓文化。馬其頓早期使用的國旗上的星星便是古馬其頓的象徵「維吉納太陽」（Vergina Sun），在希臘全面經濟封鎖下才於1995年換掉。

1992年-1995年馬其頓國旗，上面有一顆十六芒星的國旗：

Photo Credit: Reuters／達志影像

馬其頓現在的國旗，仍是紅底加上金色的太陽，不過金光從16道，變成8道：

Photo Credit: Reuters／達志影像

《轉角國際》報導，兩國數十年來，因國名爭議而爆發的大小示威抗議從未間斷。儘管獨立後的馬其頓積極爭取加入歐盟、北約，在國際舞台上確立國家身分，卻也慘遭希臘連年行使否決權「懲戒」，拒於門外。

就連馬其頓共和國在1993年加入聯合國，也是以「前南斯拉夫馬其頓共和國」（Former Yugoslavia Republic of Macedonia，FYROM）這樣的折衷名字，才闖關成功。而包括歐盟在內的國際社會，普遍都使用這個折衷名字稱呼馬其頓。

但在2015年，馬其頓名字的爭論，因希臘總理齊普拉斯上台而出現轉機。將國名爭議視為首要之務的齊普拉斯，開始積極與鄰國喊話；2017年，札耶夫成為馬其頓總理後，也頻頻釋出善意，將馬其頓將當地一條主要公路的名字「去希臘化」，由原本以亞歷山大大帝命名，改名為「友誼公路」（Prijatelstvo）。

在希臘與馬其頓兩國歷經約5個月的積極外交對話下，6月12日，齊普拉斯與札耶夫在連日的跨國熱線通話中，終於達成共識，雙方同意將馬其頓國名命為「北馬其頓共和國」。

2018年5月17日，希臘與馬其頓兩國總理在歐盟 - 西部巴爾幹峰會上見面。｜Photo Credit：Reuters／達志影像

馬其頓總理札耶夫表示，國名仍然保留了「馬其頓」3個字，保存了國家過去的國族認同，加上具有地理指涉性的「北」字，恰當地將馬其頓國與希臘的馬其頓省區隔開來，也同時斷絕了暗示馬國擁有希臘省份領土主權的收復主義（irredentism）。而該國的語言及國民身分，仍會被稱為馬其頓語及馬其頓人（Macedonian）。

改了國名益處多多？兩國反對黨都不認同

這項協議，對馬其頓與巴爾幹地區來說意義重大，因為在這之後，希臘將支持馬其頓加入北約（北約峰會預計在七月中旬舉行），並開始加入歐盟的談判。但是希臘總理齊普拉斯堅持，馬其頓政府需要爭取國會批准，否則「北約邀請將取消，與歐盟之間談判不會有進展」。

《華盛頓郵報》報導，這項協議有助於穩定馬其頓這個歐洲最貧窮動蕩的地區之一，因為俄羅斯已經在這個地區開始爭奪影響力，並阻止各國加入北約。分析人士指出，馬其頓和希臘希望在六月下旬的歐盟峰會之前達成協議，談判已經在聯合國外交官的幫助下進行。

歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）在推特表示支持這項協議，寫道：「謝謝你們把不可能化為可能，祝一切順利。」

不過這項「更名」協議如果要徹底實施，必須要通過馬其頓共和國在今年舉辦的公投，公投結果必須有過半的選民投票率門檻，才能視為有效，同時也必須修憲，去除憲法中，暗示擁有希臘馬其頓省主權的曖昧字句。

不過，據《自由歐洲電台》報導，在馬其頓，反對黨卻不滿這項協議結果。馬其頓反對黨（VMRO-DPMNE）主席米可斯基（Hristijan Mickoski）說：「今天對馬其頓共和國來說是艱難的一天。」他稱把國名改為「北馬其頓」的協議是「假的勝利」，執政聯盟在議會修改憲法時缺乏三分之二的多數，而反對黨已表明，將不會支持修憲的協議。

而部分希臘人也認為，改了一個北字還不夠，「鄰居」馬國的名字完全不應含有「馬其頓」字眼。希臘執政黨（希臘激進左翼聯盟，Syriza party）黨魁、同時也是希臘國防部長的卡姆諾斯（Panos Kammenos）表示，他和他的政黨「絕不會贊成新名稱」。

希臘新民主黨的領導人米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也不滿希臘首次承認「馬其頓語」和「馬其頓身分」的存在，譴責說「這是一個不合理的協議，在國家問題上做了不可接受的讓步。」

今年2月，超過14萬名希臘人在雅典舉辦了一場名為「馬其頓在希臘」（Macedonia is Greece）的抗議活動，稱這個名字「在我們的靈魂中」。｜Photo Credit：Reuters／達志影像

新聞來源：

核稿編輯：楊士範