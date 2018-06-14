足球貴公子傳奇生涯謝幕，陳昌源：「謝謝你，台灣！」

文：運動視界編輯陳君岱

陳昌源之於台灣足球，就像是陳金鋒之於台灣棒球，有人說：「棒球陳金鋒，籃球陳信安。」那對於足球而言就是陳昌源了，這位擁有中華民國與比利時雙重國籍的足球好手，甚至比一些台灣選手更看見了台灣的價值，而選擇為台灣國家隊效力，在歷經比利時聯賽梅赫倫、中超聯賽貴州人和並再重返歐洲賽場奮鬥後宣布退役，更在身上大小傷勢不斷的情況下，他選擇替中華隊出戰，在去年10月10日面對強敵巴林的亞洲盃資格賽第三輪，來作為他生涯的最後一戰。

當時在面對巴林比賽的精彩表現相信不用多說，司職右後衛的陳昌源表現相當穩健，多次有斷球和將球清出的臨場判斷，更在比賽第90分鐘，中華隊0比1落後的情況下送出漂亮助攻，幫助球隊追平比數，也才有後續的反超取勝，令全場球迷無不動容。

「其實十年來，我都是帶著左腳內的鋼釘踢球。」陳昌源在去年雙十節大戰巴林前這麼說道。包括了脛骨、鎖骨甚至是手都有受傷的狀況，但憑藉對於足球的瘋狂熱愛，他一路堅持到現在，也到了該休息的時候了，堅持奮鬥的故事，更在陳家銘（Ginola）和林凡舜（Pierce）的力挺支持下拍成了《敢夢者：最後一擊》紀錄片，6月11日起在台灣進行全球首映。他也在6月8日來到台灣，《運動視界》相當榮幸專訪到這位足球貴公子，讓大家一起來了解他的小故事。

談到最近的傷勢狀況，陳昌源也表明自從退役後，在充分休息的情況下已經好轉許多：「從開始沒有踢球後，復原情況就相當順利，目前的傷勢已經好轉許多，也能夠做一些輕量的跑步或是活動，讓身體更有動態恢復的效果。」對於足球運動員來說，不能在自己最愛的足球場上奮戰肯定是相當失望，陳昌源也不例外：「受傷的時候，心情真的是極度失望，甚至有時候你可能會懷疑自己是否還有能力在足球場上踢球，甚至會擔心會不會錯過在台灣的最後一場比賽，但我還是不斷給自己信心，一直告訴自己可以做到。」

陳昌源的祖父是安徽懷寧人，當初以外交官身份被派駐到比利時，他的兒子、也就是陳昌源的父親跟著前往比利時念大學，並在當地結識法國籍妻子而生下陳昌源和哥哥陳昌漢。具有比利時和中華民國血統的陳昌源，在八歲的時候就效力於比利時球隊安德列治的青訓體系，18歲升上一軍後更曾入選比利時U19國家隊，也曾擔任隊長出戰歐洲青年錦標賽，實力可見一斑。

對於球迷來說，最現實的問題就是為何有這種實力和背景的球員，會選擇加入被視為足球沙漠的台灣？更願意把最後一戰獻給寶島？陳昌源也表示：「過去我花了很多時間在比利時，當然會加入台灣有一部份原因也是因為家人，不過在台灣這個地方我有許多被認同的感覺，感受到非常多球迷對我的熱愛和熱情，希望能給予他們更多回饋，將我一直獲得的再回報給台灣。」陳昌源甚至也說，他認為台灣的足球是很強的，只要有好的配套跟措施配合，絕對有登上國際舞台的機會。

陳昌源畢業自布魯塞爾大學法律系碩士，且取得了律師執照，毫無疑問是個高材生，不過他仍然選擇先在綠茵場上揮灑汗水，針對當初唸法律的決定，他也表示：「其實唸書的時候發現自己數學不是很好，也不太知道該唸什麼，所以我父親就建議我：『那就唸法律吧！』所以就這樣踏入法律的學習之路。」而足球對於陳昌源來說，就好像是情人一樣，很難與之分離，他對此也表示：「足球對我來說真的很特別，其實我一開始是玩網球的，但後來覺得打網球有點孤單，所以我就愛上了足球這樣的團隊運動，尤其是在與隊友合作、互相傳球、有回應的時候，那是非常有成就感的。」談到足球帶給他最大的收穫，陳昌源也開玩笑的說：「足球給了我很多，但我最喜歡的大概是可以讓我在全世界旅遊吧哈哈，當然啦，足球給我最多的還是快樂，甚至很幸運的是人生一部分的時間可以以足球作為我的職業。」

這次自己的故事被拍攝成紀錄片，陳昌源其實一開始並沒有非常贊同，主要是因為他認為自己的故事沒那麼特別到可以用這種方式讓大家知道，他也說道：「在紀錄片中，其實我不會有太多負擔，我就是做我自己，希望能用最真實的我這樣子的故事傳遞給所有人，最期待的就是，因為這樣的紀錄片，可以激發更多人對於足球的熱愛，雖然我能做的都是小事，但我希望藉由這樣子的方式，為台灣足球作出一些貢獻。」

談到台灣的足球環境，大家其實都了解，嚴格來說，這個環境並不健全，也有了足球沙漠的稱號。但對於陳昌源來說，他看到了台灣這塊土地上，仍然有很多人在為足球努力著及揮灑激情，只要大家都多出一點力，絕對是有機會讓整體環境變得更好，他也表示：「我未來一定會多多回來台灣，包括這次紀錄片的方式，只要是能幫助台灣足球環境，我都願意努力嘗試，還有像是訓練營、推廣足球或是經驗分享等活動，我都希望能讓台灣足球更好。」

對於自己退休後的下一步，陳昌源表示會先在台灣待約兩週的時間，接下來他不太會設限自己，他說道：「其實我不會限制自己非得做什麼事不可，我願意去嘗試或接納任何事物，除了台灣這邊的活動之外，接下來我還是會努力把我的腳傷養好，當然也要好好享受生活──尤其是陪伴我可愛的女兒，另外就是希望能到世界各地好好推廣足球。」談到自己的女兒，陳昌源更露出慈父眼光，而自己是運動員，會不會也希望自己的女兒成為運動員呢？對此他也表示：「我不會限制女兒的未來，她喜歡做什麼就可以去做，重點是要能堅持，是否成為運動員，我會放手讓她自己決定。」

陳昌源了解自己對於台灣的重要性，台灣對他來說也是意義重大，對於這塊土地，他是滿懷感激，縱使從過去到現在，台灣對於例如陳昌源、周定洋這樣的國外選手並不夠友善和重視，但很多層面上這都是制度面的問題，陳昌源只希望透過自己的微薄力量，能讓台灣的足球環境更為活絡，對於台灣，他只不斷的說著：「謝謝你，台灣！」

也期待主事者，能更重視這些儘管只有部分台灣血統、卻能看見台灣價值的球員的決心，一起讓台灣足球更加進步。

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