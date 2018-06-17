藏身在小島山丘下的百年莊園：八間全球頂尖的設計旅店

文字：Yao Yu Chiang

#Hotel 01：Pulitzer Amsterdam｜荷蘭，阿姆斯特丹

大規模的重新裝修後，Pulitzer於2016年再次敞開大門。這座歷史悠久的酒店含25棟樓房，散落在兩條運河之間。

它們過去的房客來頭都不小，包括極盡奢華的荷蘭貴族，以及與酒店同名、設立普立茲獎的出版世家繼承人Hubert Pulitzer。

豪華的內部裝潢保留了原有的天花板、橫梁及壁爐，而復古的書桌與珠寶般繽紛的天鵝絨沙發更增添高貴的氣息。

客房內有紐約香氛品牌Le Labo的沐浴品，還有一整組腳踏車維修盒——這裡畢竟是盛行單車的阿姆斯特丹。

飯店內的Jansz餐廳裡還能看見交融黃金時代及現代風情的荷蘭風格，你也可以坐在滿佈星光的庭院裡享用美酒佳餚。

地址：Prinsengracht 323, 1016 GZ Amsterdam, The Netherlands

#Hotel 02：The Beaumont｜英國，倫敦

像The Beaumont這樣完美的酒店，除了Jeremy King和Chris Corbin外，或許沒有別人能建造出來。

King與Corbin兩人已合作超過35年，創立了The Wolseley和Colbert等倫敦指標性餐廳，又有誰能質疑他們的品味呢？

他們可不滿足於創建一棟多功能的典雅酒店，The Beaumont是他們的實驗場——雕塑家Antony Gormley大膽將客房與雕塑品結合。

酒店內更經營著只開放給房客的低調酒吧The Cub Room。

而最有趣的是，The Beaumont的靈感來自一段他們想像出來的虛構故事：一位1920年代的旅館經營者James Beaumont，為逃離當時受禁酒令所苦的紐約，來到倫敦梅費爾區，打造出這棟具裝飾藝術風格的建築。

地址：8 Balderton Street, Brown Hart Gardens

#Hotel 03：Cas Gasi｜西班牙，伊比薩島

Cas Gasi隱匿在山丘上，卻同時緊靠著海洋，這樣依山傍水的美景，也難怪英國超模Kate Moss每次來伊比薩島都要下榻於此。

這座有百年歷史的莊園，圍繞著各色果園、橄欖林以及有機菜園。

莊園內有許多漂亮的角落，牆上貼著褪了色的照片，一旁還有拋光後晶亮的古董。

飯店含10間客房及兩間套房，裡面裝飾著來自世界各地的藝術品，像是印度的鏡子以及北非摩爾風格的燈具等。

大部分的客房都附有陽台，房客可以在那欣賞伊比薩島迷人的夕陽晚霞。

地址：Camino Viejo de Sant Mateu s/n Ibiza, Spain

#Hotel 04：Faena Hotel｜美國，邁阿密

有著兩座由英國藝術家Damien Hirst設計的巨大雕塑品（其中一個鍍上24K金的猛瑪象骸骨，被放在玻璃櫃內展示），Faena Hotel很快就成了邁阿密海灘上最醒目的地標之一。

《紅磨坊》、《大亨小傳》的導演Baz Luhrmann，以及他的服裝設計師妻子Catherine Martin負責酒店的整體設計規劃，他們利用天鵝絨及動物紋來喚起舊時代的風華。

酒店內還有閃閃發光的Lobmeyr水晶吊燈以及栩栩如生的壁畫。

多數客房內也佈置了由好萊塢男星布萊德彼特與設計師Frank Pollaro合作設計的傢俱。

地址：3501 Collins（35th St at the Beach Boardwalk）

#Hotel 05：Aman Sveti Stefan｜黑山共和國，聖斯特凡島

Sveti Stefan（聖斯特凡）是島名，不過整座島都是飯店，在60年代蔚為傳奇，好萊塢一代傳奇巨星如蘇菲亞·羅蘭、伊莉莎白·泰勒及李察·波頓都時常光顧。

2007年，知名飯店集團安縵進駐後，將極簡設計風帶入這座島，使它變得現代而摩登，還多了一座壯觀的Spa浴池。

過去，這裡曾是一座小漁村，只有一條連往外界的路。

現在，舊石屋被保留了下來，並改建成了50間房，而同樣被保留下來的還有四座小教堂、一座村莊廣場以及迷宮花園。

地址：Sveti Stefan 85315,Montenegro

#Hotel 06：Fendi Private Suites｜義大利，羅馬

一句「Fendi在羅馬開設了它們的第一間設計旅店」，完全無法確切地表達它的獨特性。

1925 年，Edoardo及Adele Fendi在羅馬開設了皮草店，現在搖身變為跨國奢侈品牌，Fendi打開了時尚大門，讓世人得以窺見裡面繽紛豐饒的世界。

只有七間客房的Fendi Private Suites就位在羅馬旗艦店的樓上，鄰近著名的西班牙階梯。

使用Fendi Casa的傢俱，再加上創意總監 Karl Lagerfeld 設計的藝術品，讓整間旅店就像是不斷觸動著感官的一曲交響樂，而那樣的奢華常是有錢也買不到的。

地址：Via della Fontanella di Borghese, 48, 00186 Roma RM, Italy

#Hotel 07：Il Sereno｜義大利，科莫湖

在古蹟林立的科莫湖畔開一間現代精品旅館需要足夠的膽識，但對Il Sereno來說，這場豪賭是有回報的。

這棟有著30間套房的大飯店由室內設計界鬼才Patricia Urquiola操刀，她既纖細溫柔又如雕塑般銳利的設計手法，搭配精美的傢俱，讓住飯店成了一場美學體驗。

室外，木頭、石子與銅製品環繞，整棟建築與山丘融為一體。

室內，連接地面與天花板的落地玻璃，讓你每轉個彎都會被不同的美景所驚艷。

約18公尺深的無邊際泳池，讓你感覺自己漂進了科莫湖之中。

地址：Il Sereno Hotel, Via Torrazza 10, 22020 Torno CO, Italy

#Hotel 08：Soho House Barcelona｜西班牙，巴塞隆納

佔地2,250坪，Soho House私人俱樂部在巴塞隆納哥德區開設了最新的一家旅館。

除了57間圍繞著中庭，裝潢美麗的客房之外，還有多樣化的公共空間。

包括了義大利餐廳Cecconi’s、香氛品牌Cowshed的Spa池、一個30人座的電影院以及一座可以俯瞰碼頭景致的頂樓泳池。

整間旅館瀰漫著巴塞隆納的獨特風格。

無論是臥室裡的手工木製床頭板、頂樓陽台上的鍛鐵椅以及五彩繽紛的加泰隆尼亞地磚，演繹出這座城市的韻味。

地址：Plaça del Duc de Medinaceli, 4, 08002 Barcelona, Spain

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷